ZENVIA evolui e inaugura um novo jeito de comunicar

"A ZENVIA não é só uma empresa de tecnologia. É uma marca capaz de unificar a comunicação das empresas com os clientes em toda a jornada do consumidor, criando um novo mundo de experiências. Estava na hora de mostrarmos isso ao mercado, por meio de uma nova forma de comunicar. O mergulho em nossa essência até encontrarmos o nosso lifestyle durou cerca de sete meses. Saímos dessas águas renovados e com muito mais oportunidades de gerar ainda mais impactos positivos na vida de todas as pessoas" , diz Raphael Godoy, CMO da ZENVIA .

Com isso, o posicionamento da ZENVIA ganha vida com uma roupagem de mais atitude e uma narrativa ainda mais alinhada à atualidade, sem perder a essência da marca, fundada há 17 anos.

"Não se trata apenas de uma mudança de logo, logotipo e posicionamento. É uma atitude, um novo momento. Acreditamos que as comunicações precisam ser experiências, e que nossa relação com o mundo à nossa volta deve ser viabilizada pela tecnologia, mas melhorada com o nosso próprio e genuíno toque humano. Esse é o Mundo ZENVIA", pontua Cassio Bobsin, CEO da ZENVIA.

Com o objetivo de dar forma, fala e atitude a esse 'Mundo ZENVIA', que tem na experiência do cliente o seu principal pilar, a marca assume a tagline "By Humanz for Humans", em que os Humanz são todas as pessoas que trabalham na empresa (Humans com Z de ZENVIA).

"Como humanos, somos encantados por inovações tecnológicas, já que são elas que nos permitem explorar novos territórios e ter novas experiências. Agora, como Humanz, acreditamos que a evolução humana deve acontecer de forma combinada com a evolução tecnológica. Essa é a maneira com que, como espécie, nos tornamos capazes de construir novas práticas de evolução, com ideias mais progressivas, renováveis e ainda mais humanas", comenta Bobsin.

O processo de criação da atitude ZENVIA foi inspirado por artistas como Bjork e Mariko Mori. Nessa atmosfera, se uniram à definição das formas e cores da marca o fotógrafo Rogério Cavalcanti, o cineasta Amadeu Alban e o stylist Márcio Banfi. "Esses artistas possuem sintonia com a ZENVIA, afinal, mesclam tecnologia à sensibilidade humana. O espírito narrativo da marca é orientado pela atmosfera de ficção científica materializada nos livros Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e Sonho Elétrico, de Philip K. Dick. Quanto às formas, elas receberam uma ênfase inspirada nas instalações futuristas criadas pela artista Ann Veronica Jensen", explica Flávia Nogueira, Chief Brand Curator da School/SS99 e Academy/FW10.

A inspiração também é refletida no processo da organização e no design da marca ZENVIA. "Os players de sucesso são aqueles que adotam novos processos e comportamentos a médio e longo prazo, e isso deve começar por seus modelos operacionais", complementa Victor Hayashida, Chief Designer Process da School/SS99 e Academy/FW10.

Para a construção dessa nova era ZENVIA, foi utilizado o método BRAND ANATOMY®, da School/SS99, que analisa o Life (essência da marca e seu fundador) em busca do Style (atitude e imagética da marca). No Life encontra-se tudo o que dá vida à marca – valores, emoções, inteligência e personalidade. No Style, todas as qualidades ganham forma. Já para encontrar a essência da marca, foram entendidas outras três dimensões da companhia: múltiplas inteligências – o racional, como se pensa; os valores e emoções – a bagagem ética, estética e emocional; e os arquétipos – como agir diante do mundo.

"O mundo está vivendo um momento de transformação de valores. Situações de caos exigem inovações e nós estamos preparados para superar expectativas, ultrapassar limites e quebrar paradigmas", afirma Raphael Godoy.

"Por tudo isso, num futuro muito próximo, todas as empresas terão que revisar seus modelos operacionais. Na ZENVIA, esse momento é agora", finaliza Cassio Bobsin.

Com atuação em toda a América Latina e cerca de 10 mil clientes, a ZENVIA é movida pelo propósito de criar um novo mundo de experiências, por meio de uma plataforma que empodera as empresas a gerarem experiências únicas de comunicação para seus clientes.

