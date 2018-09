Zhang Ziyi przyłącza się do Clé De Peau Beauté jako Global Brand Ambassador

TOKIO, 4 sierpnia 2018 r. /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, prestiżowa marka należąca do Shiseido Group z przyjemnością ogłasza, że nominowana do Złotych Globów i nagród BAFTA aktorka Zhang Ziyi objęła rolę Global Brand Ambassador marki Clé de Peau Beauté. W nowej kampanii na jesień tego roku Zhang będzie reprezentować La Crème, kultowy produkt uosabiający przywiązanie do doskonałości marki Clé de Peau Beauté.