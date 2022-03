ZEPP HEALTH FICA ENTRE AS CINCO PRIMEIRAS POSIÇÕES EM REMESSAS GLOBAIS DE SMARTWATCHES EM 2021

As vendas globais continuaram a se destacar no Brasil, na Turquia, na Itália e na República Tcheca no quarto trimestre de 2021

CUPERTINO, Califórnia, 21 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Zepp Health (NYSE: ZEPP), uma empresa líder global em tecnologia inteligente de saúde e vestível, concluiu o último trimestre de 2021 com mais uma temporada de crescimento acentuado e constante, e ficou entre as cinco primeiras posições em remessas globais de relógios para adultos, de acordo com novos dados do Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker da International data Corporation (IDC).