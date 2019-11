Zhongshan é pioneira na busca de desenvolvimento de qualidade, aproveitando oportunidades estratégicas

ZHONGSHAN, China, 15 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Todos os setores da sociedade chinesa comemoraram o 153o aniversário de nascimento de Sun Yat-sem de várias formas, em 12 de novembro de 2019. Uma cerimônia comemorativa do grande herói nacional, pioneiro da revolução democrática da China, foi realizada no Museu da antiga residência do Dr. Sun Yat-sem em Zhongshan, cidade ao sul da Província de Guangdong na China e terra natal do patriota. Cerca de 200 de importantes personalidades compareceram ao evento, de acordo com o Departamento de Publicidade do Comitê Municipal de Zhongshan do PCC.

Ao leste da cidade corre o Lingdingyang, cujas águas ainda estão quentes no início do inverno. No local da construção da Ponte Shenzhen-Zhongshan, os engenheiros estão trabalhando arduamente e as máquinas estão em plena atividade.

A Grande Área da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau se tornou mais coordenada em seu desenvolvimento e o suporte para Shenzhen construir a área de demonstração-piloto do socialismo com características chinesas se tornou mais concreta, conforme as construções da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e da Ponte Shenzhen-Zhongshan aproximam a área costeira do Mar da China Meridional e os dois lados do Rio das Pérolas. Por trás desse cenário, Zhongshan mantém sua tradição de liderança ao aproveitar oportunidades históricas e estratégicas de construir as duas áreas para seu desenvolvimento de longo prazo. A cidade objetiva sustentar o desenvolvimento integrado dos dois lados do Rio das Pérolas como um centro do cinturão econômico costeiro e uma força vital para a Área da Baía.

Pioneira da reforma e da abertura e a integração da Área da Baía

Nos primeiros anos da reforma e da abertura, a população corajosa de Zhongshan liderou a China em cooperação estrangeira e reforma das instituições rurais, tornando a cidade um dos "Quatro Tigres de Guangdong", encabeçando o desenvolvimento econômico. Há anos Zhongshan tem estado entre as principais economias de Guangdong, apesar de compreender apenas 1% da área terrestre total da província e com apenas 3% da população permanente da província.

Agora, Zhongshan abriga três conglomerados industriais, cada um avaliado em centenas de bilhões de iuanes, em fabricação de equipamentos, informação eletrônica e eletrodomésticos. Além disso, ela tem 18 cidades de destaque, que se especializam em uma variedade de indústrias, como as de iluminação (Guzhen), equipamentos (Xiaolan), móveis de mogno (Dachong), jogos e equipamentos de recreação (Gangkou), 38 bases industriais em nível estatal e 516 marcas em nível de província ou acima. Tudo isso a tornou uma das cidades com a cadeia industrial mais desenvolvida na Grande Área da Baía.

Enquanto um progresso vigoroso tem sido alcançado na construção das duas áreas, Zhongshan acomoda e utiliza recursos excelentes para se conectar com as cidades vizinhas.

Mais e mais habitantes de Hong Kong e Macau têm se mudado para a cidade, para viver e iniciar negócios. "A Área de Guangdong-Hong Kong-Macau para Inovação e Incubação de Empreendedorismo Jovem do e-Park, em Zhongshan, se tornou um ponto de acesso para empreendedores jovens, com mais de 20 projetos de jovens oriundos de Hong Kong e Macau sendo lançados na cidade", disse Li Zhihong, um jovem empreendedor do pós anos 90 que opera a Zhihong Media Company no e-Park, "e há escritórios designados em Zhongshan que oferecem serviços incríveis aos residentes de Hong Kong e Macau".

A cidade também planeja investir 150 bilhões de iuanes no desenvolvimento de um sistema de transporte multidimensional que contém ferrovias, rodovias, vias expressas, portos e embarcadouros. Isso irá ajudar a cidade a se tornar um centro essencial de transporte para o oeste da Área da Baía, assegurando um tempo de 30 minutos para ir de Zhongshan para as principais cidades do Delta do Rio das Pérolas, e uma hora para Hong Kong e Macau. É previsível que o fluxo livre de pessoas, bens e informações será concretizado em breve.

A Ilha de Ma'an, uma moderna área urbana costeira em desenvolvimento, já está emergindo em Zhongshan. Irá se tornar um centro urbano internacional moderno e inovador. É onde a Ponte Shenzhen-Zhongshan começa e é circundada por cinco aeroportos, quatro portos de águas profundas e três zonas de livre comércio. Ambiente habitacional, educação e tratamento de saúde de alta qualidade tornaram a cidade mais atraente.

Ao norte da Ilha de Ma'an se localiza a Escola Primária Memorial Sun Yat-sem, que entrou em operações em setembro. Além disso, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Zhongshan, após sua conclusão, irá ser essencial para cultivar talentos para o desenvolvimento industrial da margem oeste do Rio das Pérolas.

Crescimento de alta qualidade para uma nova rodada de desenvolvimento acionado por inovação

Para se juntar à comunidade inovadora global e fortalecer sua capacidade de inovar, Zhongshan tomou uma série de medidas para atrair talentos e empresas de alta tecnologia, incluindo cooperar com o SkyDeck, um programa acelerador da Universidade da Califórnia em Berkeley, lançar o Programa Fundadores Globais (Global Founders Program) em Zhongshan, que dá acesso a startups a aceleradoras internacionais, ao mesmo tempo que conecta mundialmente recursos de inovação de primeira linha.

Participar do estabelecimento do Instituto HRG (Zhongshan) de equipamentos não tripulados e inteligência artificial, do Instituto de Zhongshan para Inovação de Matéria Médica, da Academia Chinesa de Ciências e do Centro de Inovação da Universidade da Academia Chinesa de Ciências (Zhongshan).

Planejamento do Centro de Ciências de Fótons de Zhongshan e outras instalações.

Sua estreita cooperação com grandes instituições vem desenvolvendo ainda mais a inovação científica e tecnológica avançadas e o desenvolvimento de alta qualidade. A cidade está observando uma afluência de recursos de ponta de todo o mundo e melhor ambiente para inovação e empreendedorismo. Evidentemente, com um forte ímpeto para a criação se segue um desenvolvimento vigoroso.

Hoje, Zhongshan abriga mais de 2.300 empresas de alta tecnologia e lidera muitas cidades em nível de distritos no índice de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico urbano.

Enquanto intensifica a inovação científica e tecnológica, Zhongshan está construindo um centro internacional para inovação científica e tecnológica e uma base para comercializar os resultados a inovação, a fim de atingir crescimento econômico de alta qualidade.

O Relatório de Competitividade Urbana Global de 2019-2020, divulgado em conjunto pela Academia Chinesa de Ciências Sociais e pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos em 13 de novembro de 2019, classificou Zhongshan em 21o lugar na China e em 149o lugar mundialmente, por critérios tais como competitividade econômica, competividade de desenvolvimento sustentável e classificação urbana.

Com a mudança na missão de liderar a China em crescimento próspero para perseguir desenvolvimento de alta qualidade, Zhongshan está criando um novo cenário de desenvolvimento impulsionado por inovação com esforços contínuos por aproveitar oportunidades e manter o espírito empreendedor.

FONTE The Publicity Department of the CPC Zhongshan Municipal Committee

SOURCE The Publicity Department of the CPC Zhongshan Municipal Committee