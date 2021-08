Zamst annonce que Wilfredo León Venero, joueur de volleyball professionnel polonais, deviendra parrain de la marque

À l'âge de 14 ans, Wilfredo León a commencé à jouer avec l'équipe nationale de Cuba, qui a remporté la médaille d'argent au Championnat du monde masculin 2010 de la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) et la médaille de bronze lors de la Ligue mondiale de volleyball de la FIVB. Il a ensuite rejoint le Zenit Kazan, club de Super League russe, en 2014. León a mené l'équipe au titre de championne de la Ligue des champions masculine européenne de volleyball et a remporté le titre de MVP en 2015. Il a acquis la nationalité polonaise en 2015 et a joué un rôle important en tant que membre principal de l'équipe nationale polonaise. En 2018, León a commencé un nouveau défi au sein du SIR Safety Perugia.

En tant qu'un des meilleurs athlètes professionnels, récompensé par de nombreuses distinctions, Wilfredo León est très attentif à sa santé physique et il a la ferme intention de poursuivre sa carrière professionnelle aussi longtemps que possible. Pour ce faire, il a essayé de nombreux produits susceptibles de lui apporter les soins nécessaires, et c'est ainsi qu'en avril 2021, il a découvert Zamst. Il utilise actuellement les attelles de genou Zamst ZK-7 et l'attelle de cheville Zamst A2-DX. Il les apprécie beaucoup en raison de leur confort et du soutien précis qu'elles apportent à ses genoux et à ses chevilles, ce qui l'a amené à signer l'accord de parrainage avec Zamst.

Message de Wilfredo León

« Je crois que la prévention des blessures est la clé pour les meilleures performances. Je l'ai remarqué lorsque j'ai eu quelques blessures mineures au cours de ma carrière. À partir de maintenant, je veux me concentrer sur mes soins physiques et j'ai le plaisir de faire partie de la famille Zamst. J'essaie de nombreux produits Zamst différents et je me sens parfaitement bien avec chacun d'entre eux ! »

Message de Yosuke Suzuki, président-directeur général de Nippon Sigmax Co., Ltd.

« Les activités de Wilfredo ne se limitent pas à son rôle de joueur de volley-ball. Il est passionné par la formation des jeunes joueurs et l'expansion du volleyball en Pologne. Il possède d'ailleurs une équipe à Toruń, en Pologne. Nous sommes fiers d'avoir Wilfredo comme ambassadeur de notre marque. Il a de si grandes aspirations et la capacité d'agir. »

À propos du SIR Safety Perugia, où joue Wilfredo León

Zamst a également signé un accord de partenariat avec le SIR Safety Perugia, l'une des meilleures équipes professionnelles italiennes de volleyball, où joue Wilfredo León depuis 2018. Zamst soutiendra toutes les activités du SIR Safety Perugia en tant que partenaire médical.

À propos de Zamst

Zamst est une marque d'appareils orthopédiques et de produits de soins créée en 1993 par Nippon Sigmax Co, Ltd, société médicale qui développe et fabrique des produits pour le marché de l'orthopédie depuis 46 ans au Japon. La marque est reconnue comme le numéro 1* sur le marché japonais.

* Ventes de produits de marque dans le canal du sport de 2014 à 2019 au Japon, sur la base de la valeur des expéditions par une enquête indépendante de 2020.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://zamst.com/ ou contacter [email protected].

