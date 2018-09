Zhang Ziyi se připojuje ke značce Clé De Peau Beauté jako její Global Brand Ambassador

Jejich první společná kampaň spojuje paralely mezi postavením legendy paní Zhang a legendárním výrobkem značky Clé de Peau Beauté krémem La Crème. Výrazná, lyrická a plná světla. Tato kampaň představuje nekompromisní závazek k dokonalosti jak herečky, tak i krému. Jejich příběh, který je založen na pověsti, které se dnes těší, vypráví sama paní Zhang.

Yukari Suzuki, ředitelka značky Clé de Peau Beauté, o této spolupráci řekla: „Zhang Ziyi jsme dlouho obdivovali za její úspěchy a odhodlání. Její krása, teplo a štědrost rozjasňují svět kolem ní. Zhang Ziyi dokonale ztělesňuje hodnoty značky Clé de Peau Beauté díky jejímu duchu a nadčasové eleganci."

Jenny Sun, ředitelka čínské divize Clé de Peau Beauté, říká: „Naše spolupráce se Zhang Ziyi povede ke zvýšení povědomí a aspiračního postavení značky Clé de Peau Beauté na trhu v Číně. To pomůže dále rozvíjet kvalitu a luxus značky Peau Beauté a krému La Crème, kterými jsou již známé."

Zhang Ziyi je herečka vzácné krásy a monumentálního úspěchu. Po svém debutu ve filmu The Road Home režiséra Zhang Yimou, který získal cenu Silver Bear na Berlínském filmovém festivalu v roce 2000, se objevila ve více než 20 filmech včetně mezinárodně uznávaných Crouching Tiger, Hidden Dragon, House of Flying Daggers a Memoirs of a Geisha. Její role ve filmu Grandmaster v roce 2013 ji získala 12 cen nejlepší herečky – nejvíce oceněné herečky za jeden film – což potvrdilo postavení Zhang Ziyi jako legendárního talentu.

Paní Zhang se stala celoživotním členem Akademie filmových umění a věd v roce 2005 a třikrát byla porotkyní filmového festivalu v Cannes. V současné době je koučem nejpopulárnější čínské soutěžní reality show An Actor is Born (Zrodil se herec).

„Jsem velmi potěšena, že jsem Global Brand Ambassador značky Clé de Peau Beauté a že představuji krém La Crème, objekt touhy, který je znamenitý a moderní. Jsem hrdá na to, že jsem součástí přenášení této energie do světa," říká Zhang Ziyi.

O značce Clé de Peau Beauté



Inteligentní, nekompromisní, vynikající.



Clé de Peau Beauté: klíč ke kráse pokožky. Přední značka krásy skupiny Shiseido je synonymem pro výjimečnou péči o pleť a barvu v popředí inovací; splynutí nejmodernější vědy a luxusních textur, které probouzí srdce. Využívá intuici, učí se z pokožky. Vytváří palety výbušné představivosti. Uvolňuje sílu vašeho vyzařování.

O krému La Crème



Předmět touhy. Zdroj mladistvého vzhledu. Čistá blaženost. Krém La Crème obsahuje osvětlující komplex EX, mistrovský mix japonské perly, theaninu a esence platinového zlatého hedvábí, který je propojen s pečlivě upravenými složkami, aby poskytly svou harmonickou strukturu a legendární účinky proti stárnutí a dosáhly výjimečné odolnosti. Klíč k nově nalezené pevnosti pokožky. Klíč, který uvolňuje světlo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/737316/ZHANG_ZIYI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737774/Logo.jpg