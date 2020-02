Zarząd federacji IWF wyznaczył Richarda H. McLarena do poprowadzenia dochodzenia w sprawie zarzutów ze strony stacji ARD

TORONTO, 3 lutego 2020 r. /CNW Telbec/ - Zarząd Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów (IWF) zdecydował dziś w głosowaniu o wyznaczeniu profesora Richarda H. McLarena do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia mającego wyjaśnić zarzuty nieprawidłowości wokół osoby prezesa dr. Tamasa Ajana i całej IWF.

„Pragnę podziękować IWF za zaufanie pokładane we mnie i zespole, jakiemu będę przewodniczył. W ramach niezależnego dochodzenia zamierzamy sprawdzić wszystkie tropy, dążąc do odkrycia prawdy" – stwierdził profesor McLaren.

Profesor McLaren, dyrektor generalny McLaren Global Sport Solutions Inc., poprowadzi całe dochodzenie. Pod jego kierunkiem Martin Dubbey obejmie funkcję głównego śledczego, a Steven Berryman będzie głównym śledczym odpowiadającym za kwestie finansowe.

Profesor McLaren i jego zespół dysponują dużym doświadczeniem w zakresie weryfikowania nieprawidłowości w sporcie. Na swoim koncie mają m.in. przeprowadzone w 2016 r. dochodzenie dotyczące zarzutów dopingu finansowanego przez władze państwowe Federacji Rosyjskiej. Teraz przyjrzą się zarzutom podniesionym w materiale dokumentalnym pt. Der Herr de Heber wyemitowanym przez niemiecką sieć telewizyjną ARD dnia 5 stycznia 2020 r.

W materiale padły stwierdzenia, jakoby kierownictwo IWF, włączając osobę prezesa Ajana, brało udział lub miało wiedzę na temat nieprawidłowości finansowych, korupcji, przeprowadzania kontroli dopingowych w sposób niezgodny z przepisami, manipulowania próbkami do kontroli antydopingowych, nieprawidłowości dotyczących płatności kar za doping, działalności dopingowej w określonych krajach oraz nepotyzmu.

Podając informację o wyznaczeniu profesora McLarena, p.o. prezesa IWF Ursula Garza Papandrea powiedziała – „Jak już mówiłam wcześniej, potrzebujemy osoby, która nie jest związana z podnoszeniem ciężarów, aby zweryfikowała te poważne i bezprecedensowe zarzuty. Jeśli chcemy dotrzeć do sedna sprawy, potrzebna jest osoba, której ustalenia będą rzetelne i niepodważalne. Właśnie dlatego wybraliśmy do tej funkcji profesora McLarena. Dziękuję innym członkom zarządu za odwagę do podjęcia tego nadzwyczajnego, lecz koniecznego kroku".

Profesor McLaren będzie mieć swobodę podążania za dowodami, niezależnie od tego, gdzie go one zaprowadzą. Udostępniony zostanie numer telefonu, pod którym osoby dysponujące informacjami istotnymi dla sprawy będą mogły je przekazywać. Jego uruchomienie zostanie potwierdzone w osobnym komunikacie.

Dochodzenie prowadzone przez profesora McLarena ma charakter całkowicie niezależny. W kontaktach między zarządem IWF a profesorem pośredniczyć będzie nowo utworzona komisja ds. nadzoru i etyki zawodowej IWF (Oversight and Integrity Commission). Profesor otrzymał zgodę na podejmowanie wszelkich działań, jakie uzna za niezbędne do kompleksowego zbadania wszystkich zarzutów.

