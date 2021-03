Zepp fördert den gesunden Schlaf zusammen mit der World Sleep Society, erstellen Sie ein Schlaflied für sich selbst und Ihre Freunde am Weltschlaftag

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat Zepp enorme Anstrengungen unternommen, um ein vertrauenswürdiger persönlicher Sport- und Gesundheitsbegleiter zu werden und in die Forschung zum Gesundheitsmanagement mit Experten weltweit zu investieren. Im Oktober 2020 gab Zepp eine unabhängige Umfrage mit dem Namen „Zepp Global Sleep Report" unter 12.000 Befragten in sechs Ländern in Auftrag, um die Sorgen, Wahrnehmungen und Einstellungen zum Thema Schlafqualität in diesen beispiellosen Zeiten zu verstehen.

In diesem Bericht mit Kommentaren der World Sleep Society fand Zepp heraus, dass 89 % der Befragten zustimmten, dass das Hören von beruhigender Musik beim Schlaf helfen kann. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Beethovens Mondscheinsonate in allen Nationen das beliebteste Stück ist, das zur Schlafenszeit gehört wird, mit Ausnahme von Italien, wo die Befragten Chopins Nocturne Nr. 2 bevorzugten. Die Befragten in Deutschland und Thailand gaben an, am liebsten Popmusik zu hören, während die Befragten in den USA, Großbritannien, Spanien und Italien angaben, es sei klassische Musik.

Inspiriert durch den Blick in den schwedischen Sternenhimmel und die Erkenntnis, dass Musik beim Einschlafen hilft, arbeitete Zepp mit schwedischen Kreativen zusammen, um einen digitalen Schlaflied-Generator http://www.zepplullaby.com/ auf den Markt zu bringen, der am Weltschlaftag ein neues Hilfsmittel für Menschen werden könnte.

Vier Tipps von Experten zum Weltschlaftag

Neben dem Lullaby-Generator ist es auch hilfreich, einige Tipps und Ratschläge von Experten zu hören. Regelmäßiger Schlaf ist eine großartige Möglichkeit, jeden Tag auf gesunde Weise zu beginnen und zu beenden und den Weg für eine gesündere Zukunft zu ebnen. Hier sind vier Tipps für Sie vom Co-Vorsitzenden des Weltschlaftags, Professor Fang Han:

„Wir können die folgenden Prinzipien anwenden, um einen regelmäßigen Schlaf zu erreichen.

Erstens: Die Aufnahme von natürlichem Tageslicht hilft, die Körperuhr einzustellen.

Zweitens: Mehr Aktivität in den Alltag einbauen und sich regelmäßig bewegen.

Drittens: Vollständiges Abschalten vor dem Schlafengehen sorgt für Entspannung.

Und schließlich trägt das Vorhandensein positiver Emotionen zu einem besseren allgemeinen Gesundheitszustand und Wohlbefinden sowie zu einem guten Schlaf bei."

Inzwischen könnten tragbare Geräte auch dabei helfen, Ihren Schlaf zu verwalten und zu bewerten. Dr. Lourdes DelRosso, Co-Vorsitzende des Weltschlaftags, sagt: „Wenn Sie Ihren Schlaf verfolgen, können Sie besser einschätzen, ob Sie die drei Komponenten eines gesunden Schlafs erreichen - Dauer oder Länge des Schlafs, Kontinuität, d. h. Schlaf ohne Fragmentierung, und Tiefe, d. h. Schlaf, der tief genug ist, um erholsam zu sein.

Als weltweit führender Hersteller von Smart Wearables bietet Zepp Smartwatches wie den Zepp E und den Zepp Z an, die in jedem Moment zum Partner für Ihr Gesundheitsmanagement werden können. Erfahren Sie mehr auf https://www.zepp.com/ .

Informationen zu Zepp

Zepp wurde 2010 im Silicon Valley gegründet und ist eine Marke, die sich auf personalisiertes Gesundheitsmanagement konzentriert. Zepp glaubt, dass der Einsatz von Technologie zur Steuerung des Fortschritts unseres Körpers jedem helfen wird, ein erfülltes Leben zu genießen. Von der traditionellen Gesundheits- und Bewegungsüberwachung bis hin zu Analysen und Frühwarnungen zum Gesundheitszustand - Zepp ist in jedem Moment bei Ihnen. Im Jahr 2020 stellte Zepp die Smartwatches Zepp E und Zepp Z sowie die Zepp App vor.

Informationen zur World Sleep Society

Der Weltschlaftag wird von der World Sleep Society organisiert, einer internationalen Vereinigung, deren Aufgabe es ist, die Schlafgesundheit weltweit zu fördern. Die World Sleep Society arbeitet daran, weltweit das Bewusstsein für die Bedeutung des Schlafes und die negativen Folgen von Schlafmangel zu schärfen, die entweder auf Hindernisse im Lebensstil oder auf Schlafstörungen selbst zurückzuführen sind. Die World Sleep Society fungiert als Bindeglied zwischen verschiedenen Schlafverbänden und -kulturen sowie Schlafmedizinern und -forschern, um die weltweite Schlafgesundheit voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf www.worldsleepsociety.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1458170/Lullaby_v1.jpg

