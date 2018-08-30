Zeropark представляет push-сообщения

Push-сообщения - высокоэффективный инструмент рекламы, реализуемый посредством мобильных и настольных устройств в формате всплывающих уведомлений, чрезвычайно привлекательных кликабельных сообщений, перенаправляющих получателя на страницу акционного предложения.

До сегодняшнего дня рекламная биржа Zeropark предлагала своим клиентам три типа рекламных форматов: полностраничные всплывающие рекламные сообщения, перенаправления на припаркованные домены и рекламные уведомления в приложениях. Внедряя новый формат push-сообщений, Zeropark работает над активным расширением арсенала инструментов, позволяющих рекламщикам пополнять свой комплекс средств маркетинга новым и чрезвычайно эффективным каналом привлечения и удержания клиентов. Располагая базой из более чем 300 миллионов пользователей, подписавшихся на сервисы биржи через издательские сайты, после внедрения нового формата push-сообщений, Zeropark имеет все шансы стать крупнейшим в мире провайдером услуг всплывающих уведомлений.

Одним из главных преимуществ push-сообщений является взаимодействие с пользователем. Исходя из заданных предпочтений, абонент получает ненавязчивые рекламные предложения даже все Интернет-браузера. Для рекламщиков это означает возможность с хирургической точностью таргетировать промо-контент на заинтересованную аудиторию и получать мгновенную реакцию.

Доминируя в отраслях электронной коммерции, туризма и сервиса, push-сообщения демонстрируют потрясающий коэффициент кликабельности на уровне гораздо больше 10%. Таким образом, они значительно превосходят традиционные рекламные форматы. Push-сообщения - эффективный вариант для любой кампании, от повышения узнаваемости бренда до привлечения и удержания новых клиентов.

«Открытие доступа к push-рекламе - поворотный момент в истории Zeropark, поскольку этот формат позволяет маркетологам легко и эффективно достигать поистине невиданных высот результативности рекламы, - прокомментировал Матеуш Дрела (Meteusz Drela), управляющий директор Zeropark. - Более того, мы не просто предоставляем поддержку push-сообщений, но и становимся крупнейшим провайдером подобного сервиса на рынке, располагающим базой из более чем 300 млн. клиентов. И последний, но не маловажный момент: поскольку push-реклама по своей сути привязана к интересам пользователей, которые сохраняют полный контроль над своими подписками, наше решение полностью соответствует Общим правилам защиты персональных данных и обеспечивает высококачественный трафик без спама и ботов».

«Неадекватный трафик и мошеннический рекламный контент остаются одними из самых серьёзных проблем рекламной индустрии. Компания Codewise использует ручные и автоматизированные бот-фильтры, а также решения сторонних разработчиков, дабы гарантировать нашим клиентам сервис высочайшего качества, - отметил д-р Джон Малатеста (John Malatesta), президент и директор по вопросам прибыли Codewise. - Наши инвестиции в push-сообщения позволяют цифровым рекламщикам избежать мошенничества и достичь поистине беспрецедентных уровней гибкости маркетинга. Становясь крупнейшим в мире провайдером услуг push-рекламы, Codewise продолжает наращивать темпы своего развития, что уже обеспечило нашей компании обширное признание в качестве одной из самых быстро растущих технологических компаний мира».

О компании Codewise

Основанная в 2011 году компания Codewise является первым в отрасли провайдером решений для определения и управления эффективностью онлайн-рекламы на базе технологий ИИ, предназначенных для цифровых маркетологов. В 2017 и 2018 годах компания была признана одним из самых быстро развивающихся технологических предприятий Европы по оценке Financial Times и Deloitte. Решения Codewise помогают тысячам компаний в 190 странах мира отслеживать, измерять и оптимизировать миллиардные расходы на рекламу, стимулируя свою эффективность и окупаемость инвестиций. На сегодняшний день Codewise отслеживает расходы на цифровую рекламу с бюджетом в 2,5 млрд. долл. США для одних из самых крупных брендов и агентств мира, включая 400 млн. долл. США рекламных расходов Facebook. Больше информации - на www.codewise.com

О компании Zeropark

Zeropark - биржа маркетингового трафика, открывающая рекламщикам, поставщикам сопутствующих сервисов и специалистам по закупке медиа-продукта к высокоэффективным трафик-ресурсам в режиме реального времени. Площадка предлагает тщательно отобранный трафик от перенаправления на припаркованные домены, использования мобильных приложений и премиальных всплывающих уведомлений, а теперь ещё и push-сообщений. Биржа располагает обширными вариантами таргетирования рекламного контента и мощными инструментами оптимизации на базе алгоритмов машинного обучения. И всё это - в формате удобного и интуитивно понятного пользовательского интерфейса. Zeropark обслуживает 150 млн. рекламных просмотров в день. Узнайте больше на сайте www.zeropark.com .

Контактная информация отдела по связям с общественностью: media@codewise.com

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