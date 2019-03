Zentiva et Siyiara Enterprises ont signé un accord pour l'acquisition de la société pharmaceutique roumaine Solacium

Nick Haggar, PDG de Zentiva, a déclaré : « Zentiva se réjouit de confirmer la signature de sa première acquisition suite à la séparation d'avec Sanofi au cours du dernier trimestre 2018. Solacium nous permet de compléter notre activité actuelle portant sur les médicaments génériques et de développer notre capacité et notre offre de produits vendus sans ordonnance pour les patients et les consommateurs en Roumanie. »

« Après l'acquisition d'A&D Pharma Group par Dr.Max, nous avons décidé de nous concentrer principalement sur trois piliers clés de notre activité en Roumanie : vente au détail, en gros ainsi que marketing et vente de produits pharmaceutiques. Bien que Solacium soit un producteur en rapide expansion de compléments alimentaires et de médicaments en vente libre, nous pensons que, sous la direction d'une société pharmaceutique spécialisée et performante comme Zentiva, elle pourra exploiter tout son potentiel et considérablement dynamiser son activité au-delà des niveaux actuels », a déclaré Leonardo Ferrandino, président et PDG du groupe Dr.Max.

La transaction reste sujette à l'approbation de plusieurs conditions, y compris mais sans s'y limiter, à celle du Conseil roumain de la concurrence.

À propos de Zentiva

Zentiva est un producteur européen de médicaments de haute qualité servant des patients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Avec une équipe dédiée de plus de 2 500 personnes et notre réseau de sites de production, comprenant nos sites phares à Prague et Bucarest, nous nous efforçons de représenter les médicaments génériques et de marque en Europe afin de mieux subvenir aux besoins quotidiens des individus en matière de santé.

Chez Zentiva, nous aspirons à ce que les soins de santé deviennent un droit, et non un privilège. Plus que jamais, les personnes ont besoin d'un meilleur accès à des médicaments et soins de santé de haute qualité et abordables. Nous travaillons en partenariat avec des médecins, des pharmaciens, des grossistes, des organismes de réglementation et des gouvernements afin de fournir les solutions du quotidien dont nous avons tous besoin.

À propos de Solacium Pharma

SOLACIUM PHARMA a pour ambition de devenir l'une des plus sociétés pharmaceutiques les plus importantes de Roumanie, en constituant des partenariats avec des professionnels de la santé pour le bien des patients, des consommateurs et des employés. Ces partenariats visent à fournir des produits innovants qui permettent aux individus de disposer des meilleurs choix pour leur santé.

Contact auprès des médias :

Ines Windisch

Responsable des affaires d'entreprise et des ressources humaines

ZENTIVA GROUP, a.s.

U Kabelovny 130 – 102 37 Prague 10 – République tchèque

Portable : (+420) 601 341 444

E-mail : ines.windisch@zentiva.com

www.zentiva.com

Ivo Mravinac

Spécialiste RP et porte-parole pour la République tchèque

PENTA INVESTMENTS, s.r.o.

Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Prague 1 – République tchèque

Tél. : +420 225 101 109

Portable : +420 606 656 930

E-mail : mravinac@pentainvestments.com

www.pentainvestments.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/834905/Solacium_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/788903/Zentiva_Logo.jpg

Related Links

http://www.zentiva.com



SOURCE Zentiva