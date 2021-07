ZENVIA Inc. anuncia el cierre de una colocación privada concurrente con Twilio Inc.

SÃO PAULO, 30 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- ZENVIA Inc. ("ZENVIA") (NASDAQ: ZENV), anunció ayer el cierre de su colocación privada concurrente de 3.846.153 de sus acciones ordinarias de clase A a Twilio Inc. en una transacción privada ("Colocación privada concurrente") a un precio de oferta de 13,00 dólares estadounidenses por acción ordinaria de clase A.

ZENVIA recaudó 50.000.000 de dólares estadounidenses en ingresos brutos con la colocación privada simultánea, y junto con la oferta pública inicial de ZENVIA ("OPI") de 11.538.462 acciones ordinarias de Clase A a un precio de oferta pública de 13,00 dólares estadounidenses por acción ordinaria de Clase A que se cerró el 26 de julio de 2021, ZENVIA recaudó en total aproximadamente 200.000.000 de dólares estadounidenses en ingresos brutos.

Tal y como se ha hecho público en la declaración de registro efectiva de ZENVIA en el formulario F-1 presentado ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos, parte de los ingresos netos de la OPI y de la Colocación Privada Concurrente se utilizarán para pagar la contraprestación en efectivo por la adquisición de One To One Engine Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas de Informática S.A. - Direct One, y los ingresos restantes se utilizarán para fines corporativos generales, que pueden incluir inversiones para el desarrollo de software, productos o tecnologías, inversiones en la expansión internacional de nuestras operaciones, la financiación de otras fusiones oportunistas, adquisiciones o inversiones en negocios complementarios, y el mantenimiento de la liquidez.

Acerca de ZENVIA

ZENVIA está impulsada por el propósito de capacitar a las empresas para crear experiencias únicas para las comunicaciones con los clientes a través de su plataforma unificada de un extremo a otro. ZENVIA permite a las empresas transformar sus comunicaciones con los clientes existentes de interacciones no escalables, físicas e impersonales en experiencias altamente escalables, digitales e hipercontextualizadas en todo el recorrido del cliente. La plataforma de comunicaciones CX unificada y completa de ZENVIA proporciona una combinación de (i) SaaS centrada en campañas, equipos de ventas, servicio al cliente y participación, (ii) herramientas, como interfaces de programación de aplicaciones de software o API, chatbots, vista de cliente único, diseñador de viajes, redactor de documentos y autenticación y (iii) canales, como SMS, Voz, WhatsApp, Instagram y Webchat.

Su plataforma integral ayuda a los clientes en múltiples casos de uso, incluidas campañas de marketing, adquisición de clientes, incorporación de clientes, advertencias, servicios al cliente, control de fraude, ventas cruzadas y retención de clientes, entre otros. A fecha de 31 de marzo de 2021, ZENVIA atendía a más de 10.100 clientes activos en toda Latinoamérica.

