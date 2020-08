Zepp dévoile Zepp E, un nouveau wearable élégant conçu pour le bien-être

L'inspiration derrière l'amélioration de la gamme de Zepp trouve son origine dans l'utilisation réussie de capteurs pour permettre aux humains d'aller encore plus loin. Il y a dix ans de cela, Zepp faisait des vagues sur le marché nord-américain de l'exercice en utilisant un dispositif unique de capteurs portables pour surveiller et analyser les données relatives à l'exercice, permettant aux athlètes de doubler les résultats obtenus lors des entraînements. Nous voici en 2020 et Zepp est revisité avec un nouvel aspect et une nouvelle convivialité de premier ordre. Ciblant les professionnels occupés qui recherchent un mélange entre le style et l'aspect pratique, la Zepp E combine un design haut de gamme avec des capacités supérieures en termes de suivi de la santé et de la forme physique.

Atteignez vos objectifs en matière de bien-être grâce à de multiples mesures de la santé, au suivi du sommeil et du stress

La Zepp E met en avant un certain nombre de fonctions permettant aux utilisateurs de mieux surveiller leur bien-être, notamment la surveillance du sommeil et de la saturation en oxygène du sang (SpO2[2]). Un système de suivi du sommeil de pointe mesure les phases du sommeil des utilisateurs, y compris le sommeil léger, le sommeil profond, les mouvements oculaires rapides (REM)[3] et le temps de veille, et surveille même les siestes de 20 minutes[4] pendant la journée, fournissant aux utilisateurs un score global de sommeil pour les aider à mesurer la qualité de leur sommeil et de leur respiration. La montre intelligente permet également de surveiller le stress, 24 h/24 et 7 j/7, grâce à un capteur de fréquence cardiaque intégré, qui peut mesurer le niveau de stress des utilisateurs grâce à une mise à niveau de l'OTA [5], les aidant ainsi garder sous contrôle leur bien-être mental.

Design haut de gamme avec écran 3D en verre noir pur et un boîtier métallique ultra fin

Doté d'un écran AMOLED aux couleurs vives et attrayantes, la Zepp E se décline en deux formes de cadran saisissantes : la Zepp E Circle (ronde) et la Zepp E Square (carrée). L'écran 3D en verre incurvé noir pur sans lunette est façonné de manière homogène, avec une forme fluide aux lignes douces et épurées sous tous les angles, pour un aspect de toute beauté et incroyablement élégant. Le verre 3D et le fond en acier inoxydable poli fusionnent à la perfection, ce qui rend la montre ultramince. Avec des dizaines de cadrans de montres[6] et de nombreux modèles et couleurs de bracelets de montres, y compris en métal, en cuir et en fluoroélastomère[7], il y en a pour tous les styles et tous les goûts. Avec tout juste 9 mm d'épaisseur, la série Zepp E est exceptionnellement confortable et légère à porter jour et nuit et peut durer jusqu'à 7 jours[8] avec une seule charge complète.

Enregistrez vos exercices et suivez vos progrès avec 11 modes pour le sport

La série Zepp E propose 11 modes pour le sport, dont la marche, la course à pied en salle et en plein air, le cyclisme, la natation en piscine, l'escalade et même le ski. Avec une résistance à l'eau allant jusqu'à 5 ATM, les utilisateurs peuvent également suivre leurs performances sous l'eau. Pour les fans de fitness plus aventureux, la Zepp E est également équipée d'un système de surveillance de SpO2, un indicateur de santé important, en particulier en haute altitude et dans les environnements à faible teneur en oxygène ou lors de la pratique de sports de haute intensité tels que les marathons ou les entraînements rigoureux au gymnase.

Découvrez comment l'exercice physique affecte l'état de votre corps grâce à Personal Activity Intelligence

La gamme de modes d'entraînement professionnel de la Zepp E aide les utilisateurs à suivre et à améliorer leurs performances pendant l'exercice, tandis que la plateforme d'évaluation de la santé Personal Activity Intelligence (PAI[9]) transforme des informations sophistiquées sur la fréquence cardiaque et les niveaux d'activité quotidiens de l'utilisateur en une seule mesure, fournissant un score facile à comprendre pour contribuer à conseiller les utilisateurs sur l'état de leur condition physique. Pour encourager davantage les personnes à mener un style de vie sain et actif, la Zepp E permet aux utilisateurs de fixer des objectifs d'activité quotidienne, dont les démarches entreprises et les calories brûlées. Elle offre également des fonctions de suivi de la condition physique à tous les niveaux, telles que des rappels invitant l'utilisateur à se lever après une longue période d'inactivité.

Un compagnon de vie à votre poignet, 24 h/24, 7 j/7

En plus de ses capacités de suivi de la santé et de la forme physique, la Zepp E est un compagnon de vie intelligent, permettant aux utilisateurs de régler des minuteries, des réveils et même de vérifier les prévisions météorologiques, ainsi que de recevoir des notifications lorsque de nouveaux appels ou messages texte arrivent sur leur smartphone. Pour ceux qui comptent sur la musique pour les aider à faire de l'exercice, le Bluetooth Music Control permet aux utilisateurs de lire, de mettre en pause ou de sauter des morceaux depuis leur montre pendant l'exercice, sans avoir à sortir leur téléphone de leur poche.

La Zepp E sera disponible aux États-Unis à partir du 25 août 2020 à un prix de départ de 249 USD, et au Royaume-Uni à partir du 1er septembre 2020 à partir de 209 GBP. Pour obtenir les spécifications détaillées des produits et de plus amples informations, consultez le site https://www.zepp.com/us/zepp-e

Royaume-Uni, précommandez maintenant, prix à partir de 209,00 £, sur le site https://uk.zepp.com/

États-Unis, bientôt en précommande, prix à partir de 249,99 $, sur le site https://us.zepp.com/

À propos de Zepp

En tant que marque professionnelle pour la gestion numérique du bien-être des utilisateurs, Zepp s'appuie sur son système algorithmique d'intelligence artificielle de pointe pour apporter des solutions de santé numérique aux personnes du monde entier. De la surveillance traditionnelle de la santé et de l'exercice physique à l'analyse et aux alertes précoces sur l'état de santé, Zepp s'engage à aider les utilisateurs à améliorer leur qualité de vie. Zepp croit en l'utilisation de la technologie pour mieux gérer notre bien-être et aider chacun à profiter d'une vie plus épanouie. Par conséquent, la mission de Zepp est de « développer continuellement de nouvelles technologies et d'utiliser des capacités d'analyse de données précises pour aider les gens à gérer leur propre santé. »

Déclarations :

1. Les images des produits et le contenu de l'écran sur les pages ci-dessus sont uniquement à titre d'illustration. Le produit réel (y compris, mais sans toutefois s'y limiter, l'apparence, la couleur, la taille) et le contenu de l'affichage à l'écran (y compris, mais sans toutefois s'y limiter, le fond, l'interface utilisateur et les images) peuvent être légèrement différents ; aussi, le produit réel prévaut.

2. Afin de fournir les informations, les spécifications et les caractéristiques des produits les plus précises possible, notre société peut à tout moment ajuster et réviser les descriptions textuelles, les images et les autres contenus des pages ci-dessus pour les faire correspondre aux performances, aux spécifications, aux catalogues, aux pièces et aux autres informations réelles des produits. En raison des changements en temps réel dans les lots de produits et du fait des facteurs de production et d'approvisionnement, nous ne vous informerons pas spécifiquement en cas de modifications et d'ajustements nécessaires décrits ci-dessus.

–FIN–

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter le service de presse de Zepp à l'adresse [email protected].

[1] Selon la norme GB/T 30106-2013 / ISO 22810:2010, la Zepp E offre un niveau d'étanchéité de 5 ATM et a passé avec succès le test effectué par le National Watch Quality Supervision and Inspection Center. Le numéro du rapport est SHES200601029501(version ronde) et XRX-ESH-P200407367 (version carrée). Il est interdit de porter des bracelets en cuir et en métal pendant la baignade. Pour la natation, vous pouvez choisir la version en fluoroélastomère ou acheter un bracelet de rechange en fluoroélastomère parmi les bracelets colorés Zepp.

[2] Ce produit n'est pas un appareil médical. Toutes les données et mesures ne sont pas destinées au diagnostic médical ou au suivi médical.

[3] Pour surveiller le cycle REM, le mode de suivi de la fréquence cardiaque Sleep Assistant doit être activé. Pendant le sommeil paradoxal, vos yeux se déplacent rapidement dans différentes directions. Les rêves se produisent généralement pendant le sommeil paradoxal.

[4] Les siestes de moins de 20 minutes pendant la journée ne seront pas enregistrées.

[5] La surveillance du stress sera disponible avec la mise à niveau de l'OTA.

[6] Cinq cadrans de montre intégrés. D'autres cadrans de montres en ligne sont disponibles en téléchargement via l'application Zepp. Quatre des cadrans de montre par défaut prennent en charge des modules personnalisables.

[7] D'autres bracelets sont vendus séparément.

[8] Conditions de test : durée de vie de la batterie de 7 jours testée sur la base d'un scénario d'utilisation typique : suivi continu du rythme cardiaque, surveillance du sommeil, mesure de la saturation en oxygène du sang deux fois par jour, 150 notifications éclairant l'écran, écran activé 30 fois par jour par inclinaison du poignet pour voir l'heure, 5 minutes pour d'autres opérations et course 3 jours par semaine pendant 30 minutes. L'autonomie de la batterie peut varier en fonction des réglages, des conditions de fonctionnement et d'autres facteurs. Ainsi, le résultat réel peut différer des données de laboratoire. Mode de base de la montre : désactivez le Bluetooth, le rythme cardiaque et d'autres fonctions, et levez votre poignet pour voir l'écran 100 fois par jour.

[9] Le Personal Activity Intelligence est un indicateur d'activité physiologique personnelle. Fondé sur les données de fréquence cardiaque, l'intensité de l'activité quotidienne et l'évaluation dynamique multidimensionnelle complète des données physiologiques personnelles, il est converti en une valeur PAI intuitive à l'aide d'un algorithme pour vous aider à comprendre votre condition physique sans vous fier à des données individuelles. Selon les résultats de l'étude HUNT Fitness Study, le fait de maintenir votre PAI à une valeur supérieure à 100 réduit le risque de décès par maladie cardiovasculaire et augmente l'espérance de vie. HUNT Fitness Study : cette étude, un sous-projet de l'étude HUNT, a été menée par le professeur Ulrik Wisloff de la faculté de médecine de l'université norvégienne des sciences et technologies. Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire d'activer la surveillance du rythme cardiaque pendant toute la journée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1230740/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1230741/2.jpg

