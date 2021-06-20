Заседание Делового совета Китай-ЦВЕ: быстрое тестирование для восстановления торговли

Открытие 6-го заседания Делового совета Китай-ЦВЕ: быстрое тестирование способствует восстановлению торговли

НИНБО (Китай), 21 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- 8 июня 2021 г. в Нинбо (провинция Чжэцзян) состоялось открытие 6-го заседания Делового совета Китай – Центральная и Восточная Европа. На встрече представители торговых палат и предприятий из Китая и стран Центральной и Восточной Европы заявили о необходимости совместных усилий для восстановления торговли в контексте продолжающейся пандемии коронавируса. Г-жа Ли Сян (Li Xiang), основатель и генеральный директор компании-представителя китайского бизнеса Coyote Bioscience (Beijing) Co., Ltd, сообщила следующее: «Мы готовы применять быстрое тестирование нуклеиновых кислот, дающее результат за 30 минут, чтобы помочь восстановить торговлю в пост-ковидном мире». Экспресс-тестирование играет ключевую роль при проверке продуктов питания, прохождении таможенных процедур в торговых и туристических целях, а также для обеспечения готовности систем здравоохранения к COVID-19 по всему миру.

На церемонии открытия присутствовали и выступили с речами Гао Янь (Gao Yan), председатель Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT); Чжэн Шаньцзе (Zheng Shanjie), губернатор провинции Чжэцзян; Роберт Томанек (Robert Tomanek), заместитель министра экономического развития, труда и технологий Польши; Ласло Балог (László Balogh), заместитель государственного секретаря Министерства финансов Венгрии, а также другие государственные лидеры и представители Делового совета.

По словам г-на Гао Янь, в последний год члены Делового совета Китай-ЦВЕ объединили усилия по борьбе с COVID-19, помогая бизнесу возобновить работу и производство, и внесли немалый вклад в восстановление и развитие мировой экономики. CCPIT стремится укрепить сотрудничество с членами совета, чтобы наладить торговые и инвестиционные отношения между предприятиями.

SOURCE Coyote Bioscience (Beijing) Co., Ltd