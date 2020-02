Záujemcovia o bývanie v prvom obytnom mrakodrape Jeana Nouvela v New Yorku 53 West 53 sa už môžu nasťahovať

„Obyvatelia a budúci kupci majú teraz jedinečnú príležitosť žiť v architektonickom diele, ktoré skutočne zvýšilo latku luxusného bývania na Manhattane," povedal David Penick, generálny riaditeľ spoločnosti Hines.

Kuchyne navrhnuté firmou Thierry Despont majú podsvietené, priesvitné klasické tvarované mramorové zadné ochranné panely a linku so skrinkami z bieleho skla a kontúrami z lešteného niklu vyrobené v Taliansku firmou Molteni & C. Leštené tvarované mramorové dosky a kuchynské ostrovy so skosenými hranami dopĺňajú plne integrované chladničky značky Sub-Zero a rúry Miele ako aj nízkoprofilové varné dosky. Každá rezidencia v 53 West 53 má elegantne navrhnuté, nábytkové dvere z orechového dreva s na mieru navrhnutým kovaním z bronzu inšpirovaným výraznou siluetou veže z dielne spoločnosti ER Butler & Co. Byty dopĺňajú okná s trojitým sklom od podlahy až po strop, ktoré minimalizujú vonkajší hluk a teplotné výkyvy a poskytujú akustické súkromie.

Objekt 53 West 53 je jedinečný vo svojej integrácii do architektonicky významného mestského kampusu MoMA. V spodnej časti budovy sú teraz otvorené tri nové úrovne galérie, z ktorých každá je prístupná z existujúcich výstavných priestorov múzea a je s nimi spojená. Obyvatelia dostávajú čestné členstvo v MoMA, medzi ktoré patrí aj možnosť usporiadať súkromné podujatia v kultovej záhrade sôch múzea.

Dokonale doplnkové vybavenie domu, personál a služby zvyšujú zážitok z bývania na 53 West 53. Wellness centrum, prevádzkované spoločnosťou Wright Fit, zahŕňa 20-metrový plavecký bazén, ochladzovací bazén, vírivku a vertikálne záhrady pri bazéne navrhnuté známym francúzskym botanikom Patrickom Blancom, ako aj štandardný squashový kurt. Na poschodiach 46 a 47 je vám k dispozícii salónik s dvojitou výškou s nádherným výhľadom a súkromná jedáleň s výhľadom na Central Park. Obyvatelia sa môžu tešiť aj na súkromné jedálenské služby v reštaurácii budovy. K ďalšiemu vybaveniu patrí knižnica, vinotéka s dvojitou výškou na ochutnávky vína, trezory na skladovanie vína s regulovanou teplotou, ktoré sú k dispozícii na kúpu, súkromná premietacia miestnosť, detská herňa a súkromné sklady, ktoré sú tiež na predaj. Vstupná hala budovy s nepretržitou službou je navrhnutá z dubového dreva, mramoru, alabastru, bronzu a zlata a súkromné vchody sa nachádzajú na 53. aj 54. ulici.

www.53W53.com

