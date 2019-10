ZEDRA annonce la signature d'un accord visant l'acquisition de talenture au tessin

GENÈVE, 7 octobre 2019 /PRNewswire/ -- ZEDRA, société indépendante active dans la planification patrimoniale et successorale, les services aux entreprises et particuliers ainsi que l'administration de fonds de placement, a annoncé la signature d'un accord visant l'acquisition de Talenture, basée à Lugano, en Suisse. La société tessinoise intégrera le GROUPE ZEDRA d'ici la fin de l'année 2019. Cette acquisition permettra à ZEDRA d'ouvrir son quatrième bureau en Suisse, après Genève, Zurich et Zoug, et portera ainsi le nombre total de ses bureaux dans le monde à 17, répartis dans 13 juridictions à travers l'Europe, l'Asie, l'Océanie et les Amériques.

Depuis 1989, Talenture offre des services à des sociétés de toutes tailles, actives tant au niveau local qu'international dans des domaines très différents, ainsi qu'à des entrepreneurs privés, nécessitant des solutions variées pour la gestion administrative quotidienne et l'expansion de leurs activités. La direction actuelle de Talenture, et notamment Michele Antonini, Giuseppe Costantino, Uberto Meraviglia Mantegazza et Michele Meretti, qui tous les quatre continueront à travailler pour le groupe, offre à ZEDRA SUISSE une vaste connaissance du marché régional tessinois et italien.

Grâce à cette acquisition, ZEDRA SUISSE, qui comptera près de 70 employés dans le pays, agrandira sa gamme de services aux entreprises en y ajoutant le savoir-faire de Talenture dans des domaines tels que la comptabilité, la gouvernance d'entreprise, la gestion des salaires et divers services RH pour des entreprises actives en Suisse et à l'international. Ce nouveau bureau situé dans la région suisse-italienne, permettra également à ZEDRA d'augmenter sa présence et sa visibilité dans le monde italophone.

Ivo Hemelraad, Directeur Corporate, Funds & Legal pour le groupe ZEDRA, a déclaré: « Nous sommes convaincus que ce nouveau bureau au Tessin nous permettra de cibler de nouveaux marchés en Suisse et de tirer parti des nombreuses opportunités de croissance dans cette région. Le GROUPE ZEDRA occupe une place stratégique pour répondre à la demande croissante de services aux entreprises et nous sommes confiants que cette acquisition améliorera encore notre positionnement. Cet accord nous offre également l'opportunité d'accueillir au sein du groupe des individus dotés d'une expertise considérable et particulièrement recherchée ».

«Notre philosophie et notre mission ont toujours été de fournir à nos clients des conseils avisés afin de, pérenniser et améliorer la performance et la bonne gouvernance de leur entreprise en réduisant au maximum leurs charges administratives. Allier nos forces à un groupe qui partage notre philosophie était notre priorité absolue » déclare Stefano Graidi, Senior Partner de Talenture. «Fort de sa réputation sur le marché et de son esprit entrepreneurial , le GROUPE ZEDRA offre à ses clients une réelle valeur ajoutée et une gamme complète de services dans un grand nombre de pays. Je suis ravi de rejoindre cette équipe dynamique, et de travailler dans la continuité de notre approche » ajoute Stefano.

Michele Antonini, qui occupera le rôle de Managing Director du nouveau bureau de ZEDRA à Lugano a commenté : «Nous sommes impatients d'offrir à nos clients et à nos employés de nouvelles opportunités en associant notre expertise locale à celle, plus internationale, du groupe Zedra ».

Giovanni La Forgia, Directeur Commercial de ZEDRA SUISSE, a déclaré: «L'acquisition de Talenture étend considérablement nos services de gestion des salaires et de tax compliance en Suisse. Le Tessin est stratégiquement placé entre deux régions industrielles, fortes et dynamiques en Europe : la Lombardie, et son centre économique Milan, et la Suisse. Ce territoire compte de nombreuses sociétés multinationales, notamment dans les secteurs financiers et de la mode, et nous sommes parfaitement positionnés pour les servir grâce à notre nouveau centre d'excellence en matière de services administratifs et comptables aux entreprises ».

À propos de ZEDRA

ZEDRA est une société indépendante active dans la planification patrimoniale et successorale, les services aux entreprises et particuliers ainsi que l'administration de fonds de placement. Notre gamme complète de services est conçue pour pérenniser et protéger le patrimoine de nos clients. Notre esprit entrepreneurial accompagne nos clients dans leur activités de croissance et d'expansion et ce, quelle que soit la complexité de leurs défis.

Nous prenons soin de comprendre au mieux nos clients afin d'anticiper leurs besoins en constante évolution. Cette approche nous permet de nous concentrer non seulement sur leurs activités commerciales principales, mais aussi sur les intérêts et les besoins plus larges de leurs familles. La présence mondiale du GROUPE ZEDRA permet de fournir à nos clients des solutions personnalisées tout en répondant aux exigences réglementaires locales et internationales les plus strictes.

L'héritage de ZEDRA, allié à son esprit novateur, lui a permis de se développer rapidement sur un marché très concurrentiel. Aujourd'hui, le groupe compte plus de 500 employés dans 13 pays à travers l'Asie, l'Océanie, les Amériques et l'Europe.

En novembre 2018, Corsair Capital, une société de private equity de premier plan, a annoncé un investissement majeur dans le GROUPE ZEDRA. Le Management de ZEDRA qui possède une part substantielle de la société, est convaincu que cet investissement lui permettra de capitaliser sur son héritage et de déployer de nouvelles compétences pour anticiper et répondre à tous les besoins actuels et futurs de ses clients.

www.zedra.com

