Zalando se asocia con nombres de la industria de la moda para presentar imágenes nunca vistas en el tema de Conexión humana

Contra el telón de fondo de un desafiante año de incertidumbre y separación, la colección viene con el grito unificador e inspirador, "We Will Hug Again" (nos abrazaremos otra vez), un mensaje optimista de un futuro más positivo y un recordatorio de la importancia de la conexión personal en este período festivo. La imágenes usadas en la campaña se pueden descargar aquí .

La campaña también presenta al amigo de Zalando, el modelo y activista Rain Dove.

La colección de imágenes es una extensión de la campaña de fiestas de Zalando, "We Will Hug Again", que se lanzó en noviembre con la conmovedora cinta, "100 Years of Hugs" (100 años de abrazos) y una serie de imágenes llamada "Retratos de abrazos", que muestra a gente real abrazándose.

Como parte de los esfuerzos para celebrar el poder de la conexión humana, Zalando también está apoyando a la Cruz Roja para ayudar a aquellos que pueden estar aislados y faltos de conexión en este tiempo. A pesar de que muchos de nosotros no podemos abrazarnos en este momento, juntos esperamos con ansias el momento en que podamos abrazarnos otra vez. Se hace un llamado a los clientes para que escojan una foto favorita de un recuerdo de un abrazo de sus cámaras y que la compartan en redes sociales. Por cada publicación que etiquete a @Zalando y use #WeWillHugAgain, Zalando donará € 5 a la Cruz Roja.

El fotógrafo Brooklyn Beckham, cuyas imágenes emotivas se ajustan a la perfección a las características de la campaña, señaló sobre esta alianza: "La conexión humana y el abrazo físico son muy importantes en la vida. En un tiempo en que muchos de nosotros estamos separados de nuestros seres queridos, se siente bien unirse a Zalando para difundir un mensaje de optimismo confiando en que nos abrazaremos otra vez. Estas imágenes son muy personales para mí y muestran situaciones que no muestro a menudo, pero ahora es ocasión de agradecer por los grandes momentos que hemos tenido y esperamos con ansias disfrutar muchos más pronto".

La modelo y activista Munroe Bergdorf, que compartió una imagen de un tierno abrazo entre ella y su amigo Billy, señaló: "Mi cámara está llena de muchos mimos y abrazos preciosos con la familia y los amigos que me fue difícil elegir. El lindo mirar los momentos del pasado y saber que aun cuando las cosas pueden ser difíciles en este momento, crearemos muchos más recuerdos como éstos en el futuro. Nuestros seres queridos son nuestro sistema de apoyo, ellos nos permiten sentirnos vistos, escuchados y comprendidos. Voy a extrañar ver a tantos de ellos en esta época de Navidad, pero sé que que vendrán muchos momentos extraordinarios. Tengo suerte en ser parte de esta difusión de un poquito de positivismo y parte de una campaña que ayudará a apoyar a aquellos que más necesitan una conexión humana".

Natalie Wills, directora global de Redes sociales y Relaciones públicas con el consumidor remarcó: "Estamos encantados de que tantos de los rostros famosos de la industria hayan prestado sus voces para compartir este mensaje positivo. Las imágenes que han compartido celebran la belleza de la conexión humana y queremos inspirar un sentimiento de esperanza y optimismo en estos tiempos difíciles. Para nosotros también es importante usar esta campaña como otra oportunidad de devolver a la comunidad y a la Cruz Roja que nos apoya en su misión de dar conexión y apoyo a aquellos que más lo necesitan en este periodo".

Notas de los editores:

La donación de Zalando a la Cruz Roja por esta campaña totalizará la suma de € 100.000, que se suma a otra reciente donación de € 5 millones este año.

Para que el Contenido del usuario clasifique como una participación válida, debe seguir los siguientes criterios:

el contenido debe haber sido tomado antes de las restricciones relacionadas con la COVID-19 sobre contacto personal.

Debe demostrar un abrazo pasado ("recuerdo de un abrazo").

El uso social de @Zalando debe estar correctamente etiquetado, ya sea en la imagen o en el texto de la publicación.

El hashtag #WeWillHugAgain debe estar en el texto de la publicación.

Puede encontrar los términos y condiciones completos aquí: https://zln.do/wewillhugagain

Mire la película de la campaña 100 Years of Hugs aquí: https://www.youtube.com/watch?v=hYLsVwlXj4g



Acerca de Zalando:

Zalando (https://corporate.zalando.com) es la plataforma en línea de moda y estilo de vida líder en Europa. Fundada en Berlín en 2008, ofrecemos moda completa a más de 35 millones de clientes activos en 17 mercados, donde se ofrece ropa, calzado, accesorios y belleza. La diversidad de marcas internacionales va desde nombres de fama mundial hasta marcas locales. Nuestra plataforma es un destino de moda único para la inspiración, la innovación y la interacción. Como la compañía de tecnología más a la moda de Europa, trabajamos duro para encontrar soluciones digitales para cada aspecto del viaje de la moda: para nuestros clientes, socios y cada valioso actor en la historia de Zalando. Nuestra meta es convertirnos en Punto de inicio de la moda y en una plataforma sostenible con un impacto neto positivo para las personas y el planeta.

