Zdaniem uznanych założycieli z branży technologicznej, inwestorów i dziennikarzy FintechOS jest najatrakcyjniejszym startupem sektora fintech tego roku w Europie

Poprzednio w konkursie The Europas nagrodzono nowoczesne startupy takie jak Revolut i Starling Bank.

LONDYN, 30 czerwca 2020 r. /PRNewswire/ -- FintechOS, globalny dostawca technologii do cyfrowych przekształceń banków i firm ubezpieczeniowych, jest według Europas Awards – konkursu powstałego w 2009 r. z inicjatywy redaktora Techcrunch Mike'a Butchera, w którym przyznawane są nagrody za innowacyjne pomysły na rynku startupów w Europie -najatrakcyjniejszym startupem fintech tego roku. Zdobywców nagród ogłoszono na żywo 25 czerwca podczas wydarzenia online.

W skład jury weszli różnorodni europejscy założyciele z branży technologicznej, inwestorzy i dziennikarze.

Zdaniem jury FintechOS jest „najatrakcyjniejszym startupem fintech w Europie za to jak „wspiera banki i ubezpieczycieli w przyspieszeniu procesu przekształceń cyfrowych i budowania kompleksowych produktów cyfrowych w ciągu kilku tygodni, a nie miesięcy. W przeciągu 24 miesięcy wśród klientów obsługiwanych przez FintechOS znalazło się ponad 40 klientów z sektora finansowego z całego świata".

„Jesteśmy zaszczyceni, że niektórzy z najbardziej uznanych specjalistów branży technologicznej z całego świata umieścili FintechOS na krótkiej liście najbardziej innowacyjnych startupów z sektora technologii finansowych. Przez ostatni rok ciężko pracowaliśmy, szczególnie w czasie pandemii, aby dostosować naszą technologię i zapewnić kompleksową hiperspersonalizowaną obsługę klientów cyfrowych dla banków i ubezpieczycieli o imponującej prędkości. Takie uznanie sprawia, że jesteśmy z siebie dumni, ale zarazem pozostajemy skromni. Jesteśmy zaangażowani w zwiększenie wartości dodanej jeszcze bardziej, którą zapewniamy naszym klientom, partnerom i całemu ekosystemowi usług finansowych" - oświadczył prezes zarządu Fintech Teodor Blidarus.

FintechOS skonsolidował swój wzrost, zwiększając przychody o 300% rok do roku w pierwszym kwartale w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku oraz podwoił liczbę nowych klientów w porównaniu do okresu sprzed 6 miesięcy przed wybuchem pandemii COVID-19. Spółka jest obecnie zaangażowana w ponad dwadzieścia projektów, których celem jest wykorzystywanie rozwiązań przekształceń cyfrowych w bankach i firmach ubezpieczeniowych w Wielkiej Brytanii, Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Północnej.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy, w czasie kwarantanny, zapotrzebowanie na rozwiązania FintechOS znacznie wzrosło, a w szczególności na te, które stworzono na potrzeby wspierania wdrażania pracowników online, zakładania wirtualnych oddziałów i pomocy online za pośrednictwem zdalnego wideo i wspólnego przeglądania stron internetowych. Technologia natywna w chmurze FintechOS została zaprojektowana , aby ułatwić szybkie i dostosowane użycie, w ogromnym stopniu zmniejszające czas rozpoczęcia procesu.

„Po 2020 roku, każdy podmiot zaangażowany w usługi finansowe, począwszy od liderów, a skończywszy na konkurencji, powinien dążyć do świadczenia cyfrowych usług finansowych integrujących całe życie finansowe bardziej zróżnicowanych grup klientów. Bez względu na to, z jakiego rynku pochodzą – rozwiniętego, czy wschodzącego, branża być może będzie musiała szybko działać i reagować. Celem FintechOs jest przyspieszenie tej przemiany, wspieranie banków, ubezpieczycieli i innych organizacji w lepszej każdorazowej obsłudze ich klientów bez względu na miejsce" – powiedział Sergiu Negut, współzałożyciel FintechOS.

Według raportu opublikowanego przez CB Insights FintechOS jest jedną z najlepszych dobrze finansowanych spółek typu venture capital z branży technologicznej w Europie. W grudniu, FintechOS zabezpieczyła kwotę 12,7 mln euro w postaci certyfikatów inwestycyjnych serii A.

Pełna lista laureatów i finalistów konkursu The Europas znajduje się tutaj.

O The Europas:

Do konkursu The Europas są zakwalifikowywane najatrakcyjniejsze startupy w Europie. Konkurs pozostaje jedynym niezależnym i dobranym pod względem treści wydarzeniem uznającym rynek startupów technologicznych w Europie. Przez 11 lat The Europas przedstawiała najbardziej innowacyjne startupy technologiczne w Europie (wśród dotychczasowych zwycięzców znaleźli się Spotify, Transferwise, Soundcloud i Babylon Health).

O FintechOS

FintechOS ( www.fintechos.com ) zapewnia dostęp do zaawansowanej technologii, która przyspiesza cyfrowe przekształcenie instytucji finansowych na 20 rynkach, na 4 kontynentach. Podstawowa technologia FintechOS pozwala dostawcom usług finansowych przedefiniować doświadczenia klientów, dostarczając im pełną podróż cyfrową za pośrednictwem inteligentnej automatyzacji procesów cyfrowych, tworząc w ten sposób hiperspersonalizowane produkty i doświadczenia dla każdego klienta.

