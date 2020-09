職業運動隊、聯盟和聯合會的領導者一起建立首開先河的「職業體育大會」

紐約2020年9月14日 /美通社/ -- 今天,一群受人尊敬的體育事業高層聯合起來,首開先河,建立了全行業的使命驅動型社區「Pro Sports Assembly」(職業體育大會,簡稱「大會」),這是一個為在職業體育領域工作的人服務的501(c)(3)非牟利組織,計劃到2030年,在職業體育工作者中間實現機會、薪酬和領導方面的平等。

大會的主旨是讓體育聯盟、運動隊和聯合會瞭解如何在職業體育組織層面開創公平和可實現盈利的未來並為此負責 -- 大會是一個會員主導型「社區」,向體育行業發出挑戰,以便推進多元化和包容性的領導。大會相信,通過發展文化和性別上面的「智商」,以及確立管理、輔導和聯盟方面的最佳實踐,職業體育事業可以幫助推動創新,為財務業績提供有力支撐,抓住新市場,提升品牌忠誠度。在借助「#PowerofProSports」(職業體育的力量)來創造未來體育行業的願景和立場上面,大會採取積極進取的態度。

NBA發展聯盟(NBA G League)總裁、大會創辦顧問委員會成員謝里夫(Shareef Abdur-Rahim)表示:「我們統一制定策略,並在委員會中實現多元化。我們將我們的創辦顧問委員會和創辦理事會組織起來,展現我們整個行業需要看到的多元化。為了真正地共同前進,我們必須在領導上面採用平等的視角。」

三藩市49人隊(San Francisco 49ers)市場推廣總監、大會創辦理事會成員Alex Chang說:「發現和培養我們所在行業的新一代優秀人才,對我們非常重要。這要求打破當前所存在的傳統、常態和偏見,並用全新和經過錘煉的過程來取代它們,這些新過程將有助於引導做出決定,能夠對職業體育的未來和體育人的職業道路產生重要影響。」

Spurs Sports & Entertainment(馬刺體育及娛樂公司)對外關係主管、大會創辦理事會成員Laura Dixon說:「每當你在賽場上看到5名運動員的時候,就有95個人在幕後推動比賽落地。為職業運動隊、聯盟和聯合會工作的人,現在有地方來建立聯繫,並在我們所處的行業面臨的重要問題上面開展合作。我們的會員規模越大,我們在實現我們的目標上就越具有影響力,而我們的目標是推動多元化、富有成效和包容性的領導力。職業體育的強大力量真正地蘊藏於為之奮鬥的人之中。」

以下為大會創辦顧問委員會成員和創辦理事會成員的完整名單(按字母順序排列):

顧問委員會成員

奧斯汀足球俱樂部(Austin FC)主席洛克南(Andy Loughnane)

達拉斯獨行俠隊(Dallas Mavericks)行政總裁Cynt Marshall

House of Athlete總裁Ese Ighedosa

Harris Blitzer Sports & Entertainment總裁Hugh Weber

美國國家曲棍球聯盟(National Lacrosse League)副主席Jessica Berman

亞利桑那州立大學(Arizona State University)下屬Global Sport Institute(全球體育研究所)行政總裁Kenneth Shropshire

Global Sports Venture Studios副總裁/市場推廣總監Kyle Bunch

Turnkey Search行政總裁Len Perna

美國籃球運動員協會(National Basketball Players Association)執行總監Michele Roberts

NBA發展聯盟總裁謝里夫

The Female Quotient行政總裁Shelley Zalis

The Offense創辦人Theresa Tran

Tepper Sports & Entertainment總裁Tom Glick

亞利桑那郊狼隊(Arizona Coyotes)行政總裁Xavier Gutierrez

大會理事會成員

三藩市49人隊(San Francisco 49ers)市場推廣總監Alex Chang

奧斯汀足球俱樂部主管合作的副總裁Alison Roscoe

聖路易斯紅雀隊(St. Louis Cardinals)主管人力資源的副總裁Ann Seeney

克利夫蘭騎士隊(Cleveland Cavaliers)主管場館營運的執行副總裁Antony Bonavita

馬刺體育及娛樂公司負責籃球管理的副總裁兼副法律總顧問Brandon James

Harris Blitzer Sports & Entertainment主管企業合作的副總裁Brittanie Boyd

馬刺體育及娛樂公司的投資者Cassandra Carr

THINK450/美國籃球運動員協會高級副總裁Dan Gladstone

休斯頓迪納摩(Houston Dynamo)男足隊/休斯頓達拾(Houston Dash)女足隊收入總監Dionna Widder

達拉斯獨行俠隊市場推廣總監Keisha Wyatt

馬刺體育及娛樂公司對外關係主管Laura Dixon

底特律老虎隊(Detroit Tigers)/底特律紅翼隊(Detroit Red Wings)主管合作的副總裁Molly Wurdack-Folt

洛杉磯公羊隊(Los Angeles Rams)員工體驗主管Oracio Galindo

Miami Marlins Foundation(邁阿密馬林魚隊基金會)執行總監Raquel "Rocky" Egusquiza

在建立後的第一年,大會將會正式組建會員網路和提供職業發展,並將舉行虛擬論壇、研習會和討論會。此外,大會還將圍繞職業體育的關鍵指標,委託開展研究,分享工具和發展分析,所得出的結果將會作為邁向確保更加公平的正常工作場所的基準和指導意見,在會員中間進行發佈。

查詢詳情,請瀏覽:www.prosportsassembly.org(網站),或是關注@prosportsassembly (Instagram)、@theproassembly (Twitter)、https://www.linkedin.com/company/prosportsassembly (LinkedIn)。

