Zeropark introduit les publicités poussées

Les Push Ads sont un format de publicité hautes performances de style intégré offert sur dispositifs mobiles et de bureau sous la forme de notification poussée, une alerte cliquable très attrayante qui redirige son destinataire vers l'offre en promotion.

Jusqu'à présent, l'échange de publicité de Zeropark offrait à ses clients trois types de formats de publicité : une publicité émergente sur toute la page, des redirections vers un domaine parqué et des publicités intégrées à l'application. En introduisant des publicités poussées, Zeropark étend largement son inventaire pour permettre aux annonceurs d'ajouter au mix marketing un nouveau canal, hautement efficace pour attirer et conserver des clients. Et avec plus de 300 millions d'utilisateurs déjà abonnés par le biais de sites de publication, avec l'introduction de Push Ads, Zeropark se positionne désormais comme le premier fournisseur au monde de publicité poussée.

L'un des principaux avantages des Push Ads est l'expérience utilisateur. Basé sur des préférences définies, le destinataire de la publicité reçoit des offres pertinentes non intrusives même lorsqu'il ne navigue pas. Cela veut dire que les annonceurs peuvent cibler chirurgicalement un public hautement engagé et générer une réponse instantanée.

Déjà dominant dans le commerce électronique, les voyages et les services, les publicités poussées offrent des taux de clic hors pair, bien au-delà des 10 %, dépassant ainsi aisément les formats de publicité traditionnels. Les publicités poussées représentent un choix efficace pour n'importe quelle campagne, de la notoriété de marque à l'acquisition et la fidélisation de nouveaux clients.

« S'ouvrir à la publicité poussée marque un tournant pour Zeropark car cela permet de manière facile et efficace aux responsables de marketing numérique d'atteindre des performances sans précédent, » a expliqué Mateusz Drela, directeur général de Zeropark. « De plus, au-delà du support aux publicités poussées, nous devenons maintenant leur premier fournisseur sur le marché avec une base de données de plus de 300 millions d'options d'inclusion. Enfin et surtout, comme les publicités poussées s'intègrent naturellement aux intérêts des utilisateurs et comme ceux-ci contrôlent totalement leurs abonnements, notre solution est totalement conforme à la RGPD et assure un trafic de grande qualité sans bot. »

« Le trafic erroné et la fraude publicitaire figurent encore parmi les défis les plus importants auxquels doit faire face le secteur de la publicité. Codewise tire profit des filtres de bot manuels et automatisés ainsi que des solutions de tiers pour offrir aux clients le meilleure qualité de trafic, » a expliqué le dr John Malatesta, président et agent principal des recettes de Codewise. « Notre engagement dans les publicités poussées permet aux responsables de marketing numérique d'éviter les fraudes publicitaires et d'atteindre des niveaux inégalés de modularité. En devenant le premier fournisseur mondial de publicité poussée, Codewise continue à alimenter sa croissance exponentielle, qui a déjà apporté à notre entreprise une large reconnaissance comme l'une des sociétés à la croissance la plus rapide au monde. »

À propos de Codewise

Fondé en 2011, Codewise est le premier fournisseur du secteur de solutions de gestion et mesure de publicité en ligne reposant sur l'IA pour le marketing numérique. En 2017 et 2018, Codewise a été reconnu par le Financial Times et Deloitte comme l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Europe. Les solutions de Codewise aide des milliers d'entreprises dans 190 pays à mesurer, suivre et optimiser des milliards de dollars de dépenses publicitaires, stimulant leur efficacité et leur RSI comme jamais auparavant. Codewise suit actuellement plus de 2,5 milliards de dollars de dépenses publicitaires numériques pour plusieurs des principales marques et agences de publicité mondiales, notamment 400 millions de dollars de dépenses publicitaires sur Facebook. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.codewise.com

À propos de Zeropark

Zeropark est une plateforme d'échange de trafic de performance reliant les annonceurs, les affiliés et les équipes d'achats média à des sources de trafic hautes performances, en temps réel. La plateforme offre un trafic trié sur le volet à partir de redirections de domaines parqués, d'applications mobiles et de pops Premium, incluant désormais les publicités poussées. Elle dispose d'options de ciblage robustes et d'outils d'optimisation puissants, renforcés par des mécanismes d'apprentissage machine, le tout dans une interface conviviale. Zeropark diffuse 150 millions de vues publicitaires chaque jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zeropark.com

