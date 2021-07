ZENVIA Inc. объявляет о завершении параллельного частного размещения с участием Twilio Inc

САН-ПАУЛУ, 31 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ZENVIA Inc. (далее ZENVIA) (NASDAQ: ZENV) вчера отчиталась о завершении ранее объявленного параллельного частного размещения 3 846 153 обыкновенных акций класса A для компании Twilio Inc. в форме закрытой сделки (далее «Параллельное частное размещение») по предлагаемой цене 13,00 долл. США за обыкновенную акцию класса A.

В результате Параллельного частного размещения ZENVIA привлекла 50 000 000 долл. США совокупной выручки, а вместе с первичным публичным размещением 11 538 462 обыкновенных акций класса А компании ZENVIA (далее — IPO) по цене публичного размещения 13,00 долл. США за обыкновенную акцию класса А, завершившимся 26 июля 2021 года, компании ZENVIA удалось привлечь в общей сложности около 200 000 000 долл. США совокупной выручки.

Как указано в действующей заявке на регистрацию, поданной компанией ZENVIA по форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, часть чистой выручки от IPO и Параллельного частного размещения будет использована для выплаты денежной компенсации за приобретение компании One To One Engine Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas de Informática S.A. — Direct One, а вся остальная выручка будет потрачена в общекорпоративных целях, которые могут включать инвестиции в разработку программного обеспечения, продукты и технологии, инвестиции в расширение международной деятельности, финансирование других рациональных слияний и поглощений или инвестиции в дополнительные предприятия, а также поддержание уровня ликвидности.

Информация о компании ZENVIA

Компания ZENVIA ставит своей целью расширение возможностей компаний путем создания уникальных условий для взаимодействия с клиентами через свою унифицированную универсальную платформу. ZENVIA дает компаниям возможность преобразовывать существующие у них средства взаимодействия с клиентами из немасштабируемых, физических и безличных в высокомасштабируемые, цифровые и гиперконтекстуальные технологии на протяжении всего процесса взаимодействия с клиентами. Предлагаемая компанией ZENVIA унифицированная комплексная коммуникационная платформа CX обеспечивает сочетание (i) SaaS, ориентированных на рекламные кампании, группы по продажам, клиентское обслуживание и вовлеченность, (ii) таких инструментов, как интерфейсы прикладного программирования или API, чатботы, концепция единого представления клиента, дизайнер путешествий, приложение для формирования и проверки подлинности документов, а также (iii) такие каналы, как SMS, Voice, WhatsApp, Instagram и Webchat.

Ее всеобъемлющая платформа помогает клиентам в различных случаях использования, включая маркетинговые кампании, приобретение клиентов, адаптацию клиентов, предупреждения, обслуживание клиентов, борьба с мошенничеством, перекрестные продажи и удержание клиентов. По состоянию на 31 марта 2021 года компания ZENVIA обслуживает более 10 100 активных клиентов по всей Латинской Америке.

Контактная информация

ZENVIA Inc.

Для отдела по работе с инвесторами

[email protected]

Avenida Paulista, 2300, Suites 182 and 184, São Paulo, SP, Brazil

Zip Code 01310-300

SOURCE Zenvia Mobile Serviços Digitais