Zeleros en Espagne rassemble un financement de 7 millions € pour conduire le développement de Hyperloop en Europe

VALENCE, Espagne, 1er juin 2020 /PRNewswire/ -- Zeleros Hyperloop a terminé un tour de financement d'une valeur de plus de 7 millions €. La société entame une nouvelle phase importante dans le développement de sa version unique de l'hyperloop, le « cinquième mode de transport » et meilleure alternative du futur pour transporter des passagers et des marchandises en assurant des liaisons efficaces et durables sur des itinéraires de longue distance. Des connexions comme Paris-Berlin pourraient se réduire à moins d'une heure.

Zeleros ouvre cette nouvelle étape grâce au soutien de sociétés comme Altran, Grupo Red Eléctrica ainsi que d'investisseurs stratégiques aux niveaux national et international, dont notamment Goldacre Ventures (Royaume-Uni), Road Ventures (Suisse), Plug and Play (États-Unis), et Spanish Angels Capital et MBHA en Espagne. Les fonds serviront à dynamiser la poursuite du développement du véhicule hyperloop de Zeleros ('l'hyperboucle') et de ses technologies de base qui les positionnent comme la meilleure alternative pour couvrir efficacement des trajets couvrant 400 à 1 500 kilomètres avec des avantages spéciaux, en particulier une réduction des coûts globaux d'infrastructures et un fonctionnement à des pressions plus sûres pour les passagers.

David Pistoni, directeur général de Zeleros, a commenté ainsi cette annonce : « Pour Zeleros, il est fondamental d'avoir à bord des partenaires de cette pertinence et de cette expertise. Leur soutien permettra d'accélérer le développement de nos technologies en ouvrant la voie à des routes et à des couloirs reposant sur l'hyperloop en Europe et dans le monde. Ces nouveaux fonds vont dynamiser une étape importante du développement et de la démonstration de nos technologies dans un environnement réel d'exploitation et rapprocher Zeleros d'une position sur une opportunité de marché représentant plusieurs milliards à saisir dans les prochaines décennies. »

Pilar Rodríguez, directrice de la stratégie, innovation et recherche-développement chez Altran qui participe en tant qu'investisseur principal, a fait observer : « En tant qu'une des sociétés de premier rang mondial dans l'ingénierie, Altran intervient comme catalyseur technologique sur divers secteurs stratégiques. En apportant notre soutien à Zeleros, nous accélérons l'innovation disruptive sur un secteur comme la mobilité qui est en train de se réinventer. Avec des technologies comme l'hyperloop, nous sommes en train de changer l'avenir de la mobilité. Altran collabore avec Zeleros depuis 2017 et à présent va apporter la contribution de toute son expérience et de son talent multidisciplinaire afin d'aider la Société à accélérer la mise au point de la technologie de l'hyperloop. »

Miguel Ruiz Dealbert, PDG du groupe MBHA, a souligné : « Nos sociétés se sont engagées à appuyer des technologies et de jeunes entreprises qui accélèrent la transition vers une mobilité plus durable. Zeleros dispose d'un grand potentiel dans la décarbonation du secteur de la mobilité entre les villes, laquelle relève pour l'instant essentiellement du domaine de l'aviation. Notre société ZIUR Composite Solutions apportera sa vaste expérience dans le perfectionnement de structures complexes en matériaux composites et dans l'automatisation des processus pour aider Zeleros à réduire le temps de mise en œuvre et de commercialisation de leurs technologies. »

L'étape suivante sera la mise en place du Centre européen de développement d'Hyperloop (European Hyperloop Development Centre) en Espagne, lequel comprendra une piste d'essais de 3 km servant à démontrer l'efficacité de ses technologies à grande vitesse. Le but de ce projet est d'accélérer l'essor du secteur de l'hyperloop en Europe grâce à la création d'un écosystème de partenaires industriels, technologiques et institutionnels internationaux. « Hyperloop constitue un développement important et ceci nécessite la participation de partenaires de première classe, » a ajouté David Pistoni.

