Zenvia Inc. annonce la fixation du prix de son premier appel public à l'épargne

SÃO PAULO, 23 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Zenvia Inc. (« Zenvia »), plateforme de communication de l'expérience client qui permet aux entreprises de créer des parcours uniques pour leurs clients finaux tout au long de leur cycle de vie dans une large gamme de verticaux B2C en Amérique latine, a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son premier appel public à l'épargne de 11 538 461 actions ordinaires de classe A à un prix d'appel public à l'épargne de 13,00 $ US par action (le « placement »). Les preneurs fermes ont l'option d'acheter jusqu'à 1 730 769 actions ordinaires de classe A supplémentaires de Zenvia au prix de l'offre publique initiale, moins les escomptes et les commissions des preneurs fermes.

Les actions ordinaires de classe A de Zenvia devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Capital Market le 22 juillet 2021 sous le symbole « ZENV », et l'offre devrait être clôturée le 26 juillet 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Parallèlement à la réalisation de l'offre et sous réserve de celle-ci, Twilio Inc. a accepté d'acheter 3 846 153 actions ordinaires de classe A supplémentaires devant être émises par Zenvia dans le cadre d'un placement privé exempt d'enregistrement en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, à un prix égal à 13,00 USD par action ordinaire de classe A. Nous prévoyons que ce placement privé simultané sera clôturé peu de temps après la réalisation de l'offre.

Une déclaration d'enregistrement relative à cette offre a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission et déclarée effective par celle-ci le 21 juillet 2021. Des copies de la déclaration d'enregistrement peuvent être consultées sur le site Web de la Securities and Exchange Commission à l'adresse www.sec.gov .

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A., Itau BBA USA Securities, Inc. et UBS Securities LLC agissent en tant que coordinateurs mondiaux pour le placement proposé et XP Investments US, LLC agit en tant que teneur de livre conjoint pour le placement proposé.

L'offre de ces titres est faite uniquement au moyen d'un prospectus écrit faisant partie de la déclaration d'enregistrement effective, dont des copies peuvent être obtenues auprès de l'une des sources suivantes :

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, par téléphone au 1-866-471-2526, par télécopie : 212-902-9316 ou par courriel à l'adresse [email protected] ; ou encore

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, ou de vente de ces titres dans tout État ou province où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la province en question.

À propos de Zenvia

Zenvia a pour objectif de permettre aux entreprises de créer des expériences uniques en matière de communication avec leurs clients grâce à sa plateforme unifiée de bout en bout. Zenvia permet aux entreprises de transformer leurs communications clients existantes, qui ne sont pas évolutives, physiques et impersonnelles, en expériences hautement évolutives, numériques et hyper contextualisées tout au long du parcours client. La plateforme de communication CX unifiée de bout en bout de Zenvia offre une combinaison de (i) SaaS axée sur les campagnes, les équipes de vente, le service client et l'engagement, (ii) d'outils, tels que les interfaces de programmation d'applications logicielles, ou API, les chatbots, la vue unique du client, le concepteur de parcours, le compositeur de documents et l'authentification et (iii) de canaux, tels que SMS, Voice, WhatsApp, Instagram et Webchat. Sa plateforme complète aide les clients dans de multiples cas d'utilisation, notamment les campagnes de marketing, l'acquisition de clients, l'accueil des clients, les avertissements, les services à la clientèle, la lutte contre la fraude, la vente croisée et la fidélisation des clients, entre autres. Au 31 mars 2021, Zenvia comptait plus de 10 100 clients actifs en Amérique latine.

