Zestaw do metylacji DNA firmy Zymo Research - EZ DNA Methylation-Lightning Kit -otrzymuje oznaczenie CE dla wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro

Sprawdzona technologia wodorosiarczynowa idealna do zastosowań klinicznych.

IRVINE, Kalifornia, 23 września 2021 r. /PRNewswire/ -- Firma Zymo Research ogłosiła, że jej zestaw do metylacji DNA – EZ DNA Methylation-Lightning Kit™ – otrzymał oznaczenie CE dla wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro, co oznacza, że technologia będzie mogła trafić na wspólny rynek Unii Europejskiej. Poddawanie DNA konwersji wodorosiarczynowej stanowi nieodłączny element wielu testów diagnostycznych opartych na metylacji. W klinicznych badaniach diagnostycznych i przesiewowych, zwłaszcza chorób nowotworowych i rozwojowych, obecnie stosuje się metylacyjne profilowanie DNA w celu wykrycia choroby lub ustalenia postępowania terapeutycznego.

Sprawdzone reakcje chemiczne zachodzące w konwersji wodorosiarczynowej opracowanej przez Zymo Research wykazują dużą skuteczność w diagnostyce próbek klinicznych dzięki niezawodnym i wydajnym procesom konwersji cytozyny do uracylu, która jednocześnie minimalizuje zachodzącą w ich trakcie fragmentację i degradację DNA. Desulfonowanie i oczyszczanie „poddanego konwersji DNA" przeprowadzane jest z wykorzystaniem unikalnej technologii wirówkowej, zapewniając ultraniskie objętości elucji (10 µl). Zestaw pozwala na uzyskiwanie najwyższych poziomów wydajności konwersji, zapewniając największą możliwą precyzję w późniejszej analizie metylacyjnej. W skład zestawu do metylacji EZ DNA Methylation-Lightning Kit wchodzi gotowy do użycia odczynnik do konwersji, który przyspiesza cały proces do niecałej godziny. Zestaw dostępny jest w formie kolumn wirówkowych i wysokowydajnych płytek 96-dołkowych.

„Naukowcy w Zymo Research nieustannie tworzą rozwiązania, które mają usprawniać i upraszczać procesy pracy naszych klientów. Jednym z przykładów takich rozwiązań jest zestaw EZ DNA Methylation-Lightning Kit – powiedział Marc Van Eden, wiceprezes ds. rozwoju biznesu w Zymo Research. - Zestaw konsoliduje wiele pracochłonnych czynności niezbędnych do przeprowadzenia precyzyjnej i kompletnej konwersji wodorosiarczynowej DNA, sprawiając, że procesy pracy, które wcześniej przebiegały nieefektywnie, stają się prostsze i spójniejsze. Ma to kluczowe znaczenie zwłaszcza dla odtwarzalności testów w czułych procesach analitycznych takich jak sekwencjonowanie nowej generacji".

Więcej informacji na temat zestawu do metylacji EZ DNA Methylation-Lightning Kit można znaleźć na stronie internetowej Zymo Research.

Zymo Research Corp.

Zymo Research to spółka prywatna, która od 1994 r. dostarcza naukowcom i diagnostykom najnowocześniejsze narzędzia z dziedziny biologii molekularnej. Jej motto – „Piękno nauki leży w prostocie" – znajduje odzwierciedlenie we wszystkich oferowanych produktach, począwszy od rozwiązań z zakresu epigenetyki po technologie oczyszczania DNA/RNA. Firma Zymo Research, od lat uznawana za lidera w dziedzinie epigenetyki, przełamuje bariery, opracowując wysokiej jakości, łatwe w stosowaniu i nowatorskie rozwiązania umożliwiające pobieranie próbek i analizę mikrobiomu oraz urządzenia diagnostyczne i technologie sekwencjonowania nowej generacji (ang. NGS). Śledź profile Zymo Research na Facebooku, LinkedIn, Twitterze i Instagramie.

