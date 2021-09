Zalando célèbre un an de produits de mode d'occasion « sans chichi » avec une campagne dédiée au lancement de modèles de célébrités emblématiques.

REGARDEZ LA PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE ICI / DES IMAGES ICI / YOUTUBE ICI

L'INFOGRAPHIE PRE-OWNED ICI

Zalando, la plus grande plateforme d'Europe pour la mode et le style de vie, lance sa campagne Pre-Owned Drama-Free (produits d'occasion « sans chichi »), afin de célébrer le premier anniversaire de sa catégorie d'articles d'occasion permettant à ses clients de trouver des articles exclusifs et d'échanger leurs vêtements existants via une expérience numérique pratique.

La campagne est menée par trois héros de films (Regardez ICI), réalisé par Alice Moitié et dirigé par le sensationnel Lubalin de TikTok, la chanteuse récompensée Camille Lellouche et la danseuse italienne Valentina Vernia.

Lancée aujourd'hui, l'initiative marketing Pre-Owned « sans chichi » propose une campagne comprenant des RP, des influenceurs et des médias sociaux, ainsi qu'une campagne ATL sur douze marchés, dont l'Irlande, l'Italie et l'Espagne. La publicité télévisée, réalisée par Alice Moitié, s'inspire des défis quotidiens et scènes pouvant être posés par les produits de mode d'occasion, tout en montrant comment la catégorie Pre-owned de Zalando peut offrir une expérience plus simple et fiable. Les mêmes conditions pratiques de livraison et de retour, associées à des méthodes de paiement faciles, des articles de qualité garantis et une expérience numérique fluide, contribuent tous à une expérience améliorée des produits de mode d'occasion associée à la praticité sans chichi de Zalando.

Pour marquer davantage le premier anniversaire, une liste d'acteurs de premier plan contribue à l'assortiment unique et récent d'articles d'occasion trouvés sur Zalando en proposant un nombre limité de tenues emblématiques, que les fans peuvent acheter sur le site. Ces personnes, qui s'y connaissent en poses, incluent l'acteur du moment, Omar Rudberg, l'actrice et chanteuse Julia Wieniawa, l'actrice et activiste LGBTQA+ Lola Rodriguez, et l'acteur italien Pietro Turano. La collection d'objets de célébrités sera lancée le 27 septembre et les fans pourront suivre des liens sur les réseaux sociaux de Zalando pour acheter le look original de leurs idoles.

« Le segment de l'occasion joue un rôle clé dans notre façon d'être le Point de départ pour la mode », a déclaré Torben Hansen, vice-président du recommerce chez Zalando.« Au cours de l'année écoulée, nous avons reçu des commentaires très positifs pour notre catégorie Pre-owned : nos clients bénéficient du haut niveau de confort et de praticité que nous offrons. C'est pourquoi nous plaçons notre proposition de praticité au centre de notre dernière campagne Pre-owned. « Sans chichi » représente notre expérience des produits d'occasion : connecter le plaisir du shopping de mode, la fraîcheur et l'expression de soi avec une consommation de mode plus durable et une commodité inégalée. »

Natalie Wills, directrice du marketing chez Zalando, a déclaré : « Le segment "d'occasion sans chichi" marque la prochaine étape de l'offre de produits d'occasion de Zalando. Avec cette campagne, nous souhaitons montrer comment Pre-Owned de Zalando associe la curiosité et le caractère unique des achats de mode à des pratiques plus durables. Avec tout cela à l'esprit, il n'a jamais été aussi facile d'acheter ou de vendre des articles de mode d'occasion. Nous espérons que notre campagne montrera comment les articles d'occasion de Zalando peuvent aider nos clients à désencombrer et rafraîchir leurs garde-robe tout en augmentant la prédominance des vêtements d'occasion dans le secteur de la mode.

Visit Zalando Pre-owned: https://www.zalando.ie/campaigns/pre-owned-drama-free-w/

#ZalandoPreowned

Pour plus d'informations sur Pre-Owned de Zalando, consultez notre FAQ ICI

Notes à l'intention des rédacteurs :

À PROPOS DE ZALANDO :

Zalando (https://corporate.zalando.com) est la plus grande plateforme en ligne d'Europe pour la mode et le style de vie. L'entreprise ayant été fondée à Berlin en 2008, nous apportons la mode « head-to-toe » (de la tête aux pieds) à environ 45 millions de clients actifs sur 23 marchés, proposant des vêtements, des chaussures, des accessoires et des produits de beauté. L'assortiment de marques internationales va des noms de renommée mondiale aux marques locales. Notre plateforme est une destination de mode à guichet unique pour l'inspiration, l'innovation et l'interaction. En tant que société technologique la plus à la mode d'Europe, nous travaillons dur pour trouver des solutions numériques pour tous les aspects du voyage de la mode : pour nos clients, nos partenaires et tous les acteurs de valeur de l'histoire de Zalando. Notre vision est d'être le Point de départ de la mode et une plateforme durable ayant un impact net positif sur les personnes et la planète.

www.zalando.com

Instagram : @Zalando @zalando_beauty @zalando_man

À PROPOS DE KOLLE REBBE :

La campagne Pre-owned (produits d'occasion) a pris vie en collaboration avec l'agence créative Kolle Rebbe. Depuis plus de 25 ans, Kolle Rebbe est l'une des agences de communication les plus créatives d'Allemagne, où des stratèges, des créateurs et des spécialistes de toutes les disciplines développent des solutions de communication intégrées à travers les médias et les frontières nationales. 280 personnes de 20 pays inventent également des produits originaux et soutiennent des start-ups au milieu de l'emblématique Speicherstadt de Hambourg. Kolle Rebbe fait partie d'Accenture Interactive, la plus grande agence numérique au monde, depuis 2018.

[email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=ycvOLq0UPVA

Infographie - https://mma.prnewswire.com/media/1612954/Zalando_Pre_owned.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1612956/Zalando_Valentina_Vernia.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1612957/Zalando_Camille_Lellouche.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1612958/Zalando_Lubalin.jpg

Related Links

zalando.se



SOURCE Zalando