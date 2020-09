职业运动队、联盟和联合会的领导者一起建立首开先河的“职业体育大会”

纽约2020年9月12日 /美通社/ -- 今天,一群受人尊敬的体育事业高管联合起来,首开先河,建立了全行业的使命驱动型社区“Pro Sports Assembly”(职业体育大会,简称“大会”),这是一个为在职业体育领域工作的人服务的501(c)(3)非营利组织,计划到2030年,在职业体育工作者中间实现机会、薪酬和领导方面的平等。

大会被设计用来让体育联盟、运动队和联合会,了解如何在职业体育组织方面开创公平和可实现盈利的未来并为此负责——大会是一个会员主导型“社区”,向体育行业发出挑战,以便推进多元化和包容性的领导。大会相信,通过发展文化和性别上面的“智商”,以及确立管理、辅导和联盟方面的最佳实践,职业体育事业可以帮助推动创新,为财务业绩提供有力支撑,抓住新市场,提升品牌忠诚度。在借助“#PowerofProSports”(职业体育的力量)来创造未来体育行业的愿景和立场上面,大会采取积极进取的态度。

NBA发展联盟(NBA G League)总裁、大会创始咨询委员会成员谢里夫-阿卜杜-拉希姆(Shareef Abdur-Rahim)表示:“我们统一制定策略,并在委员会中实现多元化。我们将我们的创始咨询委员会和创始理事会组织起来,展现我们整个行业需要看到的多元化。为了真正地共同前进,我们必须在领导上面采用平等的视角。”

旧金山49人队(San Francisco 49ers)首席营销官、大会创始理事会成员Alex Chang说:“发现和培养我们所在行业的新一代优秀人才,对我们非常重要。这要求打破当前所存在的传统、常态和偏见,并用全新和经过锤炼的过程来取代它们,这些新过程将有助于引导做出决定,能够对职业体育的未来和体育人的职业道路产生重要影响。”

Spurs Sports & Entertainment(马刺体育及娱乐公司)对外关系主管、大会创始理事会成员劳拉-迪克逊(Laura Dixon)说:“每当你在赛场上看到5名运动员的时候,就有95个人在幕后推动比赛落地。为职业运动队、联盟和联合会工作的人,现在有地方来建立联系,并在我们所处的行业面临的重要问题上面开展合作。我们的会员规模越大,我们在实现我们的目标上就越具有影响力,而我们的目标是推动多元化、富有成效和包容性的领导力。职业体育的强大力量真正地蕴藏于为之奋斗的人之中。”

以下为大会创始咨询委员会成员和创始理事会成员的完整名单(按字母顺序排列):

咨询委员会成员

奥斯汀足球俱乐部(Austin FC)主席安迪-洛克南(Andy Loughnane)

达拉斯独行侠队(Dallas Mavericks)首席执行官辛特-马歇尔(Cynt Marshall)

House of Athlete总裁伊斯-伊格多萨(Ese Ighedosa)

Harris Blitzer Sports & Entertainment总裁休-韦伯(Hugh Weber)

美国国家曲棍球联盟(National Lacrosse League)副主席杰西卡-伯曼(Jessica Berman)

亚利桑那州立大学(Arizona State University)下属Global Sport Institute(全球体育研究所)首席执行官肯尼思-施罗普希尔(Kenneth Shropshire)

Global Sports Venture Studios副总裁/营销总监凯尔-邦奇(Kyle Bunch)

Turnkey Search首席执行官莱恩-佩纳(Len Perna)

美国篮球运动员协会(National Basketball Players Association)执行总监米切尔-罗伯茨(Michele Roberts)

NBA发展联盟总裁谢里夫-阿卜杜-拉希姆

The Female Quotient首席执行官雪莉-扎利斯(Shelley Zalis)

The Offense创始人特雷莎-特兰(Theresa Tran)

Tepper Sports & Entertainment总裁汤姆-格里克(Tom Glick)

亚利桑那郊狼队(Arizona Coyotes)首席执行官泽维尔-古铁雷斯(Xavier Gutierrez)

大会理事会成员

旧金山49人队(San Francisco 49ers)首席营销官Alex Chang

奥斯汀足球俱乐部主管合作的副总裁艾莉森-罗斯科(Alison Roscoe)

圣路易斯红雀队(St. Louis Cardinals)主管人力资源的副总裁安-西尼(Ann Seeney)

克利夫兰骑士队(Cleveland Cavaliers)主管场馆运营的执行副总裁安东尼-博纳维塔(Antony Bonavita)

马刺体育及娱乐公司负责篮球管理的副总裁兼副法律总顾问布兰登-詹姆斯(Brandon James)

Harris Blitzer Sports & Entertainment主管企业合作的副总裁布里特妮-博伊德(Brittanie Boyd)

马刺体育及娱乐公司的投资者卡珊德拉-卡尔(Cassandra Carr)

THINK450/美国篮球运动员协会高级副总裁丹-格莱斯顿(Dan Gladstone)

休斯顿迪纳摩(Houston Dynamo)男足队/休斯顿达拾(Houston Dash)女足队首席营收官戴安娜-威德(Dionna Widder)

达拉斯独行侠队营销总监凯莎-怀亚特(Keisha Wyatt)

马刺体育及娱乐公司对外关系主管劳拉-迪克逊

底特律老虎队(Detroit Tigers)/底特律红翼队(Detroit Red Wings)主管合作的副总裁莫莉-沃戴克-福尔特(Molly Wurdack-Folt)

洛杉矶公羊队(Los Angeles Rams)员工体验主管欧拉西欧-加林多(Oracio Galindo)

Miami Marlins Foundation(迈阿密马林鱼队基金会)执行总监拉克尔-洛基-埃古斯基萨(Raquel "Rocky" Egusquiza)

在建立后的第一年,大会将会正式组建会员网络和提供职业发展,并将举行虚拟论坛、研习会和讨论会。此外,大会还将围绕职业体育的关键指标,委托开展研究,分享工具和发展分析,所得出的结果将会作为迈向确保更加公平的正常工作场所的基准和指导意见,在会员中间进行发布。

垂询详情,请访问:www.prosportsassembly.org(网站),或是关注@prosportsassembly (Instagram)、@theproassembly (Twitter)、https://www.linkedin.com/company/prosportsassembly (LinkedIn)。

Pro Sports Assembly

