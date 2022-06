Zaprośmy naturę do środka: Midea zapewnia powiew świeżego powietrza dzięki systemowi klimatyzacji Midea GAIA Split AC

Współczesne rodziny spędzają około 90% czasu w pomieszczeniach zamkniętych, a w wyniku COVID-19 zapotrzebowanie na bardziej higieniczne domy i doskonałą jakość powietrza gwałtownie rośnie. Najnowszy raport konsumencki potwierdza, że 1 na 5 konsumentów jest poważnie zaniepokojony jakością powietrza w domu. Tymczasem konwencjonalne systemy klimatyzacji, co do których powszechnie zakłada się, że są w stanie poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach, w rzeczywistości jedynie wspomagają cyrkulację powietrza w pomieszczeniach. Stosunkowo wysokie stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniach może prowadzić zarówno do dyskomfortu fizycznego, jak i psychicznego.

Midea GAIA odpowiada na te wyzwania, wykorzystując połączenie klimatyzacji z zaawansowaną wentylacją, doprowadzając świeże powietrze z zewnątrz, co pozwala mieszkańcom cieszyć się każdym oddechem w pomieszczeniach. Nowatorski system wymiany powietrza OxygenFresh, w określonych warunkach instalacji, wprowadza do 60 m3/h oczyszczonego świeżego powietrza z zewnątrz za pomocą filtra H13 HEPA o współczynniku filtracji 99,95%. Dzięki dostarczaniu świeżego powietrza do środka i wypuszczaniu zanieczyszczeń na zewnątrz domownicy będą mogli cieszyć się doskonale wentylowanym wnętrzem sprzyjającym codziennej aktywności.

Co więcej, antybakteryjny system Midea GAIA Air Solution z certyfikatem UL gwarantuje najwyższą jakość dezynfekcji zapewniającą 99,9% skuteczności w eliminowaniu Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Psudomonas Ariginosa i Klebsiella pneumoniae.

Midea wierzy, że najlepsze wrażenia z kontaktu z powietrzem pochodzą od Matki Natury i że najlepsza klimatyzacja powinna naśladować naturę i dawać powiew świeżego powietrza. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom naukowym i technologicznym Midea GAIA symuluje siły natury, aby zapewnić świeże i czyste powietrze w tysiącach domów.

Poza systemem wymiany powietrza OxygenFresh Midea GAIA jest wyposażona w wiodącą w branży funkcję i-Clean, jak również w technologię Breezeless, która przekształca silny strumień powietrza w tysiące maleńkich smug. Zapewnia to przepływ powietrza zbliżony do naturalnego, nawet dla szczególnie wrażliwych członków rodziny, takich jak osoby starsze i dzieci, którzy najbardziej tego potrzebują.

Midea GAIA może zostać podłączona i bezproblemowo sterowana za pomocą aplikacji MSmartHome App na smartfonach użytkownika lub komend głosowych za pomocą Google Assistant, Amazon Alexa lub Siri. Dzięki komfortowym funkcjom, takim jak zdalne sterowanie, monitorowanie danych i przypomnienia, serwis posprzedażowy i centrum treści w jednej aplikacji, aplikacja MSmartHome stanowi prawdziwie kompleksowe rozwiązanie, umożliwiając użytkownikom stworzenie inteligentnego domu w erze Internetu Rzeczy (IoT). Urządzenie może również łączyć się z innymi sprzętami Midea oraz urządzeniami niektórych zagranicznych marek, takich jak Toshiba, Comfee i Arctic King. Takie możliwości łączności będą stopniowo pomagać użytkownikom w realizacji rozproszonej i niezależnej współpracy pomiędzy różnymi produktami AGD.

Midea GAIA reprezentuje szczytowe osiągnięcie działu klimatyzatorów mieszkaniowych (RAC) Midea w rozwoju produktów dostosowanych do lokalnych rynków. W ciągu ostatnich pięciu lat firma zainwestowała ponad 45 miliardów RMB (około 7 miliardów USD) w badania i rozwój. Filozofia humanizacji technologii Midea i zorientowane na użytkownika podejście do badań i rozwoju uwzględniają lokalne uwarunkowania na każdym etapie procesu, co pozwala na konceptualizację i optymalizację rozwiązań dostosowanych do potrzeb odbiorców.

Midea dysponuje licznymi centrami badawczo-rozwojowymi w Europie, z czego najnowsze zostało otwarte w Stuttgarcie w Niemczech. Ponadto firma założyła w Austrii swoje Centrum Badań i Rozwoju oraz Innowacji w Europie ukierunkowane na badania i rozwój dla rynków europejskich, stale poszukując i wprowadzając nowoczesne rozwiązania, aby sprostać nieustannie zmieniającym się wymaganiom europejskich gospodarstw domowych.

Filmy - https://mma.prnewswire.com/media/1840512/RAC_GAIA_split_TVC_full_version.mp4

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1838003/image.jpg

SOURCE Midea Residential Air Conditioner Division