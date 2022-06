ZEGAMA - 30 000 FANS DER BESTEN BERGMARATHONLÄUFER IN DEN BERGEN

Stellen Sie sich Folgendes vor: 30 000 Personen, nahezu ein Fußballstadium voller Menschen, die sich 1 km entlang des Pfades hinauf zum Sancti Spiritu aneinanderreihen und aus vollem Hals pfeifen, schreien, singen oder in Vuvuzelas blasen; das ist der einzigartige Empfang, den die Fans der etwa 500 Zegama-Teilnehmer diesen bei ihrem ersten Lauf im Rahmen der Golden Trail Series 2022 bereiteten. Einige der Läufer erlebten diese Stimmung dieses Jahr zum ersten Mal. „Dieser Wettlauf ist unglaublich. Nienke Brinkman (Team Nike Trail aus den Niederlanden), der bereits bei ihrer ersten Teilnahme ein Rekord gelungen war, meint: Die Zuschauer schreien so laut, dass man sie immer noch hört, nachdem man dieses Steilstück bereits hinter sich gelassen hat." Auch die zweitplazierte Maude Mathys (Team Salomon, Schweiz) schätzte die besondere Atmosphäre beim Zegama. „Die Stimmung ist unglaublich hier, ich habe noch nie einen Wettlauf in einer solchen Atmosphäre erlebt. Du hörst die Menschenmassen in einer Entfernung von 4 km immer noch; man hat den Eindruck, dass alle fünf Kilometer ein riesiges Fest gefeiert wird." Einige sagen, dass der Marathonlauf von Zegama wegen dieser Stimmung der schönste der Welt ist. Zum Beispiel Rémi Bonnet (Team Salomon, Schweiz), Sieger 2018 oder Thibaut Baronian (Team Salomon, Frankreich), der 2013 den 3. Platz erreichte. „Zegama ist absolut einzigartig: ein heilloses Geschrei, eine gute Mischung aus Ansporn und Lärm. Jeder Trail-Läufer sollte das mindestens einmal erleben."

Rekorde dieses Trail-Laufs

Der Sportler Kilian Jornet (Team Nnormal, Spanien) war vor dem Marathon von 2022 bereits neun Mal Sieger. Der äußerst starke Katalane verlässt Zegama mit einem zehnten Sieg und stellt dazu noch den Rekord auf. Bei den Damen bricht Nienke Brinkman (Team Nike Trail, Niederlande) den Zegama-Rekord, den Maite Maiora seit 2017 hielt, nachdem sie bereits den Rekord des Marathonlaufs (Straße) in den Niederlanden (2h22) aufgestellt hatte.

Treffen in Chamonix

Nach diesem ersten Wettlauf der Saison wird der Golden Trail World Series am 26. Juni in Chamonix (Frankreich) mit dem Marathonlauf im Gelände des Mont-Blanc fortgesetzt. Einige der Läufer werden dabei Gelegenheit haben, sich neue Punkte zu holen; für andere ist es die erste Teilnahme an dieser Marathonlauf-Serie.

Ergebnisse

Herren

1 – KILIAN JORNET (SPANIEN– NNORMAL): 03:36:40 (+200 Pkt.)

2 – DAVIDE MAGNINI (ITALIEN – SALOMON): 03:39:31 (+176 Pkt.)

3 – MANUEL MERILLAS (SPANIEN –SCARPA): 03:45:43 (+156 Pkt.)

4 – ELHOUSINE ELAZZAOUI (MAROKKO – PINI MOUNTAIN RACING): 03:47:53 (+144 Pkt.)

5 – ROBERT PKEMBOI MATAYANGO (KEN – SKY RUNNERS KENYA): 03:48:35 (+136 Pkt.)

Damen

1 – NIENKE BRINKMAN (NIEDERLANDE – NIKE TRAIL): 04:16:43 (+200 Pkt.)

2 – MAUDE MATHYS (SCHWEIZ – SALOMON): 04:26:03 (+ 176 Pkt.)

3 – SARA ALONSO (SPANIEN – SALOMON): 04:26:40 (+ 156 Pkt.)

4 – PATRICIA PINEDA CORNEJO (SPANIEN – LA SPORTIVA): 04:36:31 (+144 Pkt.)

5 – FABIOLA CONTI (ITALIEN – SALOMON): 04:36:43 (+136 Pkt.)

