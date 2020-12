Zalando se asocia con nombres de la industria para lanzar imágenes nunca antes vistas

Frente a un marco en un año tan complejo como este en lo que respecta a la incertidumbre y separación, la colección llega con el lema inspirador - 'We Will Hug Again' – un mensaje optimista de un futuro más positivo y un recordatorio acerca de la importancia de las conexiones personales de este periodo festivo. Las imágenes utilizadas en la campaña se pueden descargar aquí .

La campaña muestra además al amigo de Zalando, modelo y activista, Rain Dove.

La colección de imágenes es una ampliación de la campaña festiva de Zalando, 'We Will Hug Again', lanzada en noviembre junto a la cariñosa película, ' 100 Years of Hugs ' y una serie de imágenes - Hug Portraits – de gente real abrazándose.

Como parte de los esfuerzos de celebración del poder de la conexión humana, Zalando apoya a la Cruz Roja para ayudar a los que podrían estar aislados y que no tienen conexión en este momento. Mientras que hay muchos que nosotros que aún no podemos abrazar, juntos estamos esperando al momento en el que podamos volver a hacerlo. Están llamando a los consumidores para seleccionar su imagen favorita de un recuerdo desde las fotos de su cámara y que puedan compartirla en los medios sociales. Para cada uno de los post con la etiqueta @Zalando y que utilicen #WeWillHugAgain, Zalando va a donar cinco euros a la Cruz Roja.

El fotógrafo Brooklyn Beckham, cuyas emotivas imágenes le han convertido en la pieza perfecta para la campaña, indicó en relación a la asociación: "La conexión humana y física integra una gran importancia a la vida. En un momento en el que muchos de nosotros estamos separados de los seres queridos, es correcto asociarnos con Zalando y propagar el mensaje de optimismo de volveremos a abrazar. Estas imágenes son muy personales para mí, y muestran momentos que a menudo no comparto, pero ahora es el momento de ser agradecido con los momentos grandes que hemos vivido, y estamos impacientes por crear muchos más momentos así en breve".

La modelo y activista Munroe Bergdorf, quien compartió una imagen de un cálido abrazo entre ella y su amiga la modelo Billy, añadió: "El carrete de mi cámara está lleno de abrazos y achuchones increíbles con mi familia y amigos, por lo que fue complejo elegir. Es muy bonito volver a mirar recuerdos del pasado y saber que, a pesar de que las cosas pueden ser complicadas ahora mismo, vamos a crear muchos más recuerdos como estos en el futuro. Nuestros seres queridos son nuestro apoyo, nos permiten sentir la vista, el oído y comprender. Voy a echar de menos ver a muchos de ellos en las vacaciones, pero sé que vendrán tiempos mucho mejores. Estoy contenta de formar parte del hecho de propagar un poquito de positivismo y de formar parte de una campaña que ayuda a apoyar a los que más necesitan la conexión humana".

Natalie Wills, directora mundial de medios sociales y consumo de PR, destacó: "Estamos encantados de que muchas de las caras más reconocidas de la industria hayan prestado sus voces para compartir este mensaje positivo. Las imágenes que han compartido son una celebración de la belleza que hay en la conexión humana, y queremos inspirar el sentimiento de esperanza y optimismo en estos momentos complicado. Es importante para nosotros utilizar esta campaña como otra oportunidad para devolver a la comunidad y apoyar a la Cruz Roja dentro de su misión de proporcionar conexiones y apoyo a los que lo necesitan en este periodo".

