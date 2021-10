Zenon Network annonce le lancement de Alphanet Big Bang, une nouvelle norme pour les réseaux décentralisés avec une architecture unique « dual coin » (à double jeton)

Technologie et innovation :

Avec une technologie de ledger distribué radicalement nouvelle qui combine PoW et PoS, ils ont introduit :

Une architecture double ledger (Meta-DAG + Block-Lattice) sans précédent

Trois types de nœuds (Pillars, Sentinels, Sentries)

Des liens PoW avec une interopérabilité potentielle avec le Bitcoin

Fondation pour des zApps évolutives en masse contrôlées par des contrats connectés

ZTS permettant à quiconque de créer des jetons sans une seule ligne de code

Portefeuille Syrius qui redéfinit l'expérience des utilisateurs grâce à un design ultramoderne

Mécanisme anti-spam par le biais de Plasma qui confère des transactions sans frais

Financement du projet :

Zenon Network est une initiative communautaire lancée sur le marché baissier de 2018.

Il est à la fois rare et impressionnant qu'il n'y ait pas eu de vente de jetons ou d'offre initiale de jetons, mais une offre de Bitcoin verrouillée pour générer du ZNN, créant ainsi de la valeur en utilisant le Bitcoin comme garantie au lieu de créer des jetons à partir de rien et établir un consensus social stable. En outre, les fonds bloqués ont été remboursés, ce qui a suscité une grande confiance de la part de la communauté.

Économie des jetons et participation

Le NoM introduit également une approche à deux jetons avec ZNN et QSR comme actifs principaux, chacun ayant son utilité. ZNN est utilisé comme garantie pour le consensus du réseau afin d'assurer la validité des transactions et l'enregistrement des données sur la chaîne, QSR est utilisé comme garantie pour les nœuds (Pillars et Sentinels) et pour générer du plasma afin d'obtenir un débit plus élevé.

Il y a trois façons de participer au réseau en tant que fournisseur d'infrastructure :

En exploitant un nœud Pillar (15 000 ZNN) - jusqu'à 80 % de rendement annuel En exploitant un nœud Sentinel (5 000 ZNN) - jusqu'à 60 % de rendement annuel En déléguant ou en jalonnant des ZNN (1 ZNN ou plus) - jusqu'à 24 % de rendement annuel

Événements Zenon Pré-Alpha

À quelques semaines du Zenon Alphanet Big Bang, plusieurs événements sont organisés pour tous ceux qui souhaitent être les premiers à utiliser cette technologie révolutionnaire qui résout le « trilemme » de la blockchain.

Public Incentivized Testnet (PIT) – une version admissible de l'Alphanet. Les utilisateurs auront la possibilité d'acquérir des Points Plasma ($PP), un nouveau jeton ZTS unique disponible uniquement pendant la période d'incitation et qui sera converti en QSR au lancement d'Alphanet.

Programme de liquidité wZNN – En fournissant de la liquidité à la paire wZNN (enveloppé ZNN), wBNB PancakeSwap, les LP (fournisseurs de liquidité) gagneront des commissions de négociation à partir du pool et des $PP.

WarpDrive – un hackathon de 100 000 000 $PP qui sert de point de départ à l'accélérateur Alphanet.

