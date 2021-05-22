Zalando запускает новую летнюю кампанию «Активисты оптимизма»

Кампания "Activists of Optimism", начинающаяся 23 мая на всех рынках присутствия Zalando, предоставляет людям сцену для свободного изъявления своих чувств, восприятия позитива и распространения радости. Она составлена из 22 видеосюжетов с участием людей, совершающих позитивные действия, каждый из которых создан в формате 15-секундного короткометражного фильма и которые затем были переплетены между собой, превратившись в яркий телевизионный ролик. Видеоролик сопровождается серией фотоснимков от европейских авторов, представляющих позитив своим уникальным способом. Каждый снимок, сделанный отдельно испанским фотографом Хорхе Пересом Ортисом (Jorge Perez Ortiz), имеет наложенную надпись со смелым заявлением "Activists of Optimism" («Активисты оптимизма»). 11 позитивных активистов, отобранных через социальные сети, включая нидерландскую модель и популярного блогера Рианну Мейер и французского танцора Салифа Гуйе, которые известны своим оптимистичным контентом, воплощают эту кампанию в жизнь.

Кампания пройдет при поддержке проекта в стиле 360-градусного маркетинга под названием "Festival Of Optimism", который представляет собой ряд мероприятий и неожиданных моментов по всей Европе, имеющих своей целью побудить людей улыбаться, танцевать и петь, и кульминацией которого станет виртуальное празднование единения в самый длинный день года 21 июня.

«После года карантинных ограничений и в преддверии нашей летней кампании 2021 года мы хотели отметить наступление сезона надежды и оптимизма, вызывая у людей улыбку и давая им возможность свободно выражать свой оптимизм, — так прокомментировал это событие вице-президент Zalando по международному маркетингу Ральф Рейкс (Ralph Rijks). — Мы называем активистами оптимизма тех людей, которые доставляют радость другим и самим себе — будь то посредством песни, танца или ролика, демонстрирующего оригинальный макияж на Tik Tok. Именно эти оптимистичные миниатюры связывают нас между собой и распространяют радость. Кампания воплощает в жизнь нашу главную концепцию 2021 года, заключающуюся в превращении оптимизма в позитивные действия (для себя и других) за счет получения радости от жизни».

Отбор 11 «активистов оптимизма» проводился исключительно через социальные сети, а основное внимание уделялось контенту и деятельности создателей, передающих идею кампании, а численность их аудитории и размер социальной платформы имели второстепенное значение. Ролик создан с участием позитивных и одаренных личностей, включая танцора Салифа Гуйе (Salif Gueye), прославившегося своим воодушевляющим танцевальным стилем на улицах Парижа; нидерландскую модель и популярного блогера Рианну Мейер (Rianne Meijer), известную своими смелыми фактографичными снимками тела в социальных сетях; а также модели и автора Наоми Симада (Naomi Shimada), воспринимающей позитив через моду.

Этот воодушевляющий полнометражный телевизионный ролик снят лондонским режиссером Люси Ласкомб (Lucy Luscombe), которая недавно была включена в список 100 лучших креативщиков мира по версии журнала Dazed и ассоциируется с песней Show Me Love в исполнении Робина С. Для воплощения кампании в жизнь используются многочисленные форматы: от фотоснимков Хорхе Переса Ортиса до наружной цифровой рекламы, авторских социальных каналов, прошедших отбор в рамках этой кампании, рекламы типа «позитивное звуковосприятие» на Spotify и расклейки рекламных постеров и рисования красочных муралов на территории всех ключевых рынков. Кампания в стиле маркетинга на 360° была создана при участии креативного агентства Kolle Rebbe.

#ActivistsofOptimism

@Zalando

Примечания для редакторов:

*Все фотографии были сняты в соответствии с правительственными указаниями относительно COVID-19, действующими в каждой конкретной стране на момент съемки. Во всех местах съемок по всему миру были приняты все меры безопасности, обеспечивающие соблюдение мер предосторожности в отношении COVID каждым участником кампании .

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТФОРМЕ ZALANDO:

Zalando (https://corporate.zalando.com) — ведущая в Европе онлайн-платформа для продвижения моды и стиля. Эта платформа, созданная в 2008 году в Берлине, безупречно доносит тенденции моды до 42 миллионов активных покупателей, предлагая им одежду, обувь, аксессуары и косметику. Ассортимент международных брендов включает в себя как всемирно известные имена, так и местные марки. Наша платформа представляет собой универсальный центр моды, способствующий вдохновению, обновлению и взаимодействию. Являясь самой модной технологической компанией в Европе, мы упорно работаем над поиском цифровых решений для всех аспектов моды, а именно для наших клиентов, партнеров и каждого ценного персонажа в истории Zalando. Наша концепция заключается в том, чтобы быть «отправной точкой для распространения моды» и экологически ответственной платформой с позитивным воздействием на людей и планету.

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ:

Smarts (Смартс): [email protected]

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ KOLLE REBBE:

Компания Kolle Rebbe уже более 25 лет является одним из самых креативных коммуникационных агентств в Германии, где стратеги, творческие деятели и специалисты по всем дисциплинам разрабатывают комплексные средства коммуникации для всех СМИ, выходящие за пределы национальных границ. Кроме того, 280 человек из 20 стран изобретают оригинальные продукты и поддерживают стартапы, работая в легендарном гамбургском Шпайхерштадте. С 2018 года компания Kolle Rebbe входит в состав крупнейшего в мире цифрового агентства Accenture Interactive.

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЮСИ ЛАСКОМБ

Уроженка Лондона, Люси обучалась в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина, после чего быстро заявила о себе как личность, заслуживающая внимания. За свою деятельность Люси получила ряд престижных наград, включая Underwire's Outstanding Talent, BFI Future Film Award, UK Music Video Award за ее работу с Джоном Грантом (John Grant), дуэтом Darkstar и Tiny Carriages, а также была включена в список 100 ведущих креативщиков мира по версии журнала Dazed and Confused.

ИНФОРМАЦИЯ О ХОРХЕ ПЕРЕСЕ ОРТИСЕ

Хорхе Перес Ортис (Jorge Perez Ortiz), проживающий в Испании, является фотографом моды. Вдохновение для своей работы он находит во всем, что его окружает. В его фотографиях отражаются такие аспекты, как гендер, мода как средство индивидуализации человека или различия в традициях и моде. Использование им яркого солнечного света и небесной синевы идеально сочетается с атмосферой летней кампании Zalando 2021.

В последнее время Хорхе выполнял работы для Lacoste, Nike, Loewe, Bershka и Mango.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=zk2m5Nhcwos

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1515165/Zalando_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1515166/Zalando_2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1515167/Zalando_3.jpg

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