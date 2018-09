Zhang Ziyi devient l'ambassadrice mondiale de la marque pour Clé De Peau Beauté

Leur première campagne ensemble tire un parallèle entre le statut légendaire de Mlle Zhang et celui du produit légendaire de Clé de Peau Beauté, La Crème. Expressive, lyrique et pleine de lumière, cette campagne explore l'attachement intransigeant à l'excellence que partagent l'actrice et la crème. Leur histoire, fondée sur la réputation dont elles jouissent aujourd'hui, est racontée par Mlle Zhang en personne.

Yukari Suzuki, directeur de la marque de Clé de Peau Beauté, dit à propos de cette collaboration : « Cela fait longtemps que nous admirons Zhang Ziyi pour ses succès et son dévouement. Sa beauté, sa chaleur et sa générosité illuminent le monde qui l'entoure. Zhang Ziyi incarne à la perfection les valeurs de Clé de Peau Beauté en raison de son esprit et de son élégance intemporelle. »

Pour Jenny Sun, directeur de la marque pour Clé de Peau Beauté China : « Notre collaboration avec Zhang Ziyi renforcera l'exposition et le statut ambitieux de Clé de Peau Beauté sur le marché chinois. Elle aidera à établir la qualité et le luxe qui font la réputation de Clé de Peau Beauté et de La Crème. »

Zhang Ziyi est une actrice d'une rare beauté et d'une réussite monumentale. Après avoir débuté dans le film The Road Home de Zhang Yimou, qui a remporté en 2000 l'Ours d'argent au Festival international du film de Berlin, elle a joué dans plus de 20 films, dont Tigre et Dragon, Le Secret des poignards volants et Mémoires d'une geisha, qui ont connu un succès mondial. Son rôle dans The Grandmaster en 2013 lui a valu 12 récompenses pour la meilleure actrice – le plus grand nombre jamais remporté pour un seul film – ce qui a confirmé Zhang Ziyi comme un talent de légende.

Mlle Zhang est devenue membre à vie de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences en 2005, et elle a siégé à trois reprises dans le jury du Festival de Cannes. Elle est actuellement coach dans l'émission de téléréalité la plus regardée en Chine, An Actor is Born.

« Je suis heureuse d'être ambassadrice mondiale de la marque pour Clé de Peau Beauté. Et de représenter La Crème, un objet de désir exquis et moderne. Je suis fière d'apporter cette énergie au monde », explique Zhang Ziyi.

À propos de Clé de Peau Beauté



Intelligent, ambitieux et exquis.



Clé de Peau Beauté : la clé pour la beauté de la peau. La grande marque de beauté de Shiseido est synonyme de soins exceptionnels pour la peau et d'un teint à l'avant-garde de l'innovation ; une fusion entre la science de pointe et des textures luxueuses qui réveillent le cœur. Maîtriser l'intuition, apprendre de la peau. Créer des palettes d'imagination explosive. Libérer la puissance de l'éclat.

À propos de La Crème



Objet de désir. Source d'un look jeune. Pure merveille. Dans La Crème, l'Illuminating Complex EX – un savant mélange de perle du Japon, de théanine et de Platinum Golden Silk Essence – et des ingrédients méticuleusement choisis s'unissent pour offrir une texture harmonieuse et des effets anti-âge légendaires. Bénéficiez d'une résilience exceptionnelle. La clé pour une fermeté retrouvée. La clé qui donne la lumière.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/737316/ZHANG_ZIYI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737774/Logo.jpg