Запущена новая платформа для освещения связей между Сингапуром и китайским регионом Гуандун-Гонконг-Макао

Две партнерские организации, одна из которых входит в число крупнейших медиагрупп в Гуандуне, а другая является крупнейшей китайской медиагруппой в Сингапуре, будут использовать свои ресурсы для обмена мнениями относительно долгожданного китайского экономического плана — «Регион Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао (GBA)» — и предоставления информации о благоприятных элементах политики этого региона, его промышленном и экономическом развитии, культуре и источниках средств к существованию его жителей.

Также предполагается, что эта веб-страница будет выполнять роль платформы, объединяющей компании и людей, вносящих вклад в развитие связей между Сингапуром и GBA. Она будет посвящена отдельным историям, демонстрирующим новейшие и разнообразные возможности для партнерства между GBA и странами Юго-Восточной Азии.

"Explore GBA" — шаг вперед в развитии партнерства между Nanfang Media Group и CMG. С 2018 года эти две медиагруппы проводят работу по стимулированию взаимодействия и информационных обменов между Сингапуром и Гуандуном — одной из наиболее быстро развивающихся провинций Китая.

Кроме того, был проведен онлайн-семинар с представлением веб-страницы "Explore GBA", где компаниям и специалистам было предложено поделиться своим опытом ведения бизнеса в Регионе Большого Залива и новыми возможностями, которые они открыли для себя за время пандемии Covid-19.

Известно, что очередной онлайн-семинар на тему цифровой экономики запланирован на начало 2021 года. Более подробная информация об этом мероприятии будет размещена на веб-странице "Explore GBA" по адресу:

https://www.zaobao.com/special/report/supplement/greater-bay-area

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Yin Juewen (Йинь Цзювэнь), +86-02087397887, [email protected]

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1387179/video.mp4

SOURCE Nanfang Media Group