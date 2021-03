Zalando lance une campagne de printemps pour saluer les champions de la société et célébrer leurs valeurs

Zalando, la première plateforme en ligne d'Europe pour la mode et le style de vie, lance aujourd'hui sa nouvelle campagne "Here to Stay", qui célèbre ceux qui restent fidèles à leurs convictions et prennent position pour un progrès durable. La campagne vise à favoriser un dialogue sur des valeurs fondamentales telles que la diversité, l'inclusion et l'autonomisation des femmes, qui inspirent et encouragent les personnes à améliorer leurs points de vue sur des sujets tels que le genre et la positivité corporelle.

Lancée le 21 mars, l'initiative marketing "Here to Stay" donne une tribune aux personnes, à leurs valeurs et à leurs expériences. Photographié par Dan Beleiu, un photographe de mode berlinois, la campagne présente une série de photos réelles de couples représentant un dialogue ouvert sur une valeur partagée différente, pertinente pour les protagonistes en question. Chaque image porte une déclaration audacieuse indiquant que les progrès durables sur la valeur mise en évidence sont « Here to Stay », notamment la « durabilité ». Acceptation « Here to Stay ». « Here to Stay » et « Better Together. Here to Stay ». La campagne va en droite ligne avec l'ambition de Zalando de contribuer à une meilleure inclusion du futur de chaque individu.

« Cette campagne est une célébration des valeurs qui constituent la préoccupation de Zalando, particulièrement le contact avec la diversité et l'inclusion. Ces valeurs et les expériences des personnes comptent énormément pour nous et nous permettent de nous engager auprès de nos différents clients; Nos valeurs sont notre marque intrinsèque.», déclare Barbara Daliri, Vice-présidente senior des ventes et du marketing de Zalando. Zalando soutient une culture d'entreprise d'inclusion d'employés de 130 pays. L'an dernier, nous avons publié le descriptif do.BETTER Diversity and Inclusion Report , de notre engagement sur le long terme pour nos employés, partenaires et clients. L'initiative d printemps met en exergue notre ambition d'être les leaders de la mode pour tous »

Les photos sont accompagnées d'un film émouvant et dynamique mettant en scène des personnes qui agissent au niveau mondial, notamment le danseur, acteur, mannequin et défenseur de la diversité et de l'inclusion Luc Bruyere, qui a toujours remis en question les idéaux de l'industrie de la mode, Yann Horowitz, skateur ouvertement gay et militant LGBTQI+, et Yolisa Mqoco, défenseur de la positivité corporelle. Le film a titre exclusif écrit et produit par le rappeur britannique queer Mista Strange, qui joue également dans le film. Il est tourné par deux réalisateurs, le vétéran Terence Neale et la réalisatrice de la génération Z Emilie Badenhorst, qui ont été associés pour refléter les thèmes de dialogue ouvert de la campagne.

La campagne prendra vie à travers de nombreux formats : du film du héros, réalisé par Neale et Badenhorst, aux photos de Beleiu, en passant par l'affichage, l'affichage dynamique et les canaux sociaux des différents acteurs de cette campagne. La campagne à 360° a été lancée en collaboration avec l'agence de création Anomaly Berlin et sera faite dans toute l'Europe, sur les 17 marchés de Zalando.

*Toutes les images et le contenu vidéo ont été tournés conformément aux directives gouvernementales relatives à la COVID-19, spécifiques à chaque pays au moment de la capture. Toutes les mesures de sécurité ont été mises en place sur tous les lieux de tournage à travers le monde pour le respect des mesures de sécurité de COVID.

Zalando (https://corporate.zalando.com) est la principale plateforme de mode et de style de vie en Europe. Fondé à Berlin en 2008, la société apporte du style de la tête aux pieds à plus de 38 millions de clients actifs sur 17 marchés, en proposant des vêtements, des chaussures, des accessoires et des produits de beauté. L'assortiment de marques internationales va des noms mondialement connus aux labels locaux. Notre plate-forme est une destination de mode unique pour l'inspiration, l'innovation et l'interaction. En tant que société technologique la plus en vogue d'Europe, nous nous efforçons de trouver des solutions numériques pour chaque aspect du parcours de la mode : nos clients, nos partenaires et tous les acteurs précieux de l'histoire de Zalando. Notre objectif est d'être le point de départ de la mode et une plateforme durable ayant un impact positif net sur les personnes et la planète. www.zalando.com

