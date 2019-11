ZephyrTel lance PeerApp SaveShare avec une disponibilité immédiate en Afrique

CAPE TOWN, Afrique du Sud, 13 novembre 2019 /PRNewswire/ -- ZephyrTel, une société de logiciels au service des opérateurs de télécommunications mondiaux, est heureuse d'annoncer le lancement de PeerApp SaveShare, un modèle de tarification amélioré pour PeerApp, une plate-forme de diffusion de contenu.

La croissance phénoménale du contenu numérique et la demande insatiable des consommateurs modifient fondamentalement les habitudes de visionnage. La congestion du réseau a un impact négatif sur l'expérience et la fidélité des clients ainsi que leur perception de la marque.

PeerApp rapproche les données de contenu populaires des utilisateurs en accélérant et en localisant virtuellement la diffusion du contenu. Les données fournies par le système de mise en cache sont mises à disposition localement, ce qui permet une transmission à des vitesses bien supérieures, réduit les coûts de réseau et permet de maintenir une qualité d'expérience élevée.

PeerApp fournit des solutions ouvertes et adaptables pour la distribution locale de contenus vidéo en continu et autres contenus OTT (over-the-top ou par contournement) par les opérateurs de téléphonie mobile, de câblodistribution et de télécommunication, qui doivent optimiser leurs investissements au sein des réseaux de prochaine génération.

Avec PeerApp SaveShare, le service est facturé proportionnellement aux coûts totaux de bande passante IP que PeerApp enregistre pour l'opérateur. Ainsi, plus les opérateurs utilisent PeerApp, plus ils économisent en coûts de bande passante et plus l'expérience réseau des utilisateurs finaux est bonne.

Ken Mawbey, vice-président du marketing produit chez ZephyrTel a déclaré : « Des événements en direct à grande échelle, tels que la Coupe du monde, un lancement iOS ou la mise à jour logicielle d'un jeu populaire, déclenchent une frénésie virale chez les consommateurs. La demande de contenu numérique monte en flèche et les pics de trafic sur le réseau se traduisent par un très grand nombre d'abonnés insatisfaits. Avec PeerApp SaveShare, les opérateurs peuvent économiser en matière de coût de bande passante tout en améliorant l'expérience client et la perception de la marque et en réduisant le taux de désabonnement. »

Les solutions PeerApp Ultraband incluent :

PACache, qui suralimente tout type de réseau en augmentant la vitesse de diffusion de contenu et en permettant aux opérateurs de fournir à leurs abonnés un havre de continuité numérique ;

PALive, qui identifie automatiquement les flux en direct les plus populaires et les diffuse localement depuis le réseau.

En plus de PeerApp SaveShare, ZephyrTel offre aux clients existants une mise à niveau de PeerApp All-Inclusive, donnant ainsi accès à toutes les fonctionnalités de PeerApp, y compris les licences PACache et PALive.

À propos de ZephyrTel

Créée début 2018, ZephyrTel a connu une évolution rapide pour atteindre un chiffre d'affaires de 70 millions de dollars. Ses clients comprennent plus de 330 des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. ZephyrTel fournit actuellement à l'industrie des télécommunications dans le monde entier des solutions en nuage pour les expériences de mobilité, d'infrastructure, de vente au détail et à la clientèle, élargissant en permanence sa gamme de produits de télécommunication. Plus d'informations, veuillez consulter le site : www.zephyrtel.com .

Contacts :

Martyn Lambert, directeur du marketing martyn.lambert@zephyrtel.com

Ken Mawbey, vice-président du marketing produit ken.mawbey@zephyrtel.com

Related Links

https://www.zephyrtel.com



SOURCE ZephyrTel