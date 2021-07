Zenvia Inc. anuncia el precio de su oferta pública inicial

SÃO PAULO, 22 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Zenvia Inc. ("Zenvia"), una plataforma de comunicaciones de experiencia del cliente que permite a las compañías poder poner en marcha viajes únicos para sus clientes finales a lo largo de su ciclo de vida por medio de una amplia gama de verticales B2C en Latinoamérica, ha dado a conocer hoy el precio de su oferta pública inicial de 11.538.461 acciones ordinarias Clase A por un precio de oferta pública de 13,00 dólares estadounidenses por acción (la "oferta"). Los suscriptores tienen la opción de comprar hasta 1.730.769 acciones ordinarias Clase A adicionales de Zenvia al precio de oferta pública inicial, descontando el precio de la suscripción y las comisiones.

Está previsto que las acciones ordinarias de clase A de Zenvia comiencen a cotizar en el mercado de valores de Nasdaq el 22 de julio de 2021 con el símbolo "ZENV", y se espera que la oferta se cierre el 26 de julio de 2021, estando pendiente de las condiciones de cierre habituales.

Al mismo tiempo, y dependiendo de la finalización de la oferta, Twilio Inc. acordó la adquisición de la cantidad de 3.846.153 acciones ordinarias de Clase A adicionales para ser emitidas por medio de Zenvia en una financiación privada exenta de registro bajo la Ley de Valores de 1933, modificada, a un precio igual a 13,00 dólares estadounidenses por acción ordinaria de Clase A. Esperamos que esta financiación privada concurrente se cierre poco después de la finalización de la oferta.

Se ha presentado una declaración de registro en relación a esta oferta, y se ha declarado efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores a fecha de 21 de julio de 2021. Se puede acceder a copias de la declaración de registro a través del sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores en www.sec.gov .

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Bradesco BBI SA, Itau BBA USA Securities, Inc. y UBS Securities LLC han actuado como coordinadores globales de la oferta propuesta, mientras que XP Investments US, LLC actuó como bookrunner conjunto para la oferta propuesta.

La oferta de estos valores se lleva a cabo de forma única por medio de un prospecto escrito que forma parte de la declaración de registro efectivo, cuyas copias pueden conseguirse por medio de cualquiera de las siguientes fuentes:

Goldman Sachs & Co. LLC, a la atención de: Departamento de prospectos, 200 West Street, New York, New York 10282, teléfono 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 o email a través de [email protected] ; o

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Zenvia

Zenvia está impulsada por el propósito de capacitar a las empresas para crear experiencias únicas para las comunicaciones con los clientes a través de su plataforma unificada de un extremo a otro. Zenvia permite a las empresas transformar sus comunicaciones con los clientes existentes de interacciones no escalables, físicas e impersonales en experiencias altamente escalables, digitales e hipercontextualizadas en todo el recorrido del cliente. La plataforma de comunicaciones CX unificada y completa de Zenvia proporciona una combinación de (i) SaaS centrada en campañas, equipos de ventas, servicio al cliente y participación, (ii) herramientas, como interfaces de programación de aplicaciones de software o API, chatbots, vista de cliente único, diseñador de viajes, redactor de documentos y autenticación y (iii) canales, como SMS, Voz, WhatsApp, Instagram y Webchat. Su plataforma integral ayuda a los clientes en múltiples casos de uso, incluidas campañas de marketing, adquisición de clientes, incorporación de clientes, advertencias, servicios al cliente, control de fraude, ventas cruzadas y retención de clientes, entre otros. A fecha de 31 de marzo de 2021, Zenvia atendía a más de 10.100 clientes activos en toda Latinoamérica.

