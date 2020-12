Zalando s'associe à des noms de l'industrie de la mode pour publier des images jamais vues auparavant sur le thème de la connexion humaine

Dans le contexte d'une année difficile marquée par l'incertitude et la séparation, la collection s'accompagne d'un cri de ralliement inspirant, « We Will Hug Again », un message optimiste d'un avenir plus positif et un rappel de l'importance du lien personnel en cette période festive. Les images utilisées dans le cadre de la campagne peuvent être téléchargées ici .

La campagne met également en vedette l'ami de Zalando, le mannequin et activiste Rain Dove.

La collection d'images est une extension de la campagne de vacances de Zalando, « We Will Hug Again », qui a été lancée en novembre avec le film émouvant « 100 Years of Hugs » et une série d'images (Hug Portraits) de personnes réelles qui s'étreignent.

Dans le cadre des efforts visant à célébrer le pouvoir de la connexion humaine, Zalando soutient également la Croix-Rouge pour aider ceux qui peuvent être isolés et qui n'ont pas cette connexion en ce moment. Si beaucoup d'entre nous ne peuvent pas se prendre dans les bras en ce moment, ils attendent ensemble avec impatience le moment où ils pourront le faire. Ils appellent les consommateurs à choisir une photo préférée d'un souvenir d'étreinte dans leur appareil photo et à la partager sur les réseaux sociaux. Pour chaque poste tagué @Zalando et utilisant #WeWillHugAgain, Zalando fera un don de 5 euros à la Croix-Rouge.

Le photographe Brooklyn Beckham, dont les images chargées d'émotion font de lui le candidat idéal pour les reportages de la campagne, a déclaré à propos de ce partenariat : « Les liens humains et les étreintes physiques sont si importants dans la vie. À un moment où beaucoup d'entre nous sont séparés de leurs proches, il nous a semblé juste de nous associer à Zalando pour diffuser un message d'optimisme : nous nous étreindrons à nouveau. Ces images me sont profondément personnelles et montrent des moments que je ne partage pas souvent, mais c'est le moment d'être reconnaissant pour les supers moments que nous avons vécus et d'espérer en créer beaucoup d'autres bientôt. »

Le modèle et activiste Munroe Bergdorf, qui partageait l'image d'une tendre étreinte entre elle et son ami et modèle Billy, a ajouté : « Mon appareil photo est plein de tellement de magnifiques câlins et d'étreintes avec ma famille et mes amis que j'avais l'embarras du choix. Il est agréable de se pencher sur les moments passés et de savoir que, même si les choses peuvent être difficiles en ce moment, nous créerons beaucoup plus de souvenirs comme ceux-ci à l'avenir. Nos proches sont nos systèmes de soutien, ils nous permettent de nous sentir vus, entendus et compris. Cela va me manquer de ne pas voir tant d'entre eux pendant les fêtes de fin d'année, mais je sais que nous avons tant de moments extraordinaires à venir. Je suis heureuse de participer à la diffusion d'un peu de positivité et de faire partie d'une campagne qui aide à soutenir ceux qui ont le plus besoin de liens humains. »

Natalie Wills, directrice mondiale des réseaux sociaux et des relations avec les consommateurs, a déclaré : « Nous sommes ravis qu'un si grand nombre des visages les plus connus de l'industrie aient prêté leur voix pour partager ce message positif. Les images qu'ils ont partagées célèbrent la beauté des liens humains, et nous voulons inspirer un sentiment d'espoir et d'optimisme en ces temps difficiles. Il était également important pour nous de profiter de cette campagne pour redonner à la communauté et à la Croix-Rouge le soutien dont elle a besoin pour remplir sa mission qui est d'apporter un lien et un soutien à ceux qui en ont le plus besoin pendant cette période. »

Le don de Zalando à la Croix-Rouge pour cette campagne s'élèvera à 100 000 euros, qui s'ajoutent à un autre don récent de 5 millions d'euros cette année.

