Zhao Dong, président de Xiamen Airlines, prend la parole dans le cadre d'un forum politique de haut niveau sur le développement durable aux Nations-Unies

Le président Zhao Dong a été invité à évoquer l'engagement continu de Xiamen Airlines envers la durabilité comme bon exemple d'action pour le climat

NEW YORK, 13 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Zhao Dong, président de Xiamen Airlines, a pris la parole aujourd'hui dans le cadre d'un forum politique de haut niveau (FPHN) sur le développement durable aux Nations-Unies. Le président Zhao Dong était le seul représentant d'une entreprise chinoise à être spécifiquement invité pour partager les succès de Xiamen Airlines dans les domaines critiques de la durabilité et de l'action pour le climat avec les participants au forum et avec le monde.

En 2017, Xiamen Airlines a été la première compagnie aérienne au monde à soutenir les objectifs de développement durable des Nations-Unies. Dans son discours, qui a été fortement applaudi par les participants, M. Zhao a également préconisé une adoption étendue de solutions énergétiques plus efficaces et plus rentables par le secteur à l'échelle mondiale en vue d'accélérer le développement durable.

« Xiamen Airlines est un porte-parole mondial reconnu de la mise en œuvre de la durabilité et de la prise de mesures positives proactives dans le domaine critique de l'action pour le climat », a déclaré Zhao Dong, président de Xiamen Airlines.

« Xiamen Airlines s'est donné pour objectif de mettre en œuvre 70 projets de conservation de l'énergie et de réduction des émissions chaque année afin de réduire ses émissions annuelles de 300 000 tonnes, un objectif que nous nous sommes engagés à atteindre auprès des Nations-Unies », a ajouté Zhao Dong, président de Xiamen Airlines.

« En tant que transporteur qui se soucie profondément de notre planète et de notre avenir partagé, Xiamen Airlines considère qu'il est crucial de promouvoir l'objectif de développement durable 'Action pour le climat', d'appliquer le principe de 'responsabilités communes mais différenciées (RCMD)' et de suivre l'orientation de la CCNUCC et de l'accord de Paris. C'est dans le meilleur intérêt du secteur des compagnies aériennes, de la Chine et de notre communauté mondiale », a ajouté Zhao Dong, président de Xiamen Airlines.

Xiamen Airlines possède plus de 200 appareils et exploite près de 400 liaisons. Une dizaine de liaisons intercontinentales ont été lancées, couvrant l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Australie et l'Europe. La compagnie a été votée « Meilleure compagnie aérienne chinoise » par les voyageurs pendant 27 trimestres consécutifs, a été la première dans le secteur des services à remporter le prix China Quality Award, et a créé un vrai miracle pour le secteur chinois de l'aviation en maintenant sa rentabilité pendant 32 années consécutives.

SOURCE Xiamen Airlines