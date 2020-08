Zepp przedstawia Zepp E, nową stylową linię urządzeń ubieralnych zaprojektowanych z myślą o dobrym samopoczuciu i zdrowiu

- Nowe urządzenia nastawione na dobre samopoczucie i zdrowie użytkowników wykorzystują sztuczną inteligencję i najnowocześniejsze technologie.

– Zepp E oferuje trójwymiarowy, bezramkowy design, funkcję wyświetlacza always-on, 11 trybów sportowych, funkcje pomiaru wielu parametrów zdrowotnych i wodoszczelność 5 ATM [1].

– Odświeżona linia urządzeń ubieralnych trafi do profesjonalistów, którzy poszukują produktów łączących styl z funkcjonalnością.

SHENZHEN, Chiny, 20 sierpnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Zepp, profesjonalna marka z dziedziny cyfrowego zarządzania dobrostanem użytkownika, ogłosiła dzisiaj premierę odświeżonej linii urządzeń ubieralnych, wprowadzając Zepp serii E. W 2020 r. temat dobrego samopoczucia jest na topie. Odpowiadając na współczesne trendy, zupełnie nowy Zepp serii E wykorzystując potęgę sztucznej inteligencji i najnowocześniejszych technologii potrafi przekuć najważniejsze statystyki zdrowotne w informacje pozwalające podejmować odpowiednie działania, dając użytkownikom możliwość skutecznego monitorowania swojej kondycji fizycznej i psychicznej.

Nowa linia produktów Zepp inspirowana jest długimi tradycjami firmy w dziedzinie stosowania sensorów, które wspierają ludzi w osiąganiu sukcesów. Dziesięć lat temu Zepp zrewolucjonizował północnoamerykański rynek fitness wprowadzając wyjątkowe ubieralne urządzenie wyposażone w sensory do monitorowania i analizowania danych z ćwiczeń, które zapewniało sportowcom nawet dwukrotną poprawę wyników treningowych. Dziś dostajemy rozwiązanie przebudowane od podstaw, oferujące odświeżony wygląd i najwyższej klasy wrażenia z użytkowania. Przeznaczony dla osób aktywnych zawodowo, które poszukują połączenia stylu i funkcjonalności, Zepp E łączy w sobie wysokiej klasy design i doskonałe funkcje monitorowania zdrowia i kondycji.

Osiągnij swoje cele związane z dobrym samopoczuciem dzięki szerokiej gamie funkcji monitorowania parametrów zdrowotnych, snu i stresu

Zepp E wyposażony jest w szereg funkcji pozwalających użytkownikom na lepsze monitorowanie swojego dobrostanu, m.in. w zakresie śledzenia faz snu i saturacji krwi (SpO2[2]). Najnowocześniejsze funkcje monitorujące dokonują pomiaru etapów snu użytkownika: płytkiego i głębokiego, fazy REM [3] i czasu wybudzenia, monitorując nawet 20-minutowe drzemki [4] w ciągu dnia i obliczając ogólną ocenę, która pozwala określić jakość snu i pracy oddechowej. Smartwatch obsługuje także monitorowanie stresu 24/7 dzięki wbudowanemu sensorowi tętna, który zmierzy poziom stresu użytkownika po pobraniu bezprzewodowej aktualizacji [5]. Pozwoli to na monitorowanie naszego stanu psychicznego.

Wysokiej klasy design ze szklanym wyświetlaczem 3D z technologią czystej czerni i ultracienką metalową obudową

Zepp E, wyposażony w barwny i przyciągający uwagę ekran AMOLED, trafi do użytkowników w dwóch wariantach kształtu – Zepp E Circle (okrągły) i Zepp E Square (kwadratowy). Szklany bezramkowy wyświetlacz 3D z zakrzywieniem i technologią czystej czerni płynnie i elegancko wtapia się w obudowę pod każdym kątem, nadając urządzeniu wyjątkowy i niezwykle stylowy wygląd. Szkło 3D i tylna obudowa z polerowanej stali nierdzewnej są precyzyjnie złączone, dzięki czemu zegarek jest ultracienki. Dzięki dziesiątkom motywów tarczy zegarka [6] i wielu wariantom paska oraz wersjom kolorystycznym, obejmującym m.in metal, skórę i fluoroelastomer [7], produkt można dopasować do wszystkich stylów i gustów. Przy grubości zaledwie 9 mm, Zepp E jest niezwykle wygodny i lekki, dlatego może być noszony zarówno w dzień, jak i w nocy. Bateria pozwala na korzystanie z urządzenia nawet przez 7 dni [8] na jednym ładowaniu.

Rejestruj ćwiczenia i śledź swoje postępy dzięki 11 trybom sportowym

Zepp serii E obsługuje 11 trybów sportowych w tym chodzenie, bieganie w pomieszczeniach i na zewnątrz, jazda na rowerze, pływanie, wspinaczka, a nawet narciarstwo. Dzięki wodoszczelności do 5 ATM, użytkownicy mogą śledzić swoje parametry również pod wodą. Dla bardziej zaawansowanych fanów aktywnego wypoczynku, Zepp E posiada również funkcję monitorowania SpO2, który jest ważnym wskaźnikiem zdrowia, szczególnie w warunkach dużej wysokości i niskiej zawartości tlenu w otoczeniu lub podczas uprawiania intensywnych sportów, takich jak maratony czy intensywne ćwiczenia na siłowni.

Zobacz, jak ćwiczenia wpływają na stan twojego ciała dzięki wskaźnikowi Personal Activity Intelligence

Szereg profesjonalnych trybów ćwiczeń Zepp E pozwala użytkownikom na śledzenie i poprawianie swoich wyników w trakcie wykonywania ćwiczeń, podczas gdy platforma oceny parametrów zdrowotnych Personal Activity Intelligence (PAI [9]) zamienia złożone informacje dotyczące tętna użytkownika i dziennych poziomów aktywności w jeden wskaźnik, który przedstawia łatwy do zrozumienia wynik pozwalający użytkownikom monitorować swój stan fizyczny. Aby jeszcze bardziej zachęcić ich do zdrowego i aktywnego trybu życia, Zepp E pozwala użytkownikom ustawić dzienne cele aktywności, z uwzględnieniem listy aktywności i spalonych kalorii. Oferuje również kompleksowe funkcje śledzenia aktywności, takie jak przypomnienie o potrzebie ruchu po upływie długiego okresu bez zarejestrowania aktywności.

Na twoim nadgarstku 24/7

Poza funkcjami monitorowania parametrów zdrowotnych i wydolnościowych, Zepp E jest twoim inteligentnym towarzyszem, pozwalającym na ustawianie odliczania, budzików, a nawet sprawdzanie prognozy pogody, a także otrzymywanie powiadomień o nowych połączeniach i wiadomościach tekstowych przychodzących na telefon. Dla osób, które potrzebują muzyki podczas ćwiczeń, funkcja Bluetooth Music Control pozwala użytkownikom na włączanie, zatrzymywanie i przeskakiwanie utworów z poziomu zegarka, bez konieczności wyciągania telefonu z kieszeni.

Zepp E będzie dostępny w USA w cenie od 249$ od 25 sierpnia 2020 r. oraz w Wielkiej Brytanii od 1 września 2020 r. w cenie od 209£. Aby zapoznać się ze szczegółową specyfikacją produktów, przejdź na stronę: https://www.zepp.com/us/zepp-e

Wielka Brytania, przedsprzedaż trwa, cena od 209,00£ na stronie https://uk.zepp.com/

USA, przedsprzedaż wkrótce, cena od 249,99$, na stronie https://us.zepp.com/

Zepp

Jako profesjonalna marka z branży zarządzania dobrostanem użytkownika, Zepp wykorzystuje swój wiodący system algorytmów sztucznej inteligencji, aby oferować cyfrowe rozwiązania zdrowotne dostępne na całym świecie. Od tradycyjnego monitorowania parametrów zdrowotnych i monitorowania ćwiczeń po analizy i wczesne ostrzeganie dotyczące stanu zdrowia, Zepp z zaangażowaniem pomaga użytkownikom poprawiać ich jakość życia. Zepp cechuje przekonanie, że technologię można wykorzystać do lepszego zarządzania naszym samopoczuciem w taki sposób, aby każdy mógł żyć pełnią życia. Dlatego misją firmy jest „ciągłe rozwijanie nowych technologii i wykorzystywanie precyzyjnej analizy danych, aby pomagać ludziom dbać o własne zdrowie".

Oświadczenia:

1. Obrazki przedstawiające produkt i treści na jego wyświetlaczu umieszczone na poprzednich stronach służą wyłącznie celom poglądowym. Rzeczywisty produkt (m.in. w aspektach wyglądu, koloru i rozmiaru) oraz treści na jego wyświetlaczu (m.in. tło, interfejs użytkownika i obrazki) mogą nieznacznie odbiegać od tych przedstawionych na obrazkach, w związku z czym należy odnosić się do rzeczywistego produktu.

2. Aby przedstawić jak najdokładniejsze dane produktu, jego specyfikację i charakterystykę, nasza firma może w dowolnej chwili korygować i rewidować opisy tekstowe, obrazki i inne treści na poprzednich stronach, aby odzwierciedlić faktyczne wyniki, specyfikacje, wskaźniki, części i inne dane. Ze względu na pojawiające się na bieżąco zmiany w partiach produktów oraz czynnikach produkcji i dostawy, nie informujemy każdorazowo o wszelkich modyfikacjach i niezbędnych korektach opisanych powyżej.

-KONIEC INFORMACJI-

Zapytania prosimy kierować do Biura Prasowego Zepp pod adresem [email protected].

[1] Wg normy GB/T 30106-2013 / ISO 22810:2010, Zepp E zapewnia poziom wodoszczelności 5 ATM i pomyślnie przeszedł badanie przeprowadzone przez National Watch Quality Supervision and Inspection Center. Numery raportów to SHES200601029501(wersja Round) i XRX-ESH-P200407367 (wersja Square). Podczas pływania nie należy korzystać z opasek skórzanych i metalowych. Do pływania można wybrać wersję fluoroelastomerową lub zakupić opaskę z fluoroelastomeru wybraną spośród różnokolorowych akcesoriów Zepp.

[2] Produkt nie jest wyrobem medycznym. Żadne gromadzone dane ani dokonywane pomiary nie mogą służyć do diagnostyki ani monitorowania medycznego.

[3] W celu monitorowania fazy REM należy włączyć tryb monitorowania tętna Sleep Assistant. Podczas fazy REM występują szybkie ruchy gałek ocznych w różnych kierunkach. To właśnie w tej fazie zazwyczaj pojawiają się sny.

[4] Krótsze niż 20-minutowe drzemki w ciągu dnia nie są rejestrowane.

[5] Funkcja monitorowania stresu zostanie udostępniona w ramach bezprzewodowej aktualizacji.

[6] Pięć wbudowanych tarcz zegarka. Więcej motywów tarcz można pobrać w aplikacji Zepp. Cztery spośród domyślnych tarcz obsługują dostosowywane moduły.

[7] Dodatkowe opaski sprzedawane są oddzielnie.

[8] Warunki badania: 7 dni pracy na baterii przy typowym użytkowaniu: ciągłe monitorowanie tętna, monitorowanie snu, dwukrotny dzienny pomiar saturacji krwi, 150 powiadomień rozjaśniających ekran, podświetlenie ekranu 30 razy dziennie poprzez obrót nadgarstka w celu sprawdzenia czasu, 5 minut innych czynności i bieganie 3 dni w tygodniu po 30 minut. Czas pracy baterii może być różny w zależności od ustawień, warunków pracy i innych czynników. Z tego względu faktyczne wyniki mogą odbiegać od danych laboratoryjnych. Podstawowy tryb korzystania z zegarka: Wyłączony Bluetooth, pomiar tętna i inne funkcje oraz 100-krotne dzienne podnoszenie nadgarstka w celu spojrzenia na ekran zegarka.

[9] Personal Activity Intelligence to osobisty wskaźnik aktywności fizjologicznej. W oparciu o dane dotyczące tętna, intensywności codziennych ćwiczeń oraz wielowymiarową i kompleksową ocenę osobistych danych fizjologicznych, przy pomocy odpowiedniego algorytmu tworzona jest intuicyjna wartość PAI, która daje wskazówki dotyczące kondycji fizycznej bez konieczności analizowania poszczególnych parametrów. Wg wyników badania HUNT Fitness Study, utrzymanie wartości PAI powyżej 100 obniża ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia i wydłuża życie. Badanie HUNT Fitness Study: badanie to, będące częścią badania HUNT, prowadzone było przez prof. Ulrika Wisloffa ze Szkoły Medycznej Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego. Aby skorzystać z tej funkcji, należy uruchomić całodobowe monitorowanie tętna.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1230740/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1230741/2.jpg

SOURCE Zepp