Zalando lance une campagne pleine d'émotion pour les fêtes de fin d'année, « Joy is Ours », pour aider à retrouver la joie à travers l'Europe en cette période.

- Zalando lance une campagne holistique pour les fêtes de fin d'année afin de répandre la joie dans toute l'Europe, en encourageant les consommateurs à réfléchir et à partager les moments authentiques qui leur procurent de la joie

- Le spot télévisé met en scène le retour des moments privilégiés partagés avec les proches pendant les fêtes de fin d'année. Il a été tourné par Savanah Leaf, nominée aux Grammy Awards

Zalando, la première plateforme en ligne d'Europe pour la mode et l'art de vivre, répandra la joie dans toute l'Europe pendant les fêtes de fin d'année grâce à une campagne holistique qui célèbre tous nos moments de joie et de bonheur.

La campagne #JoyIsOurs s'articule autour d'un cri de ralliement émotionnel et puissant qui capture l'essence de la saison des fêtes. Qu'il s'agisse de la nostalgie des réunions de famille, des retrouvailles avec de vieux amis ou du temps précieux passé avec l'être aimé, Zalando encourage les gens à célébrer la joie sous toutes ses formes. #JoyIsOurs représente une étape déterminée vers la « nouvelle normalité », tout en reconnaissant les défis auxquels nous avons tous été confrontés ces derniers mois.

Zalando place une fois de plus l'émotion humaine au centre de ses préoccupations en présentant un long spot TV qui met en scène le retour des moments privilégiés partagés entre proches pendant la période des fêtes. Photographiée par Savanah Leaf - qui est passée du statut de championne olympique en 2012 à celui de réalisatrice et photographe nominée aux Grammy Awards - la campagne sera déclinée sur de nombreux supports. Outre le contenu vidéo principal et les actifs mobiles DOOH, la campagne comprendra des photos émotionnelles capturées par le célèbre photographe Geordie Wood, basé à Brooklyn, et les canaux sociaux propriétaires présenteront du contenu mettant en vedette les acteurs de la campagne. La campagne à 360° a été créée en collaboration avec l'agence de création Anomaly.

« Ces deux dernières années, nous avons tous été confrontés à de nombreux défis, et Zalando est déterminé à apporter un mouvement de bien-être en cette période de fêtes, alors que les communautés européennes cherchent à rattraper le temps perdu », déclare Ralph Rijks, vice-président du marketing mondial chez Zalando. « Chez Zalando, l'expression de soi fait partie de notre ADN, et à travers la campagne #JoyIsOurs, nous espérons créer une plateforme où notre communauté peut exprimer et partager ses propres moments de joie et ses souvenirs pour construire une vague de positivité à temps pour les fêtes de fin d'année. »

En décembre, dans le prolongement de la campagne #JoyIsOurs, des amis de Zalando de toute l'Europe partageront sur les médias sociaux leurs propres images de ce que la joie signifie pour eux, créant ainsi une nouvelle vague de joie. Le casting inspirant comprendra une collection d'acteurs, de marques, de modèles et de partenaires avec lesquels Zalando a travaillé en 2021.

Zalando ( https://corporate.zalando.com ) est la première plate-forme en ligne en Europe pour la mode et le style de vie. Fondée à Berlin en 2008, la société propose des vêtements, des chaussures, des accessoires et des produits de beauté à plus de 46 millions de clients actifs sur 23 marchés. La sélection de marques internationales varie de noms mondialement connus aux labels locaux. Notre plate-forme est une destination de mode unique pour l'inspiration, l'innovation et l'interaction. En tant qu'entreprise technologique la plus en vogue en Europe, nous nous efforçons de trouver des solutions numériques pour chaque élément de notre voyage à travers la mode : pour nos clients, nos partenaires et tous les acteurs importants de l'histoire de Zalando. Notre objectif est d'être le point de départ de la mode et une plateforme durable ayant un impact positif net sur les personnes et la planète.

