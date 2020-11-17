Zepp выпускает вспомогательное устройство премиум-класса для сторонников здорового образа жизни

Модель Zepp Z, изготовленная из цельного титанового сплава с полированной поверхностью, невероятно легковесна и исключительно прочна, а покрытие NTC с использованием нанотехнологий обеспечивает стойкость корпуса к механическим поверхностным повреждениям. Гладкая текстура и роскошный стиль классического исполнения головки подзавода с рельефным циферблатом и кнопками превращают управление умными часами в интуитивно понятный и отлаженный процесс.

Благодаря функции Always-On Display (постоянно включенный дисплей)[1] Zepp Z позволяет видеть текущее время при взгляде на часы, а удобная клавиша Health[2] обеспечивает мгновенный вывод на экран выбранных параметров самочувствия. Дисплей с разрешением 326 пикселов на дюйм наглядно воспроизводит весь цветовой спектр NTSC с невиданным уровнем детализации.

Универсальный помощник для приверженцев здорового образа жизни

Устройство Zepp Z отслеживает показатели самочувствия в круглосуточном режиме с помощью современных технологий искусственного интеллекта и обработки биометрических данных[3]. Его оптический датчик BioTracker™ 2.0 PPG контролирует частоту сердечных сокращений[4] и сигнализирует пользователю о ее аномальном повышении.

Уровень насыщения крови кислородом (SpO 2 )[5] является полезным показателем самочувствия, который может измеряться устройством Zepp Z, находящимся на запястье.

Для упрощения понимания биометрических данных Zepp Z оснащается системой оценки самочувствия PAI™[6], преобразующей параметры самочувствия пользователя в единый интуитивно понятный показатель после обработки данных о частоте сердечных сокращений, активности и пр.

Кроме того, Zepp Z может контролировать состояние сна в легкой и глубокой фазах, включая фазу сна с быстрым движением глаз (БДГ)[7], а также время бодрствования и послеполуденный сон в период с 11 до 18 часов, преобразуя получаемые параметры в показатель качества сна.

Используя алгоритмы, разработанные специалистами фирмы-производителя, Zepp Z контролирует уровни стресса.

Фитнес-компаньон и помощник

Спортивные настройки реального времени отслеживают частоту сердечных сокращений для большинства физических нагрузок, обеспечивая уведомление пользователя об уровнях нагрузки, этапах и зонах частоты сердечных сокращений, в которых он находится в процессе тренировки[8]. Когда вы находитесь в пути и хотите послушать музыку, Zepp Z позволяет воспроизводить любимые композиции из памяти телефона.

Устройство Zepp Z может работать без подзарядки более двух недель при обычном ежедневном использовании[9] и более 30 дней[10] при использовании только основных функций.

При ношении Zepp Z можно использовать голосовые команды для взаимодействия с виртуальным помощником Alexa[11] на своем мобильном телефоне в целях управления бытовыми приборами, установки будильников и таймеров, получения информации о погоде и пр. Кроме того, встроенный автономный голосовой помощник[12] поддерживает 58 голосовых команд, что позволяет пользователю общаться с устройством Zepp Z, сохраняя контроль за своим самочувствием в любое время и в любом месте.

Zepp – в любой момент с вами

Бренд Zepp, появившийся на свет в Кремниевой долине в 2010 году, быстро завоевал популярность среди спортсменов, стремящихся к улучшению своих результатов. Теперь, в 2020 году, Zepp начинает новую главу, объявляя своей стратегической целью поддержание здоровья, основываясь на убежденности в той роли, которую могут играть человекоцентричные технологии в самосовершенствовании, и реализации потенциала Интернета вещей на базе искусственного интеллекта. Специалисты Zepp постоянно разрабатывают новые технологии, устройства и приложения, помогающие пользователям контролировать свое самочувствие.

Само приложение Zepp представляет собой платформу для контроля за самочувствием, а также взаимодействует с сестринским брендом Amazfit, предлагающим дополнительный ассортимент фирменных смарт-часов, фитнес-браслетов и других носимых устройств, функционирующих при поддержке облачных сервисов.

Начиная с 17 ноября 2020 года модель Zepp Z в легковесном металлическим корпусе с высочайшими тактильными свойствами, цифровыми функциями контроля самочувствия и легко настраиваемым часовым циферблатом будет продаваться на официальном сайте Zepp (www.zepp.com) по стартовой цене 349 долларов США.

[1] "Always-On Display" — функция, позволяющая часам отображать системную информацию при включенном экране и текущее время после его выключения. Для включения данной функции следует установить режим AOD вручную. [2] Поддерживается после OTA-обновления. Клавиша Health будет срабатывать только на главном экране часов. Эта клавиша может настраиваться на измерение частоты сердечных сокращений, показателя SpO 2 или уровня стресса. [3] Данное изделие не является медицинским устройством. Данные и результаты испытаний приведены исключительно в справочных целях и не предназначены для медицинской диагностики или медицинского контроля. [4] Функция круглосуточного определения частоты сердечных сокращений требует от пользователя установки и включения функции "heart health detection" («определение кардиопараметров»); круглосуточный мониторинг частоты сердечных сокращений поддерживается приложением, а в качестве минимального значения может быть установлена 1 минута; эта функция не может использоваться в медицинских целях или как основание для медицинской диагностики. Результаты определения таких параметров предоставляются только в справочных целях. При ухудшении самочувствия обращайтесь в специализированные медицинские учреждения. [5] Уровень SpO 2 может влиять на уровень содержания кислорода в различных органах. Слишком низкий показатель может стать причиной головокружения, головной боли или остановки сердца. Данное изделие не является медицинским устройством. Данные измерений предназначены исключительно для справочных целей и не могут использоваться для профессиональной диагностики или мониторинга состояния здоровья. Кроме того, точность данных может быть нарушена в случае контакта поверхности датчика с татуированной, пигментированной или окрашенной кожей. Для измерения уровня SpO 2 держите руку неподвижно. [6] Результаты исследования HUNT показывают, что люди, поддерживающие индекс PAI™ на уровне 100 или выше, подвержены меньшему риску развития гипертонии, сердечных заболеваний и диабета 2-го типа. HUNT Fitness Study: данное исследование проводилось профессором медицинского факультета Норвежского университета науки и технологии Ульриком Вислоффом (Ulrik Wisloff). Оно длилось более 35 лет и насчитывало свыше 230 тысяч участников. [7] Период быстрого движения глаз (БДГ) является основой нормального биологического ритма и поддержания жизни млекопитающих. На него приходится около 20-25% от полного цикла ночного сна. Для него характерны быстрое движение глазных яблок, низкоамплитудная и разночастотная активность на ЭЭГ, а также расслабление мышц. Для контроля цикла БДГ-сна необходимо активировать режимы помощника сна и отслеживания частоты сердечных сокращений. [8] Неприменимо к физическим нагрузкам под водой. [9] Условия тестирования: функции контроля частоты сердечных сокращений и сна включены, а измерение SpO 2 производится два раза в день. На экране отображаются 150 сообщений в сутки, а пользователь поднимает руку для проверки времени 30 раз в день. Другие операции длятся не более 5 минут каждый раз. Пользователь тренируется три раза в неделю и бегает в течение 30 минут во время каждой тренировки с включенной GPS-навигацией. Время работы от батареи зависит от различных факторов, а фактическое время может несколько отличаться от номинального значения. [10] Указанное время работы от батареи получено при следующих условиях: модуль Bluetooth, контроль частоты сердечных сокращений и другие функции отключены. Пользователь поднимает руку для включения экрана 100 раз в день. Время работы от батареи зависит от различных факторов, а фактическое время может несколько отличаться от номинального значения. [11] Виртуальный помощник Alexa поддерживается после OTA-обновления. Функционал Alexa будет доступен не во всех странах/регионах. Список стран/регионов, в которых он будет доступен, список поддерживаемых языков, а также порядок активации и использования модуля Alexa на Zepp Z представлены на странице по адресу: support.zepp.com. [12] Автономный голосовой помощник поддерживает только голосовые команды на английском языке.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1335158/Zepp_Z_A_Brand_New_Icon_with_a_titanium_alloy_body.jpg

SOURCE Zepp