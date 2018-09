Zhang Ziyi une-se à Clé De Peau Beauté como sua Global Brand Ambassador

Sua primeira campanha juntos traça paralelos entre o fabuloso status de Zhang Ziyi e o do La Crème, famoso produto da Clé de Peau Beauté. Expressiva, lírica e repleta de luz, a campanha explora o firme compromisso com a excelência, denominador comum entre a atriz e o creme. Sua história, estabelecida através da reputação de que desfrutam atualmente, é narrada pela própria Zhang Ziyi.

Yukari Suzuki, diretor de marca da Clé de Peau Beauté, comenta a colaboração: "Há muito tempo admiramos Zhang Ziyi por suas realizações e sua dedicação. Sua beleza, gentileza e generosidade iluminam o mundo ao seu redor. Zhang Ziyi é a representação perfeita dos valores da Clé de Peau Beauté devido ao seu espírito e à sua eterna elegância."

Jenny Sun, diretor de marca da Clé de Peau Beauté da China, disse: "Nossa colaboração com Zhang Ziyi divulgará ainda mais a marca Clé de Peau Beauté e seu status aspiracional no mercado chinês. Contribuirá para reforçar os aspectos de qualidade e luxo que caracterizam os renomados Clé de Peau Beauté e La Crème."

Zhang Ziyi é uma atriz de rara beleza e sucesso extraordinário. Após sua primeira atuação no filme "O Caminho para Casa", de Zhang Yimou, que ganhou o Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim em 2000, ela atuou em mais de vinte filmes, entre eles os internacionalmente aclamados "O Tigre e o Dragão", "O Clã das Adagas Voadoras" e "Memórias de uma Gueixa". Seu papel em "O Grande Mestre", de 2013, lhe rendeu 12 premiações como melhor atriz – o máximo de premiações que uma atriz já recebeu por um único filme – e sedimentou sua fama como atriz de fabuloso talento.

Zhang Ziyi tornou-se membro vitalício da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em 2005 e participou três vezes do Festival de Cinema de Cannes como jurada. Ela é atualmente coach do reality show "An Actor is Born", concurso chinês que ocupa o primeiro lugar na China.

"É um prazer ser a Global Brand Ambassador para a Clé de Peau Beauté. E representar o La Crème, objeto de desejo refinado e moderno. Tenho orgulho de contribuir para levar esta energia ao mundo," disse Zhang Ziyi.

Sobre a Clé de Peau Beauté



Inteligente, firme, refinada.



Clé de Peau Beauté: a chave da beleza da pele. A principal marca de beleza da Shiseido é sinônimo de cuidados excepcionais com a pele e cor e está na vanguarda da inovação; uma fusão de ciência de ponta e texturas de luxo que despertam o coração. Utilizando a intuição, aprendendo com a pele. Criando paletas de explosiva imaginação. Liberando a força do seu brilho.

Sobre o La Crème



Objeto de desejo. Fonte de uma aparência jovem. Puro êxtase. No La Crème, o complexo iluminador EX – combinação magnífica de pérola japonesa, tiamina e essência de seda platinada dourada – e ingredientes cuidadosamente preparados se reúnem para criar essa textura harmoniosa e seu famosos efeitos de antienvelhecimento. A chave de uma resiliência excepcional. A chave de uma nova firmeza. A chave que liberta a luz.

