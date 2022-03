ZEPP HEALTH AUF PLATZ FÜNF DER WELTWEITEN SMARTWATCH-VERKÄUFE 2021

Weltweite Verkaufszahlen stiegen in Brasilien, der Türkei, Italien und der Tschechischen Republik in Q4 2021 weiter an

CUPERTINO, Kalifornien, 22. März 2022 /PRNewswire/ -- Zepp Health (NYSE: ZEPP), weltweit führendes Unternehmen im Bereich Smart Wearables und Gesundheitstechnologie, hat das letzte Quartal 2021 mit einem weiteren starken und stetigen Wachstum abgeschlossen und belegt laut den neuen Daten des Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker der International Data Corporation (IDC) einen Top-5-Platz bei den weltweiten Verkäufen von Erwachsenen-Uhren.