Zalando lança campanha de primavera para os campeões da Laud Society e comemora seus valores

Zalando, a plataforma on-line líder da Europa para moda e estilo de vida, lança hoje sua nova campanha "Here to Stay", que celebra aqueles que se mantêm fiéis às suas crenças e defendem o progresso duradouro. A campanha visa promover um diálogo sobre valores essenciais, como diversidade e inclusão e empoderamento das mulheres, que inspiram e incentivam as pessoas em todo o mundo a ampliar suas perspectivas sobre temas como fluidez de gênero e positividade corporal.

Lançada em 21 de março, a iniciativa de marketing "Here to Stay" oferece um lugar de destaque para as pessoas e seus valores e histórias. Filmada pelo fotógrafo de moda Dan Beleiu, que vive em Berlim, a campanha apresenta uma série de imagens estáticas com pares da vida real representando um diálogo aberto sobre um valor compartilhado diferente, relevante para os protagonistas apresentados. Cada imagem é sobreposta por uma declaração ousada, sinalizando que um progresso duradouro sobre o valor destacado está "Here to Stay"; incluindo "Sustentabilidade. Here to Stay", "Aceitação. Here to Stay", "Melhor juntos. Here to Stay". A campanha segue a ambição da Zalando de contribuir para um futuro mais inclusivo para todos.

"Esta campanha é uma celebração dos valores que estão no cerne da Zalando, abrangendo especificamente a diversidade e a inclusão. Esses valores e as histórias de pessoas reais são muito importantes para nós e nos permitem interagir com nossos clientes diversificados" , de acordo com Barbara Daliri, vice-presidente sênior de vendas e marketing da Zalando, que comenta: "Nossos valores são intrínsecos a quem somos e como trabalhamos: a Zalando apoia ativamente uma cultura corporativa inclusiva com funcionários de 130 países. No ano passado, publicamos o Relatório de Diversidade e Inclusão do.BETTER, apresentando nosso compromisso de longo prazo com as mudanças em relação aos nossos funcionários, parceiros e clientes. Esta iniciativa da Primavera enfatiza ainda mais a nossa ambição de ser o ponto de partida da moda para todos."

Acompanhando as fotos, segue um filme emotivo e vibrante, que apresenta os protagonistas da ação global, incluindo o dançarino, ator, modelo e defensor da diversidade e inclusão, Luc Bruyere, que tem desafiado consistentemente os ideais da indústria da moda; Yann Horowitz, um skatista assumidamente gay e ativista LGBTQI+ e a defensora da positividade corporal, Yolisa Mqoco. O filme é ambientado em uma faixa exclusiva escrita e produzida pelo rapper britânico Mista Strange, que também aparece no filme. É filmado por dois diretores, os veteranos Terence Neale e a diretora da Gen Z, Emilie Badenhorst, que se uniram para espelhar os temas de diálogo aberto da campanha.

A campanha ganhará vida em vários formatos: desde o filme dirigido por Neale e Badenhorst, às fotos de Beleiu e OOH, DOOH e os canais sociais próprios do diversificado elenco desta campanha. A campanha 360° foi criada em colaboração com a agência de criação Anomaly Berlin e será lançada em toda a Europa, em todos os 17 mercados da Zalando.

#HeretoStay

@Zalando

Notas aos editores:

*Todas as imagens e conteúdo de vídeo foram filmados de acordo com as diretrizes governamentais da COVID-19, específicas para cada país no momento do registro. Todas as medidas de segurança foram implementadas em todos os locais de filmagem em todo o mundo para garantir que todas as pessoas apresentadas respeitassem as medidas de segurança da COVID .

Sobre a Zalando:

Zalando é a plataforma on-line líder da Europa para moda e estilo de vida. Fundada em Berlim em 2008, oferecemos estilo da cabeça aos pés a mais de 38 milhões de clientes ativos em 17 mercados, oferecendo roupas, calçados, acessórios e beleza. A variedade de marcas internacionais engloba desde nomes mundialmente famosos até marcas locais. Nossa plataforma é um destino de moda único para inspiração, inovação e interação. Como a empresa de tecnologia mais sofisticada da Europa, trabalhamos muito para encontrar soluções digitais para cada aspecto da jornada da moda: nossos clientes, parceiros e todos os protagonistas valiosos da história da Zalando. Nosso objetivo é ser o ponto de partida para a moda e uma plataforma sustentável com um impacto positivo nas pessoas e no planeta. www.zalando.com

Instagram: @Zalando @zalando_beauty @zalando_man

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=tklMEpmR1G4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1459165/Zalando_Here_To_Stay_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1459166/Zalando_Here_To_Stay_2.jpg

FONTE Zalando

Related Links

http://www.zalando.com/



SOURCE Zalando