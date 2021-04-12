Запуск проекта Menarini Pills of Art Junior, видеоклипы для детей и подростков

News provided by

Menarini I.F.R.

Apr 12, 2021, 00:19 ET

Девиз: Знакомим молодое поколение с искусством. Вслед за успехом проекта Menarini Pills of Art с его 18 миллионами просмотров по всему миру компания Menarini представляет версию junior, в которой молодые специалисты в области искусства отвечают на вопросы детей, иногда весьма неожиданные, о великих работах эпохи итальянского Ренессанса. Более увлекательный способ увидеть искусство, который одобрили бы сами великие мастера. 

ФЛОРЕНЦИЯ, Италия, 12 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- «Кто эти люди, изображенные на картине "Весна", и почему они танцуют в саду, а не в танцевальном зале?» или «Почему "Медуза" была написана на щите?» Это лишь некоторые из вопросов, заданные молодыми героями проекта Pills of Art Junior, который выходит онлайн на итальянском и английском языках на канале Menarini Group YouTube с целью заинтересовать молодое поколение некоторыми из неподвластных времени шедевров мира. Короткие видеоклипы раскрывают истории, детали и небывалые курьезы, связанные с одними из самых известных произведений искусства, которые создавались главным образом в период итальянского Возрождения. Это становится возможным благодаря простым и непосредственным вопросам, заданным детьми и подростками таким же юным, как они, экспертам в области искусства.

«Медуза» Караваджо, «Весна» Боттичелли и «Мадонна в кресле» Рафаэля первыми освещаются в проекте Menarini Pills of Art Junior на новом канале. Каждый месяц аналогичные короткие видео будут выпускаться в новом разделе наряду с уже очень популярным Menarini Pills of Art. Menarini Pills of Art представляют собой короткие видеоклипы продолжительностью чуть более одной минуты, достигшие невероятного успеха и собравшие 18 миллионов просмотров на восьми различных языках (итальянском, испанском, португальском, французском, немецком, русском, турецком и китайском). Они вызывают интерес у большого числа зрителей и делают мир искусства ближе.

«Мир искусства состоит из цветов, историй и удивительных персонажей, но когда о них рассказывают более "традиционным" способом, используя менее известные термины и язык, они зачастую кажутся скучными, особенно для детей», — комментируют члены правления Menarini Люсия и Альберто Джованни Алеотти (Lucia и Alberto Giovanni Aleotti). «С помощью проекта Menarini Pill of Art Junior мы хотели увидеть искусство глазами детей и подростков, столь же любознательных, как если бы они путешествовали и открывали иной мир искусства, имеющий богатую цветовую гамму, наполненный легендами и весельем, способный сделать все, что мы, взрослые, давно перестали замечать».

Проект Menarini Pills of Art Junior — это всего лишь один из этапов долгого пути, начавшегося более 60 лет назад с первой публикации до сих пор издаваемых художественных монографий Menarini. После этого путешествие продолжилось с помощью коротких видеороликов, которые вновь подтвердили многолетнюю приверженность Menarini итальянскому искусству.

Смотрите Menarini Pills of Art Junior на сайте: https://bit.ly/3wESgYT и Menarini Pills of Art на сайте: https://bit.ly/3mITs9b.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1484568/Menarini_Pills_of_Art_Junior_Logo.jpg

Related Links

https://www.menarini.com

SOURCE Menarini I.F.R.

Also from this source

Start des Projekts Menarini Pills of Art Junior, von der jüngeren ...

Lancement du projet Menarini Pills of Art Junior, des clips vidéo ...

Explore

More news releases in similar topics