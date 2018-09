Zhang Ziyi se une a Clé de Peau Beauté como su Global Brand Ambassador

TOKIO, 3 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, la prestigiosa marca de Grupo Shiseido, se honra en anunciar que la actriz Zhang Ziyi, candidata a los premios Globo de Oro y BAFTA, ha sido nombrada Global Brand Ambassador de Clé de Peau Beauté. En una nueva campaña que se estrena este otoño, la Sra. Zhang representará a La Crème, el emblemático producto que personifica la dedicación de Clé de Peau Beauté a la excelencia.

La primera campaña que realizan juntas establece paralelos entre el legendario estatus de la Sra. Zhang y el del legendario producto de Clé de Peau Beauté, La Crème. La campaña, expresiva, lírica y luminosa, explora el intransigente compromiso con la excelencia que comparten la actriz y la crema. La propia Sra. Zhang narra la historia de ambas y culmina con la reputación de que gozan hoy.

Yukari Suzuki, directora de Marca de Clé de Peau Beauté, expresó respecto a la colaboración: "Durante mucho tiempo hemos admirado a Zhang Ziyi por sus logros y su dedicación. Su belleza, calidez y generosidad aportan brillo al mundo que la rodea. Zhang Ziyi representa a la perfección los valores de Clé de Peau Beauté debido a su espíritu y eterna elegancia".

Jenny Sun, gerente de Marca de Clé de Peau Beauté China, afirmó: "Nuestra colaboración con Zhang Ziyi aumentará el conocimiento y el estatus aspiracional de Clé de Peau Beauté en el mercado chino. Contribuirá a fortalecer la calidad y el lujo por los cuales Clé de Peau Beauté y La Crème ya gozan de renombre".

Zhang Ziyi es una actriz de una belleza poco común y enormes logros. Luego de su debut en El camino a casa, filme de Zhang Yimou, que obtuvo el premio Oso de Plata en la edición de 2000 del Festival de Cine de Berlín, ella ha aparecido en más de 20 películas, entre ellas las internacionalmente aclamadas El tigre y el dragón, La casa de las dagas voladoras y Memorias de una geisha. Su papel en El Gran Maestro (2013) la hizo acreedora de 12 premios a la mejor actriz —la actriz más galardonada por una sola película—, lo cual consagró a Zhang Ziyi como un talento legendario.

La Sra. Zhang se convirtió en miembro vitalicio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) en 2005, y ha integrado el jurado del Festival de Cine de Cannes en tres ocasiones. En la actualidad se desempeña como mentora en el concurso de telerrealidad chino de mayor teleaudiencia en China, An Actor is Born.

"Me siento encantada de ser Global Brand Ambassador de Clé de Peau Beauté. Y de representar a La Crème, un objeto del deseo que es exquisito y moderno. Me enorgullece colaborar en el empeño de llevar esta energía al mundo", comentó Zhang Ziyi.

Acerca de Clé de Peau Beauté



Inteligente, intransigente, exquisita



Clé de Peau Beauté: la clave de la belleza de la piel. La principal marca de belleza de Shiseido es sinónimo de cuidado de la piel y color excepcionales a la vanguardia de la innovación; una fusión de avanzada ciencia y lujosas texturas que despiertan el corazón. Aprovechar la intuición, aprender de la piel. Crear paletas de imaginación explosiva. Liberar el poder de tu brillo.

Acerca de La Crème



Objeto del deseo. Fuente de un aspecto juvenil. Puro éxtasis. En La Crème, el iluminador complejo EX —una magistral mezcla de perla japonesa, teanina y esencia de seda dorada platinada— e ingredientes meticulosamente seleccionados se unen para crear su armoniosa textura y legendarios efectos contra el envejecimiento. Encontrar la clave de una resiliencia excepcional. La clave de una firmeza recién hallada. La clave que libera la luz.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/738093/ZHANG_ZIYI.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738094/Logo.jpg

FUENTE Clé de Peau Beauté