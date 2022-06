ZEGAMA, 30 000 PERSONNES DANS LA MONTAGNE POUR SUPPORTER LES MEILLEURS TRAILEURS DU MONDE

Imaginez : 30 000 personnes, presque un stade de foot, toutes réunies sur un kilomètre le long de la montée de Sancti Spiritu, hurlant, soufflant dans des vuvuzelas, chantant à tue-tête, c'est dans cette ambiance unique au monde que se sont retrouvés les quelques 500 coureurs de Zegama, la première course de la Golden Trail Series 2022. Une atmosphère que certains élites découvraient pour la première fois cette année. « Cette course est incroyable. Les spectateurs crient tellement fort que tu continues à les avoir dans les oreilles quand tu es partie de cette montée », confiait Nienke Brinkman (Team Nike Trail, Pays-Bas) qui s'est offerte le record de la course dès sa première participation. Sa poursuivante, Maude Mathys (Team Salomon, Suisse) a elle aussi apprécié l'atmosphère basque si caractéristique de Zegama. « Cette ambiance est incroyable je n'ai jamais vu une course avec une telle ambiance. Tu entends la foule à quatre kilomètres, on a l'impression tous les cinq kilomètres, qu'il y a une énorme fête. » Pour certains, cette ambiance fait certainement de Zegama la course la plus belle du monde. C'est le cas notamment de Rémi Bonnet (Team Salomon, Suisse), vainqueur en 2018 ou Thibaut Baronian (Team Salomon, France) 3e en 2019. « Zegama c'est quelque chose d'unique, que tu ne retrouves nulle par ailleurs, un boucan de fou avec des encouragements, des cris qui se mélangent. Il faut avoir connu ça une fois dans sa vie de traileur. »

Des records pour ce retour

Du côté sportif, Kilian Jornet (Team Nnormal, Espagne) en était à neuf victoires avant cette édition 2022. Trop fort, le Catalan repart de Zegama avec une dixième victoire et s'offre même le record de la course. Chez les filles le record est également tombé, puisque Nienke Brinkman (Team Nike Trail, Pays-Bas), après avoir battu le record des Pays-Bas de marathon sur route (2h22), s'offre aussi le record féminin de Zegama détenu depuis 2017 par Maite Maiora.

Rendez-vous à Chamonix

Après cette première course de la saison, la Golden Trail World Series ira, le 26 juin prochain, à Chamonix (France) pour le Marathon du Mont-Blanc. Une nouvelle occasion pour certains coureurs de marquer des points, pour d'autres de faire leur entrer dans la series.

Résultats

Hommes

1 – KILIAN JORNET (ESP– NNORMAL) : 03:36:40 (+200 pts)

2 – DAVIDE MAGNINI (ITA – SALOMON): 03:39:31 (+176 pts)

3 – MANUEL MERILLAS (ESP –SCARPA): 03:45:43 (+156 pts)

4 – ELHOUSINE ELAZZAOUI (MAR – PINI MOUNTAIN RACING): 03:47:53 (+144 pts)

5 – ROBERT PKEMBOI MATAYANGO (KEN – SKY RUNNERS KENYA): 03:48:35 (+136 pts)

Femmes

1 – NIENKE BRINKMAN (NLD – NIKE TRAIL): 04:16:43 (+200 pts)

2 – MAUDE MATHYS (SUI – SALOMON): 04:26:03 (+ 176 pts)

3 – SARA ALONSO (ESP – SALOMON): 04:26:40 (+ 156 pts)

4 – PATRICIA PINEDA CORNEJO (ESP – LA SPORTIVA): 04:36:31 (+144 pts)

5 – FABIOLA CONTI (ITA – SALOMON): 04:36:43 (+136 pts)

