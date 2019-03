Zentiva und Siyiara Enterprises unterzeichnen Übernahmevertrag für rumänisches Pharmaunternehmen Solacium

PRAG, 13. März 2019 /PRNewswire/ -- Die Zentiva Group a.s. und Siyiara Enterprises haben einen Aktienkaufvertrag für den Erwerb des rumänischen Pharmaunternehmens Solacium und dessen Tochterunternehmen Be Well Pharma unterzeichnet. Solacium gehört derzeit der Dr.Max Group an und steht im gemeinsamen Besitz von Siyiara Enterprises und Mr. Trasca Alexandru-Tony.