Założyciele Jet It otwierają międzynarodową firmę JetClub

JetClub przyjmie dostawę 2 kolejnych samolotów HondaJet, tym samym zwiększając połączoną flotę do 7 odrzutowców.

Dwóch byłych dyrektorów ds. sprzedaży w firmie Honda Aircraft, Glenn Gonzales i Vishal Hiremath, utworzyło firmę Jet It w 2018 roku, chcąc wypełnić lukę na rynku między prywatnymi lotami czarterowymi a niezwykle drogimi prywatnymi usługami lotniczymi.

Expanding Worldwide Private Aviation: Jet It offers hybrid ownership in North America while JetClub offers membership in Southeast Asia and India, and hybrid co-ownership in Europe.

Jako firma lotnicza stworzona przez prawdziwych lotników, Jet It wypełnia swoją ofertą niszę rynkową, jednocześnie utrzymując na nią wysoki popyt.

Już w ciągu pierwszego roku kalendarzowego funkcjonowania Jet It, wzrost firmy był fenomenalny. Jet It jest największym operatorem flotowym samolotów HondaJet w Ameryce Północnej i ma duże szanse na osiągnięcie dwucyfrowej floty przed końcem roku. Firma rozpoczęła działalność w 2018 roku zatrudniając 3 pracowników, w tym 2 założycieli. Obecnie firma rozrosła się i zatrudnia ponad 50 pracowników.

Obecnie współzałożyciele Gonzales i Hiremath poprzez założenie JetClub chcą szturmować rynki międzynarodowe. Wraz z dostawą pierwszego samolotu HondaJet dla JetClub w tym tygodniu, ich innowacyjny model hybrydowy pojawi się w Europie i Azji. Oprócz wprowadzenia nowych prywatnych usług lotniczych, JetClub zapewni bardziej spójne środowisko działań w Europie i Azji właścicielom Jet It, którzy podróżują za granicę. Członkowie JetClub podróżujący do Ameryki Północnej będą mieli ten sam dostęp do prywatnych odrzutowców. Cel końcowy to utworzenie dwóch usług lotniczych "pod klucz."

JetClub obsługuje południowo-wschodnią Azję i Indie w formie prywatnej usługi turystycznej opartej na członkostwie oraz oferuje tzw. usługę hybrydową opartą na współwłasności w Europie. JetClub umożliwi osobom prywatnym i firmom niedrogie dojazdy w ich regionach, oferując jednocześnie dostęp do światowej floty podczas podróży do innych miejsc. Firma JetClub chce być obecna w całej Azji Południowo-Wschodniej i w Europie do połowy 2021 roku.

„Po osiągnięciu sukcesu i pozytywnym przyjęciu Jet It w Ameryce Północnej, uwierzyliśmy, że możemy stworzyć światowego lidera oferującego prywatne podróże w przystępnych cenach. Utworzenie JetClub jest kolejnym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu"- powiedział Hiremath.

Gonzales dodał: „Planujemy powtórzyć sukces Jet It w Europie i Azji zachowując ten sam wysoki poziom obsługi klienta, z którego jesteśmy znani. Członkowie/właściciele mogą skontaktować się z naszym międzynarodowym konsjerżem, a my zorganizujemy transport podczas podróży po tych miejscach. W niektórych krajach, w których nie ma FBO ani prywatnych terminali, będziemy dysponować naziemną obsługą VIP, która przeprowadzi naszych pasażerów przez terminale imigracyjne i lotniskowe ".

