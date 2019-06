Zeus développe son portefeuille avec une nouvelle gamme de produits en polyimide

Ces produits incluent un tuyau en PI, un câble enduit en PI, le tuyau PI Glide™, et le câble enduit PI Glide™

ORANGEBURG, Caroline du Sud, 11 juin 2019 /PRNewswire/ -- Zeus Industrial Products, Inc. (Zeus), fournisseur leader de solutions de polymères et innovateur en science des matériaux, annonce le lancement d'une nouvelle gamme de produits en polyimide (PI). Ces nouveaux ajouts incluent un tuyau et un câble enduit contenant du polyimide et du PI Glide™, un composite plus lubrifié de polyimide avec PTFE.

Grâce à l'ajout de ces produits à la gamme bien établie de Zeus, les fabricants de dispositifs médicaux peuvent consolider davantage les fournisseurs, en bénéficiant de la qualité éprouvée de Zeus, de son service, de ses compétences et de sa capacité à croître.

Les ingénieurs de conception peuvent bénéficier des caractéristiques inhérentes de la résine de polyimide, ainsi que d'une capacité à :

minimiser le profil, maximiser le canal de travail disponible, et réduire la rigidité grâce à de faibles épaisseurs de parois.

personnaliser la lubrification et la résistance en superposant le polyimide et le PI Glide™.

combiner le PI Glide™ avec une enveloppe de polyimide pour créer des tuyaux dotés d'un DI lubrifié et d'un DE liable.

Zeus expose actuellement sa nouvelle gamme de produits en polyimide sur le stand 1421 du MD&M East, événement leader dans le domaine des technologies médicales de la côte Est. MD&M East a lieu du 11 au 13 juin 2019, au Centre des congrès Jacob K. Javits, dans la ville de New York.

« Lorsqu'il s'agit de composants PI, les fabricants de dispositifs recherchent davantage de la part d'un fournisseur que des produits de qualité à des prix compétitifs. Ils veulent un partenaire qui comprenne leur modèle d'affaires, les pressions concurrentielles auxquelles ils sont soumis et leurs objectifs en termes de délais de commercialisation. En tant que fournisseur de composants de premier ordre, Zeus répond à ces besoins et possède l'infrastructure permettant de satisfaire aux exigences actuelles et futures de chaque client. » – Daryl Leach, directeur de la gestion des marchés mondiaux, Zeus Industrial Products, Inc.

« En lançant cette nouvelle gamme de produits PI, Zeus permet aux fabricants de facilement consolider leurs fournisseurs de composants de cathéters. Le fait de passer à nos produits PI aidera les fabricants à améliorer la continuité d'approvisionnement, à augmenter leur production et leurs rendements, ainsi qu'à générer des économies de coûts. » – Matt Allen, directeur mondial des marchés médicaux, Zeus Industrial Products, Inc.

Zeus a lancé une gamme en polyimide offrant des capacités de tubage et de câbles enduits, avec en option le PI Glide™ pour bénéficier d'une lubrification accrue.

Les couches personnalisées de polyimide et de PI Glide™ offrent les meilleures caractéristiques pour les conceptions de tous les dispositifs.

L'approvisionnement consolidé de fournisseurs tire parti de la qualité éprouvée de Zeus, de son service, de ses compétences et de sa capacité à croître.

Zeus Industrial Products : En savoir plus sur la société et ses produits en consultant le site Web de Zeus ; ou en contactant le numéro vert 1-800-526-3842 ou le +1-803-268-9500 en dehors des États-Unis.

À PROPOS DE ZEUS INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.

Zeus Industrial Products, Inc. est basée à Orangeburg, Caroline du Sud, aux États-Unis. Son cœur de métier est le développement et l'extrusion de précision de polymères de haute technologie. La société emploie plus de 1 700 personnes dans le monde et possède des installations de vente et de fabrication à Aiken, Gaston et Orangeburg en Caroline du Sud, à Branchburg dans le New Jersey, à Chattanooga dans le Tennessee, à Guangzhou en Chine, et à Letterkenny en Irlande. Les produits et services de Zeus sont destinés aux entreprises du secteur médical, de l'automobile, de l'aéronautique, de la fibre optique et de l'énergie, ainsi qu'aux marchés de la gestion des fluides. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zeusinc.com.

