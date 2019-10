ZEDRA gibt den Kauf von Talenture im Tessin bekannt

GENF, 7. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- ZEDRA, der globale unabhängige Spezialist für Treuhand-, Unternehmens- und Fondsdienstleistungen hat eingewilligt, Talenture, ein unabhängiges Unternehmen und Dienstleister mit Sitz in Lugano, Schweiz, zu erwerben. Durch die Übernahme wird sich die Zahl der Niederlassungen der ZEDRA von 16 auf 17 erhöhen in 13 Ländern. Der Abschluss der Transaktion wird Ende 2019 erwartet.

Die Übernahme ergänzt das Dienstleistungsportfolio der ZEDRA mit der Expertise von Talenture in Bereichen wie Buchhaltung, Unternehmenssekretariat, Steuer-Compliance, Lohnbuchhaltung und Personaldienstleistungen für Schweizer und internationale Unternehmen.

Talenture ist ein unabhängiges Unternehmen und eine Dienstleistungsgesellschaft, die sich seit 1989 auf die Bereitstellung von Beratungs- und Unternehmensdienstleistungen für internationale Unternehmer und Unternehmen spezialisiert hat.

Das Büro in Lugano wird das vierte Büro der ZEDRA in der Schweiz sein, erste im italienischsprachigen Raum.

Ivo Hemelraad, Group Director Corporate, Funds & Legal, sagte: "Wir glauben, dass wir mit unserem neuen Büro im Tessin neue Märkte in der Schweiz erschliessen und unsere Gruppenmitglieder mit grossem Fachwissen einbringen können. Unser Geschäft ist gut positioniert, um von vielen attraktiven Wachstumschancen im Schweizer Modetal zu profitieren, und wir sind sehr zuversichtlich, dass diese Akquisition die gesamte Palette der Unternehmensdienstleistungen, die wir bereits heute allen unseren aktiven Vermögensverwaltern anbieten, weiter verbessern wird".

"Unsere Philosophie und Mission ist es, unsere Kunden mit der besten effektiven und professionellen Beratung zu versorgen, um ihr Unternehmen wachsen zu lassen und ihr Leben einfacher zu gestalten. Die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das unsere Philosophie teilt, hatte für mich oberste Priorität", sagt Stefano Graidi, Senior Partner von Talenture. "Mit seinem starken Ruf in der Branche und seinem unternehmerischen Geist bietet ZEDRA unseren bestehenden Kunden ein differenziertes Leistungsversprechen und eine umfassende Palette von Dienstleistungen in einer Vielzahl von Rechtsordnungen. Ich freue mich, dass wir als Teil von ZEDRA gemeinsam weiter daran arbeiten können, das Beste für unsere Kunden zu erreichen", ergänzt Stefano.

Michele Antonini, Managing-Director für Talenture, kommentiert: "Wir freuen uns darauf, neue Möglichkeiten für unsere Kunden und Mitarbeiter zu schaffen, indem wir unsere lokale Expertise mit dem globalen Netzwerk der ZEDRA-Gruppe verbinden.

Das derzeitige Management von Talenture, insbesondere Michele Antonini, Giuseppe Costantino, Uberto Meraviglia Mantegazza und Michele Meretti, wird sich ZEDRA anschliessen und sein breites Wissen und seine umfangreiche Erfahrung im italienischsprachigen Raum einbringen.

Giovanni La Forgia, Commercial Director, ZEDRA Schweiz, kommentiert: "Die Übernahme von Talenture erweitert unser Angebot erheblich um Lohn- und Gehaltsabrechnungen und Steuer-Compliance-Dienstleistungen in der Schweiz. Die strategische geographische Lage des Tessins stellt eine Brücke zwischen Nord- und Südeuropa und zwei starken und dynamischen Wirtschaftsräumen dar: Der Lombardei - mit internationaler Mode- und Finanzzentrale Mailand und der Schweiz. Die Buchhaltungsexpertise und die Unternehmensdienstleistungen in der Region sind gut entwickelt und das Gebiet umfasst einen soliden Industriesektor. Sie ist auch Hauptsitz verschiedener multinationaler Unternehmen, insbesondere der Modebranche, für die wir in einer perfekten Position sind."

Mit der Übernahme erhöht sich die Zahl der Mitarbeiter von ZEDRA in Genf, Lugano, Zürich und Zug auf insgesamt siebzig.

Weitere Informationen finden Sie unter www.zedra.com

Über ZEDRA

ZEDRA ist ein unabhängiger globaler Spezialist für Treuhand-, Unternehmens- und Fondsdienstleistungen.

Unsere erfahrenen Teams liefern unseren Kunden massgeschneiderte und qualitativ hochwertige Lösungen, darunter befinden sich vermögende Privatkunden und ihre Familien, die nach diversifizierten Active-Wealth-Lösungen suchen, sowie mittelgrosse und grosse Unternehmen, Vermögensverwalter und ihre Investoren.

Unser gesamtes Leistungsspektrum ist darauf ausgerichtet, den tatsächlichen Wert des Vermögens unserer Kunden zu erhalten und zu schützen, und unser unternehmerisches Denken hilft und unterstützt unsere Kunden dabei, ihre Wachstums- und Expansionsambitionen zu entfalten, egal wie komplex ihre Herausforderungen auch sein mögen.

Wir rühmen uns dafür, unsere Kunden so gut kennen zu lernen, dass wir ihre sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnisse antizipieren können und sie sich auf ihr Kerngeschäft und ihre Interessen konzentrieren können. Die globale Präsenz von ZEDRA ermöglicht es uns, massgeschneiderte Lösungen anzubieten, die den lokalen und internationalen Anforderungen des zunehmend anspruchsvollen regulatorischen Umfelds gerecht werden.

ZEDRA hat einen reichen Erfahrungsschatz geerbt, nachdem sie 2016 Treuhandgeschäfte einer Bank erworben hatte. Diese solide Grundlage in Verbindung mit innovativem Denken hat es ZEDRA ermöglicht, in einem wettbewerbsorientierten Markt schnell zu wachsen und ein Team von 500 Branchenexperten in 13 Ländern in Asien, Ozeanien, Amerika und Europa zu bilden.

Im November 2018 hat Corsair Capital, eine führende Private-Equity-Gesellschaft, eine umfangreiche Investition in ZEDRA getätigt. Das Managementteam von ZEDRA, das einen wesentlichen Teil des Unternehmens besitzt, war zuversichtlich, dass die zusätzlichen Investitionen es ZEDRA ermöglichen würden, von seinem geerbten Know-how und seinen langfristigen Beziehungen zu profitieren und mehr zu tun, um alle Bedürfnisse unserer Kunden zu erkennen und zu erfüllen.

www.zedra.com

